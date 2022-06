Abschied «Es sind viele Tränen geflossen»: Die Flüchtlinge sind nach drei Monaten bei der Katholischen Kirchgemeinde Kreuzlingen zurück in der Ukraine Genau drei Monate fanden zwei Ordensschwestern sowie sechs Mütter mit 14 Kindern Unterschlupf im Stefanshaus und im Priesterhaus Bernrain. Nun sind sie zurück in der Nähe von Lemberg, wo sie selber ihren geflüchteten Landsleuten helfen wollen. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.20 Uhr

Die Nonnen, Mütter und Kinder aus Lemberg, die drei Monate von der Kirchgemeinde beherbergt wurden. Bild: PD

«Es war ein emotionaler Abschied», berichtet Kirchenpfleger Simon Tobler. Am Samstag hätten die Frauen für ihre temporären Gastgeber in der katholischen Kirchgemeinde gekocht, einen ukrainischen Abend gestaltet. «Es sind auch viele Tränen geflossen.» Am Sonntagmorgen ist die 22-köpfige Gruppe dann in Kreuzlingen in den Car gestiegen. Im Kloster Fischingen holten sie die 13 Waisenkinder und zwei Nonnen ab, welche vom selben Frauenhaus und Waisenheim stammen. Tobler erzählt:

«Nach einer Übernachtung in Polen sind sie am Montag alle wohlauf und sicher in der Heimat in der Nähe von Lemberg angekommen.»

Simon Tobler,

Leiter Verwaltung

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen Bild: Belinda Schmid

Auf den Tag genau drei Monate waren die Frauen und Kinder zu Gast in Kreuzlingen. Nach sorgfältiger Überlegung hätten sie sich dazu entschlossen, wieder nach Hause zurückzukehren, sagt Tobler, Leiter der Verwaltung der katholischen Kirchgemeinde.

«Wir hatten ihnen von Anfang an gesagt, dass sie so lange bei uns bleiben möchten, wie sie wollen.»

Doch es war ihr gemeinsamer Wunsch in die Westukraine heimzureisen, wo es zwar derzeit ruhig und sicher ist, sich die Situation aber natürlich jederzeit verschlechtern kann. Der gesamte Orden mit circa 80 Personen, der Anfang März in die Schweiz, nach Deutschland und Spanien flüchtete, ist bereits oder wird sich demnächst in der Nähe von Lemberg wieder vereinen.

Ein Erinnerungsfoto aus Kreuzlingen. Bild: PD

Ihr Dienste werden gebraucht

Die zurückgebliebenen Priester in der Heimat hätten ihnen berichtet, dass viele vertriebene Landsleute aus dem Osten der Ukraine nun innerhalb des Landes Schutz und Obdach suchten. Sie verstünden es als ihren Auftrag, diesen Flüchtlingen nun selber Unterstützung zukommen zu lassen, erklärt Tobler.

Das Frauen- und Waisenhaus in der Nähe von Lemberg hat die Aufgabe, Mütter zu schützen und Kinder von der Strasse zu holen. «Der Krieg hat die Situation natürlich prekärer gemacht.» Und natürlich hätten sich die Mütter und Kinder auch nach ihrer Heimat gesehnt. «Nach ihren noch lebenden Verwandten, Freunden und nach ihrem Zuhause», wie es der Verwaltungsleiter formuliert. Denn es sei leider klar, dass der Krieg auch ganz viele persönliche Schicksale verursacht habe.

Gemeinde lässt sie ungern ziehen

Für die katholische Kirchgemeinde bedeutet dies aber ganz und gar nicht: Aus den Augen aus dem Sinn. «Wir liessen sie eigentlich ungern ziehen», sagt Simon Tobler. Es war eine intensive aber positive Erfahrung für die Mitarbeiter der Kirche, man werde die Frauen und Kinder vermissen.

«Sie wurden ein Teil unserer Gemeinde, sind hier eigentlich fast nicht mehr wegzudenken.»

Auf jeden Fall wollen sich die Kreuzlinger Katholiken auch weiter um die Ukrainer kümmern. Die Kirchgemeinde hat ein Spendenprojekt lanciert zu Gunsten des Frauen- und Waisenheims. 50’000 Franken will man bis Pfingsten 2023 mit verschiedensten Aktionen sammeln.

Die Flüchtlingsgruppe im Seeburgpark. Bild: PD

Es ziehen morgen andere Geflüchtete ein

Das bedingungslose Unterbringungsangebot in Kreuzlingen, welches der Orden aus Lemberg nicht weiter wahrnehmen wollte, gilt indes weiter für andere Flüchtlinge. «Bereits morgen zieht eine Handvoll anderer Ukrainer wieder im Stefanshaus ein», sagt Tobler. Geeignete Unterkünfte sind in der Stadt nach wie vor knapp und die Kirchgemeinde stellt ihre Räumlichkeiten gerne weiterhin zur Verfügung.

Die katholische Kirchgemeinde hat ein Spendenkonto eingerichtet für das Frauen- und Waisenhaus in der Ukraine: Infos unter: www.kath-kreuzlingen.ch

