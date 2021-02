«Nebelspalter» Warum der bisherige Verleger aus Horn das Satiremagazin an die Klarsicht AG um Markus Somm verkauft hat Den «Nebelspalter» gibt es mittlerweile im 147. Jahrgang. 23 Jahre war das Satiremagazin im Besitz des Horner Verlegers Thomas Engeli. Nun hat er den «Nebelspalter» für geschätzte 100'000 Franken an die Klarsicht AG verkauft. Das lässt aufhorchen. Hans Suter 20.02.2021, 05.00 Uhr

Markus Somm, der starke Mann und Chefredaktor der Klarsicht AG, in einem Cartoon von Silvan Wegmann. Bild: PD

Der «Nebelspalter» ist nicht irgendeine Publikation: 1875 von Jean Nötzli in Zürich gegründet, gilt er heute als ältestes Satiremagazin der Welt. Am 16.März 2021 geht die neue «Nebelspalter»-Plattform online. Damit beginnt eine neue digitale Ära. Warum hat Thomas Engeli den «Nebelspalter» verkauft? Warum jetzt und an Markus Somm?

Thomas Engeli, bisheriger «Nebelspalter»-Verleger Bild: Kevin Roth

Vor einiger Zeit sei der ehemalige «Basler Zeitung»-CEO Rolf Bollmann in seiner neuen Rolle als CEO der «Swiss Regiomedia» auf ihn zugegangen und habe Interesse am «Nebelspalter» bekundet, erklärt Thomas Engeli. Damals habe er abgelehnt. Doch die Zeiten haben sich geändert und Engeli ist mittlerweile 61 Jahre alt. Dann sei Markus Somm auf ihn zugegangen. «Ich musste mich entscheiden, selbst in die immer wichtiger werdende Online-Schiene zu investieren oder einen Partner mit Know-how zu suchen», sagt Engeli pragmatisch und gibt zu bedenken:

«Online ist Tagesgeschäft und braucht eine grössere Redaktion als ein Monatsmagazin. Das braucht Kapital.»

Deshalb hat er an die von Markus Somm initiierte Klarsicht AG verkauft.

Keine Angst, von Somm überrollt zu werden

Marco Ratschiller, scheidender Chefredaktor des «Nebelspalter». Bild: Kevin Roth

Wird sich die Printausgabe durch den Verkauf verändern? «Vorerst nicht», sagt Engeli, der Aktionär und Mitglied des Verwaltungsrats der Klarsicht AG ist. «Ich bleibe mit meinem Personal Herausgeber der Printausgabe.» Sicherlich werde es einen gegenseitigen Austausch von Inhalten und eine Verknüpfung der Redaktionen geben. Die Details seien aber noch nicht geregelt. Angst, von Markus Somm und den Seinen überrollt zu werden, hat der bisherige Verleger nicht. «Markus Somm ist klar die starke Figur in der Klarsicht AG. Aber die Verwaltungsräte sind auch keine No Names», sagt Engeli, der als gewählter Verwaltungsrat auf der strategischen Ebene wird mitbestimmen können. Auch Marco Ratschiller hat da wenig Bedenken:

«Ich bin überzeugt, dass sich Somm im Satirebereich nicht einmischen wird. Das hielt er schon bei der ‹Basler Zeitung› so.»

Die Narrenfreiheit müsse in alle Richtungen gehen können. Das sei auch Somm wichtig, glauben Ratschiller und Engeli.

Bisher war Markus Somm eine jener Personen, deren Wirken im «Nebelspalter» satirisch nachgezeichnet wurde. Sind diese Zeiten vorbei? «Nein», sagt Marco Ratschiller und verweist auf die aktuelle Ausgabe des «Nebelspalter». Darin findet sich eine Doppelseite mit dem Titel «Unzensuriert: Nebi-Mitarbeiter zum Besitzerwechsel». Darin setzen sich sieben Cartoonisten und eine Autorin kritisch mit Markus Somm auseinander, etwa mit einer neuen Fassung von Goethes «Der Erlkönig» als «Der Querkönig».

Rechtsrutsch? Da habe ich keine Bedenken

Die in der nationalen Berichterstattung geäusserten Befürchtung, dass es im «Nebelspalter» nun zu einem Rechtsrutsch kommt, teilt Engeli nicht. «Da habe ich keine Bedenken», sagt der selbst mehrere Schritte rechts der Mitte stehende Verleger. «Ich mag keine Extreme, ich schätze vernünftiges Gedankengut», sagt er und verteidigt sich zugleich. «Ich habe als Privatperson die Kinderspitex aufgebaut, was mich zwei Millionen Franken gekostet hat. Ich mache das nun seit 20 Jahre ehrenamtlich. Macht das ein Rechter?» Er fügt hinzu: «Menschen ohne Lobby soll man helfen. Ich bin aber dann rechts, wenn Schmarotzer profitieren. Wer Hilfe nötig hat, dem soll geholfen werden. Wer arbeiten kann, soll jenen helfen, die nicht arbeiten können.» Aber man dürfe nicht einfach Geld verteilen.

Man mag sich nun fragen, wo die Abonnenten des «Nebelspalter» politisch stehen. Eine aktuelle Umfrage, an der 700 Leser teilgenommen haben, hat laut Marco Ratschiller ergeben, dass sie «sehr gemittet» seien. Selbst die Extremwerte würden weder stark nach links noch nach rechts abweichen.

Sieben Millionen Franken ausgegeben in 23 Jahren

Laut Engeli hat der «Nebelspalter» etwa sieben Millionen Franken verschlungen. «Es gibt Dinge, die sind zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben», antwortet er auf die Frage, warum er sich das geleistet hat. Dank schlanker Strukturen und viel Goodwill aus den Verwaltungsstrukturen seiner Unternehmungen sei der Kostendeckungspunkt heute einigermassen erreicht. Der Verleger legt dazu eine beeindruckende Liste mit der Entwicklung der Abozahlen auf den Tisch. Als 2005 der Historiker, Satiriker und Cartoonist Marco Ratschiller die Chefredaktion übernommen hatte, zählte der Nebelspalter noch 9626 Abonnenten. Heute liegt die Zahl bei 15441.

Verlagsbesprechung in Horn: Von links Thomas Engeli, der neue Redaktionsleiter Ralph Weibel und Marco Ratschiller. Bild: Kevin Roth

Mit diesem Erfolg im Palmares zieht sich Marco Ratschiller Ende März als Chefredaktor zurück und übergibt an Ralph Weibel, dem heutigen Produzenten der Printausgabe. Ratschiller unterstreicht, er habe schon länger mit diesem Schritt geliebäugelt, um sich neuen Projekten widmen zu können. «Der Verkauf des ‹Nebelspalter› ist der ideale Zeitpunkt, diesen Schritt nun zu machen», sagt der erfolgreiche Cartoonist. Mit der Person von Markus Somm habe sein Entscheid nichts zu tun. Wenngleich seine heutige Rolle als Chefredaktor unter der neuen Führung nicht mehr die gleiche sein würde, merkt er an. Im Mandatsverhältnis wird er dem Satiremagazin aber auch in Zukunft zur Verfügung stehen.

Ein Telefonat genügte Engeli zum Kauf des «Nebelspalter»

Thomas Engeli ist ein Mann der Tat und der klaren Worte. Was er will, das macht er, was er denkt, sagt er. Dennoch war die Verwunderung in der Branche gross, als der damals 38-jährige Horner Unternehmer im April 1998 den Nebelspalter von der Friedrich Reinhardt AG erwarb. Der Basler Verlag hatte das Satiremagazin 1996 von der traditionsreichen Rorschacher Ernst Löpfe Benz AG erworben, wollte den Titel aus Mangel an unternehmerischem Erfolg aber einstellen.

Was trieb Engeli an, ausgerechnet ein verlegerisch so schwieriges Produkt zu erwerben? «Ich kannte den ‹Nebelspalter› und wusste um dessen Bedeutung», sagt der Verleger. Als «Seebub» aus der Rorschacher Nachbargemeinde Horn fühlt er sich emotional mit dem Nebelspalter verbunden. Doch es wäre nicht Thomas Engeli, hätte er nicht auch die strategische Ebene bedacht. Sein Kleinverlag hatte nur einen Titel: das «KMU-Magazin», das sich später allerdings zum Branchenprimus entwickeln sollte. «Wir hatten damals keine Abonnenten und lebten ausschliesslich vom Anzeigengeschäft», sagt der Verleger.

«Mein Ziel war aber, das Redaktionelle in den Mittelpunkt zu stellen, mit Qualität zu überzeugen und damit zahlende Abonnenten zu gewinnen.»

Da er bis dahin keine Abonnenten akquirierte, verfügte er auch über keine Aboabteilung, der «Nebelspalter» hingegen hatte beides. «Mit dem Kauf des ‹Nebelspalter› habe ich mich quasi zum Abogeschäft gezwungen», sagt Engeli rückblickend.

Typisch ist für den breit diversifizierten Unternehmer, dass alles sehr schnell ging. «Am Montag habe ich mich telefonisch mit dem Reinhardt-Verlag in Verbindung gesetzt, am Dienstag haben wir uns am Hauptbahnhof Zürich getroffen und die Verträge gemacht.» Kostenpunkt für Thomas Engeli: 100'000 Franken und der Wermutstropfen, dass die bereits einbezahlten Abogebühren – und das war der weitaus grösste Teil der Jahreseinnahmen – allesamt beim Reinhardt-Verlag verblieben. So war der Deal.

Der Autor war von 2000 bis 2004 Chefredaktor des «Nebelspalter».