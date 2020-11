Bewaffneter Täter fordert Zigarettenstange und Bargeld: Raubüberfall auf Tankstelle in Buchs

Am Sonntagabend hat ein unbekannter Mann die Coop Pronto Tankstelle an der St.Gallerstrasse in Buchs überfallen. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet. Er raubte eine Zigarettenstange sowie Bargeld in der Höhe mehreren hundert Franken. Die beiden Verkäuferinnen blieben unverletzt.

02.11.2020, 10.52 Uhr