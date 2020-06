«Bevor etwas Schlimmes passiert, fordern sie Hilfe an»: Die Ostschweizer Bergrettung kümmert sich vermehrt um Unverletzte – liegt es am Internet-Hype um den Alpstein?

Die Alpine Rettung Ostschweiz verzeichnete im vergangenen Jahr deutlich mehr Evakuationen. Präsident Armin Grob vermutet einen Zusammenhang mit dem Hype rund um den Alpstein in den sozialen Medien.

Valentina Thurnherr 15.06.2020, 05.00 Uhr

Die Zahl der Bergrettungen in der Ostschweiz war im vergangenen Jahr ähnlich hoch wie in den beiden Jahren zuvor. Auffällig ist jedoch, dass die Anzahl der Evakuationen, also der Rettungen unverletzter Personen, deutlich anstieg und rund 30 Prozent aller Einsätze der Alpinen Rettung Ostschweiz (ARO) ausmachte.

Gute Aussichten: Bei schönem Wetter zieht es viele in den Alpstein. Bild: Melanie Duchene / KEYSTONE

Über die Gründe können die Verantwortlichen nur mutmassen: «Aus meiner Sicht hängen Unfälle und Notrufe sehr oft mit den Verhältnissen und mit der Witterung zusammen», sagt Armin Grob, Präsident des Regionalvereins ARO. In den typischen Bergmonaten August bis und mit Oktober sei das Wetter im letzten Jahr besonders schön gewesen. «Das lockt automatisch viel mehr Wanderer an.»

Nicht zu unterschätzen sei zudem, dass der nördliche Teil des Alpsteins sehr bekannt sei und teils auch in den sozialen Medien einen regelrechten Hype ausgelöst habe. «Belegen kann ich das natürlich nicht», sagt Grob. Aber er könne sich durchaus vorstellen, dass solche Trends Touristen anlocken, die weniger geübt sind im Bergwandern:

«Auch schwierige Touren, die früher nur unter eingefleischten Wanderern oder Lokalen bekannt waren, sind heute für jeden nachlesbar und werden dementsprechend auch öfter begangen.»

Der erwartete Anstieg blieb aus

Grob zieht angesichts dieser Statistik aber auch eine durchaus positive Bilanz. «Wir dürfen nicht vergessen: Eine Evakuation bedeutet, dass die gerettete Person danach die Nacht unbeschadet im eigenen Bett verbringen kann.» Das heisst auch, dass es im vergangenen Jahr weniger Schwerverletzte oder gar tödliche Unfälle gab. «Die Leute merken also vermehrt, wenn sie an ihre Grenzen stossen. Und bevor etwas Schlimmes passiert, fordern sie Hilfe an.»

Einen deutlichen Anstieg an Einsätzen im Vergleich zum vergangenen Jahr verzeichnete die SAC-Rettungsstation Appenzell. Während sie im vergangenen Jahr noch 44 Mal ausrückten, waren es 2018 rund ein Viertel weniger. «So extrem viel mehr als in den Vorjahren war es 2019 nicht», sagt Irène Inauen-Kern, Rettungs-Chefin der SAC-Rettungsstation Appenzell. Sie hätten meist zwischen 35 und 45 Einsätze im Jahr. «Möglich ist jedoch, dass die Rega im vergangenen Jahr weniger abkömmlich war. Ist das der Fall rücken wir mit unseren Fahrzeugen oder zu Fuss aus. Diese Einsätze benötigen viel mehr Rettungskräfte, entsprechend schiesst auch die Statistik in die Höhe.»

Mehr Notrufe hatten sie jedoch für dieses Jahr erwartet. «Besonders nach den Lockerungen um das Coronavirus, hatten wir mit einem Anstieg der Einsätze im Alpstein gerechnet.» Dieser sei jedoch bis heute ausgeblieben. «Das hat uns wirklich positiv überrascht», sagt Inauen-Kern. Bekanntermassen lockt die Gegend um Appenzell sehr viele Touristen an, doch dieses Frühjahr bewegten sich die Einsatzzahlen im selben Rahmen wie in den vergangenen Jahren, wenn nicht sogar tiefer.



Wetter und Verhältnisse sind meist ausschlaggebend



Dass wegen der Corona-Lockerungen mehr Wanderer in den Alpstein kamen, glaubt Armin Grob nicht. «An Auffahrt gab es zwar einen Ansturm, aber viel mehr Einsätze als sonst hatten wir nicht zu verzeichnen.» Mit wie vielen Leuten zu rechnen sei, mache er nach wie vor vom Wetterbericht abhängig. «Und die können ja auch nur 14 Tage vorausschauen», sagt Grob mit einem Lachen.



Verhältnisse und Wetter beeinflussen auch den Ablauf der Rettungseinsätze. «Kommt ein Notruf, bei dem es um Leib und Leben geht, dann versuchen wir natürlich alles, um die betroffene Person zu bergen», sagt Grob. Bestehe jedoch keine Lebensgefahr, sei die aktuelle Witterung meist ausschlaggebend. «Wenn die Rega wegen der Wetterverhältnisse nicht ausrücken kann, kommen wir zum Einsatz.» Bis es gar keine Möglichkeit mehr gebe, jemanden zu retten, dafür brauche es viel:

«Die Grenze ziehen wir ganz klar dort, wo das Leben der Rettungsmannschaft gefährdet wird.»

Solch aussichtslosen Situationen würden jedoch selten eintreten. «Ich kann mich erinnern, dass wir teils Suchaktionen in der Nacht abbrechen mussten, weil es zu neblig war, das Gelände zu gefährlich oder wir schlicht nicht wussten, wo genau wir suchen mussten.»



Dass es in seltenen Fällen auch Personen gibt, die in der Rega eine Art Lufttaxi sehen, kann sich Grob durchaus vorstellen. «Das sind dann wohl Leute, die sich etwas verkalkuliert haben beim Wandern und entscheiden, dass sie als Gönner ja mal bequem die Rega nutzen könnten.» Im Sommer und bei 20 Grad dürfte sich aber jeder eine Übernachtung im Freien durchaus zumuten. «Daran ist bis jetzt noch keiner gestorben.»