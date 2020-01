Betrunkener schoss in Romanshorn mit Pistole in die Luft – Polizei hat ihn nach Fahndung mit Grossaufgebot festgenommen Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitag in Romanshorn einen Mann festgenommen, nachdem dieser in die Luft geschossen hatte. Verletzt wurde niemand. Aktualisiert 26.01.2020, 15.44 Uhr

Blick von der Allee- in die Rütistrasse: Nebst Polizeiautos war auch ein Krankenwagen vor Ort. Leserbild

(kapo/dh) Kurz vor 7 Uhr am Freitag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in der Nähe des Bahnhofs ein Mann mit einer Pistole zweimal in die Luft geschossen habe. Die Kantonspolizei Thurgau kam mit einem grösseren Aufgebot vor Ort und fahndete nach dem Mann. Im Verlauf des Nachmittags konnte er in Romanshorn festgenommen werden, heisst es in einer Medienmitteilung vom Sonntag.