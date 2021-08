Betrugsmasche: Falsche Polizisten im Kanton St.Gallen

Betrugsmasche Über 200 Fälle im Kanton St.Gallen: «Falsche Polizisten» treiben ihr Unwesen und erbeuten mehrere zehntausend Franken Seit Anfang Juni 2021 häufen sich im Kanton St.Gallen Betrugsversuche mit der Masche «Falscher Polizist». 03.08.2021, 15.57 Uhr

Symbolbild: Kapo St.Gallen

(kapo/lw) Die Kantonspolizei St.Gallen vermeldet, dass sich Betrugsversuche mit der Masche «Falscher Polizist» häufen. Personen geben sich am Telefon als Polizistinnen und Polizisten aus und versuchen so, an das Vermögen der Angerufenen zu gelangen. Über 200 solcher Meldungen aus dem ganzen Kanton St.Gallen sind seit Anfang Juni bei der Kantonspolizei eingegangen.

Bislang sind zwei Fälle zur Anzeige gebracht worden, bei denen die Täterschaft Bargeld und Schmuck erbeuten konnte.

Im Juli war in Wattwil eine 58-jährige Rentnerin Opfer eines solchen Betruges geworden. Ein unbekannter Täter gab vor, ein Polizist der Kantonspolizei St.Gallen zu sein und gaukelte der Frau glaubhaft vor, dass es angeblich Einbrecher auf ihr Geld und Schmuck abgesehen hätten. Er forderte die Geschädigte auf, eine hohe Summe Bargeld bei der Bank abzuheben und diese zusammen mit ihrem Schmuck sicherheitshalber bei ihm zu deponieren. Die 58-Jährige folgte diesem Aufruf und übergab an ihrem Wohnort anschliessend einer unbekannten Täterin Bargeld in der Höhe von mehreren 10'000 Franken sowie diverse Schmuckstücke. Das gleiche Schicksal erlitt Mitte Juli auch eine 82-jährige Frau in der Stadt St.Gallen, die einem «falschen Polizisten» ebenfalls Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren 10'000 Franken aushändigte.

In Waldkirch misslingt die Masche

Am Montagabend kam es in Waldkirch zu einem ähnlichen Betrugsversuch. Dabei wurde ein 86-jähriger Rentner von einem unbekannten Täter angerufen. Er gab sich als Polizist aus und forderte den 86-Jährigen auf, Bargeld, Schmuck und weitere Gegenstände an die Polizei auszuhändigen. Der vermeintliche Polizist liess verlauten, dass noch am selben Abend jemand die Wertsachen abholen komme. Der Rentner meldete den Betrugsversuch umgehend der Kantonspolizei.

Noch am selben Abend konnte eine Person festgenommen werden, die zur Liegenschaft des Rentners gekommen war, um die Wertgegenstände entgegen zu nehmen. Beim Mann handelt es sich um einen 30-jährigen, im Kanton Basel-Stadt wohnhaften Slowaken. Die Kantonspolizei St.Gallen tätigt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen weitere Ermittlungen.