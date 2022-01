St.Gallen: Falsche Polizistin betrügt eine Frau um 34’000 Franken

Diebstahl Falsche Polizistin betrügt 66-jährige St.Gallerin um 34'000 Franken Eine unbekannte Betrügerin hat sich bei einer Frau aus der Stadt St.Gallen als Polizistin ausgegeben. Sie konnte die Frau dazu bewegen, 34'000 Franken zu deponieren. 07.01.2022, 10.10 Uhr

Eine falsche Polizistin erbeutete 34'000 Franken. Bild: Kapo SG

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag hat sich eine unbekannte Betrügerin bei einer 66-jährigen Frau als Polizistin ausgegeben. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, meldete sich die Betrügerin telefonisch. Sie erklärte der Frau, dass soeben zwei Männer verhaftet worden seien, die ein Notizbuch mit ihrem Namen und Wohnort mit sich geführt hätten.

Die falsche Polizistin erklärte, dass es nun wichtig sei, dass die 66-Jährige sämtliches Geld, das sie zu Hause und auf der Bank habe, an die Polizei übergebe. Dieser Aufforderung kam die Frau nach und deponierte schliesslich über 34'000 Franken in einem Couvert, das sie auf Aufforderung der falschen Polizistin auf einen öffentlichen Parkplatz in der Stadt St.Gallen legte. Danach wurde sie angewiesen, nach Hause zu gehen. (pd/red)

Die Kantonspolizei St.Gallen stellt regelmässig Betrugsversuche von falschen Polizisten fest. Oftmals kommen die Betrüger damit zum Erfolg. Deshalb merkt die Polizei an:

Die Polizei bewahrt keine Wertgegenstände für Privatpersonen auf.

Übergeben Sie kein Geld an Ihnen unbekannte Personen.

Deponieren Sie niemals Bargeld, auch wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Im Verdachtsfall melden Sie sich bei einer Polizeistation in Ihrer Nähe oder beim Notruf 117.