Betreuungskosten Eltern sollen sich möglichst selber um ihren Nachwuchs kümmern: St.Galler SVP will Steuerabzug für externe Kinderbetreuung wieder senken Der Kanton St.Gallen hat den maximalen Steuerabzug für die Drittbetreuung von Kindern vor kurzem von 7500 auf 25'000 Franken erhöht. Die SVP will diesen Betrag nun wieder reduzieren – obwohl sie sich sonst stets für Steuerentlastungen einsetzt. Adrian Vögele 28.01.2021, 12.06 Uhr

Der Kanton St.Gallen hat Eltern, die ihre Kinder extern betreuen lassen, steuerlich stärker entlastet. Das missfällt der SVP. Bild: DPA

Kinder in einer Krippe betreuen zu lassen, ist teuer. Um Familien finanziell zu entlasten, hat das St.Galler Kantonsparlament darum vor knapp drei Jahren beschlossen, den Steuerabzug für die Drittbetreuungskosten zu erhöhen. Die Regierung schlug damals vor, den Maximalbetrag von 7500 auf 15'000 Franken zu verdoppeln: Es gehe darum, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern – und den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Das Parlament stimmte nicht nur zu, sondern erhöhte den Steuerabzug sogar auf 25'000 Franken. Alle Parteien standen hinter dieser Forderung, mit Ausnahme der SVP. Die Änderung trat Anfang 2019 in Kraft.

Jetzt verlangt die SVP, dass dieser Schritt zumindest teilweise wieder rückgängig gemacht wird. Die Fraktion hat hierzu eine Motion eingereicht. Der Beschluss von 2018 sei damit begründet worden, dass auch der Bund eine Obergrenze von mindestens 25'000 Franken anstrebe und der Kanton gleichziehen solle, schreibt die SVP. Doch in Tat und Wahrheit habe St.Gallen die Erhöhung schon beschlossen, bevor ein Entscheid auf nationaler Ebene gefallen sei.

Steuerentlastung «entgegen dem Willen des Souveräns»

Inzwischen ist die Erhöhung des Steuerabzugs bei der Bundessteuer gescheitert: Das Volk lehnte sie in der nationalen Abstimmung vom September 2020 ab. Kritisiert worden war das Vorhaben vor allem deshalb, weil Familien mit tiefen Einkommen gar keine Bundessteuer zahlen müssen – ergo handle es sich um einen Steuerbonus für reiche Eltern, wurde bemängelt. Die SP hatte gegen die Vorlage das Referendum ergriffen.

Die St.Galler SVP verlangt nun, dass der Kanton seine Steuerpraxis nach diesem Abstimmungsresultat wieder ändert – und den maximalen Kinderbetreuungsabzug auf 10'100 Franken reduziert, analog zum nationalen Wert. Die Fraktion erinnert daran, dass die eidgenössische Abstimmungsvorlage in St.Gallen mit 67 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt worden sei. Somit habe der Kanton seinen Steuerabzug «voreilig und entgegen dem Willen des Souveräns» erhöht.

«Damit wird ein spezifisches Familienmodell subventioniert»

Eine zentrale Frage bleibt allerdings im Vorstoss unbeantwortet: Warum hat es ausgerechnet die SVP derart eilig, eine Steuerentlastung für die Bevölkerung wieder rückgängig zu machen? Die Partei setzt sich stets für Steuersenkungen ein. Bereits hat sie angekündigt, in der kommenden Februarsession erneut eine Reduktion des Steuerfusses zu beantragen – obwohl sich für den Kanton bereits jetzt hohe finanzielle Defizite abzeichnen.

Christoph Gull, St.Galler SVP-Fraktionschef. Bild Ralph Ribi

Was also ist das inhaltliche Problem beim Kinderbetreuungsabzug? Auf Anfrage sagt Fraktionschef Christoph Gull, für die SVP bedeute Familienpolitik auch Eigenverantwortung.

«Für Kinder in den ersten Lebensjahren ist es wichtig, dass zumindest ein Elternteil Vollzeitbetreuung der Kinder leistet.»

Fremdbetreuung kurz nach einer Geburt sollte die Ausnahme bleiben, wie Gull weiter sagt – ausser wenn Familienmitglieder, zum Beispiel Grosseltern, tatkräftig mithelfen könnten. «Staatliche Förderungen, auch Steuerbegünstigungen, bewirken das Gegenteil.» Zudem störe die SVP nach wie vor, «dass mit dieser Subvention ein spezifisches Familienmodell unterstützt wird».

Regierung sieht keinen Grund für eine Senkung

Die St.Galler Regierung will allerdings von einer Kehrtwende beim Betreuungsabzug nichts wissen. Sie betont in ihrer Antwort auf die Motion, in der eidgenössischen Abstimmung sei es ausschliesslich um die Bundessteuer gegangen. Für die Höhe der Abzüge bei Kantons- und Gemeindesteuern seien ausschliesslich die Kantone zuständig. Sie seien nicht verpflichtet, die bei der direkten Bundessteuer getroffene Lösung, jedenfalls was die Obergrenze des Abzugs betreffe, für die Kantons- und Gemeindesteuern zu übernehmen. Das Nein des Volks vom vergangenen September impliziere damit «keineswegs eine Anpassung der Regelung auf Kantonsebene».

Zum Thema Volkswille schreibt die Regierung zudem, dass man gegen die St.Galler Regelung das Referendum hätte ergreifen können. Die Referendumsfrist sei aber ungenutzt verstrichen, darum gelte das Gesetz als «stillschweigend vom Volk genehmigt».

«Nicht im Interesse der Gleichstellung»

Die Regierung ist auch aus familienpolitischer Sicht dagegen, den Maximalabzug für die Kinderbetreuungskosten wieder zu senken. Dies widerspreche dem Anliegen, die Attraktivität der familienergänzenden Betreuung zu sichern und auszubauen – im Interesse der Gleichstellung und der Bekämpfung des Fachkräftemangels.

SVP-Fraktionschef Gull sagt, die Antwort der Regierung sei in dieser Form zu erwarten gewesen. «Sie überzeugt mich trotzdem nicht.» Mit dem Ausgang der Abstimmung vom 27. September 2020 sei eine Differenz zwischen Bund und Kanton St.Gallen geschaffen worden, die so nicht beabsichtigt gewesen sei. «Im Gegenteil, in den Diskussionen im Kantonsrat war stets von einer Anlehnung an die Bundeslösung die Rede.»

Jetzt ist das Kantonsparlament am Zug: Es muss über die Motion der SVP entscheiden.