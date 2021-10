Betreuung von Angehörigen Er leistet Grosses und verzichtet auf Vieles: Wie es ist, die kranke Frau zu pflegen Urs Diener ist einer von 170'000 betreuenden Angehörigen in der Schweiz. Der Niederteufner kümmert sich rund um die Uhr um seine an Parkinson erkrankte Frau Els. Unterstützt wird er von der Spitex, Hilfe gibt es aber auch von anderen Stellen. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Urs und Els Diener im unteren Stock ihrer Wohnung: Von hier aus sieht sie in den Garten und bei schönem Wetter bis zum Säntis. Bild: Andri Vöhringer (Niederteufen, 19. Oktober 2021)

«Ich bin froh, dass ich zu Hause leben kann», sagt Els Diener. Sie ist mitteilungsbedürftig, sitzt am Fenster und lächelt zufrieden. Die Sonne dringt herein und erhellt den Raum der Wohnung in Niederteufen. Ihr jüngerer Ehemann Urs Diener pflegt und betreut die 83-Jährige rund um die Uhr. Das ermöglicht ihr, trotz ihrer Erkrankung in der gewohnten Umgebung zu leben. Seine Frau leidet am atypischen Parkinson-Syndrom und ist von Demenz betroffen.

Seit über 30 Jahren wohnen sie in Niederteufen, seit elf Jahren in der zweistöckigen Wohnung. Els Dieners Leben spielt sich heute aber in einem Stock ab, zwischen Schlafzimmer, Bad und Stübli. Ab und zu setzt sie ihr Mann in den Garten an die Sonne. An der Fensterfront drinnen gedeihen Topfpflanzen, auch im Wintergarten wachsen Dutzende. Viele hat sie selbst gezogen, auch einen Grapefruit-Baum. Die Pflanzen waren das Hobby der gebürtigen Holländerin.

Haus, Herd und Garten hält Urs Diener in Schwung. Doch die meiste Zeit sorgt er für seine Ehefrau. Bild: Andri Vöhringer (Niederteufen, 18. Oktober 2021)

Heute muss sich Urs Diener um die Pflanzen kümmern. Wie auch um alles andere. Morgens und abends erledigen die Spitexmitarbeiterinnen die Körperpflege seiner Frau. Seit sie vor über einem Jahr gestürzt ist, kann sie kaum gehen. Auch beim Toilettengang oder Essen braucht sie Hilfe. Urs Diener sagt:

«Sie hat auch zu mir geschaut. Das ist doch die Basis, dass man zueinander schaut.»

Zeit für sich hat er nicht

Einmal pro Woche besucht die Tochter aus erster Ehe ihre Mutter Els. Alle zwei Wochen haben Dieners eine Reinigungskraft engagiert. Und auch eine Physiotherapeutin kommt regelmässig zur Behandlung vorbei.

Dennoch: Seine Tage sind lang. «Es ist ein permanenter Druck. Ich habe keine fünf Minuten für mich», sagt Urs Diener. Er steht jeden Morgen um 5.30 Uhr auf. Der gelernte Schlosser arbeitete früher in einem Familienunternehmen für chemische Reinigung und Färberei. Ein bescheidenes Einkommen erhält er heute als Taxifahrer für Schüler und Erwachsene mit Beeinträchtigung. Eine Tätigkeit, die er seit 18 Jahren gerne ausführt, obwohl er das Pensionsalter schon erreicht hat. Die Kosten für die Medikamente oder das Pflegebett der Frau seien kein Klacks.

Wenn er von der Arbeit zurückkommt, kümmert er sich um die Hygiene seiner Frau, anschliessend beginnt er das Mittagessen zu kochen. Meistens gibt es eine Suppe, die bereitet er immer mit frischen Zutaten zu. Gekocht habe schon immer vor allem er. Auch einige Spezialitäten-Kochkurse habe er besucht. «Es ist eigentlich mein Hobby, obwohl es mir manchmal auch stinkt.» Els Diener schwärmt: «Mein Mann kocht fantastisch.»

Eine andere Möglichkeit sieht er nicht

Wenn Urs Diener doch mal etwas Zeit für sich hat, dann legt er sich kurz hin. Immerhin nach dem Mittagessen genehmigt er sich einen Mittagsschlaf. Wenn er Einkaufen geht oder arbeitet, muss er zeitnah wieder nach Hause zu seiner Frau und das Abendessen kochen, sie mit Medikamenten versorgen oder sie aufs WC bringen. Er sagt:

«Die Kräfte lassen manchmal nach.»

Über die Spitexmitarbeiterinnen freue er sich, das bringe etwas Abwechslung und sie hätten trotz Zeitdruck ein offenes Ohr für ihn.

Eine andere Möglichkeit sieht er nicht: «Friss, Vogel, oder stirb», sagt er. Dennoch: Verbittert wirkt er nicht, auch den Humor hat er nicht verloren. Ins Pflegeheim möchte seine Frau nicht. Doch was, wenn er selbst nicht mehr in der Lage ist, für sie zu sorgen? «Ich würde ins Heim ziehen», sagt er. Vielleicht zusammen mit seiner Frau.

Nachholbedarf bei der Betreuung von Erwachsenen

«Das, was Urs Diener leistet, ist nicht selbstverständlich. Nicht alle können das», sagt Francine Kappeler. Die Pflegefachfrau arbeitet für die Spitex Rotbachtal in Teufen und ist regelmässig bei Frau Diener im Einsatz. Oft betreuen Angehörige schon lange bevor sie eine Spitexleistung in Anspruch nehmen. Das sei auch eine Frage der Finanzierung: Je nach Zusatzversicherung übernimmt die Krankenkasse nicht alle Tätigkeiten.

Francine Kappeler ist diplomierte Pflegefachfrau und bei Dieners im Einsatz. Bild: Andri Vöhringer (Niederteufen, 18. Oktober 2021)

Dabei gebe es immer mehr ältere Menschen. Die Kinderbetreuung werde ausgebaut. Angebote, um Erwachsene zu unterstützen, gebe es aber wenig. Sie sagt:

«Private Hilfe hat ihre Grenzen, Angehörige kommen an den Anschlag.»

Irgendwann geht es nicht mehr. Gleichzeitig können Versprechen gegenüber dem Ehepartner, ihn nicht ins Heim zu bringen, zu sehr schwierigen Situationen führen. Manchmal sei es auch eine Erlösung, wenn jemand anderes eine Entscheidung treffe oder dabei helfe.

Wo sich betreuende Angehörige Hilfe holen können

Francine Kappeler engagiert sich neben ihrer Tätigkeit bei der Spitex auch noch im Verein mosa!k. In einem kleineren Pensum arbeitet sie dort mit Personen, die jung – in der Regel vor dem 65. Lebensjahr – von Demenz betroffen sind. Der Verein bietet in St.Gallen Tagesstrukturen an, in denen Menschen mit Demenz in kleinen Gruppen den Tag verbringen und zusammen kochen, essen oder kreativ tätig sind. Gleichzeitig werden Angehörige entlastet.

Auch leitet Kappeler für die Organisation Alzheimer St.Galllen/Appenzell Auszeiten für Menschen mit Demenz. In einer Gruppe verbringen sie ein verlängertes Wochenende in einem Hotel. Gleichzeitig haben Angehörige Zeit für sich. Oder sie organisiert Ferien für Menschen mit Demenz, gemeinsam mit den Angehörigen: So können sie zusammen mit ihrem Partner Ferien machen, die wiederum Entlastung und Unterstützung erfahren.

Angehörige erbringen viele Stunden Gratisarbeit

Angehörige leisten in der Schweiz jährlich rund 64 Millionen Stunden unbezahlte Arbeit für die Betreuung und Pflege von nahestehenden Personen. Der Wert dieser Arbeit, würde sie entlöhnt werden, beträgt 3,5 Milliarden Franken. Das schätzt der Dachverband der Spitex Schweiz. Vor allem Frauen sind es, die Angehörige betreuen und pflegen.

Ein Aktionstag rückt betreuende Angehörige am 30. Oktober in den Mittelpunkt. Der Entlastungsdienst Schweiz bedankt sich an diesem Tag für das grosse Engagement, das betreuende Angehörige «tagtäglich und meist im Stillen leisten». Mit verschiedenen Aktionen macht der Entlastungsdienst darauf aufmerksam.

Vorsorgedossier, Hilflosenentschädigung und Betreuungsgutschrift

Viele betreuende Angehörige sind einer grossen psychischen und physischen Belastung ausgesetzt. Oft hilft der Austausch mit anderen, die sich in der gleichen Situation befinden. Pro Senectute empfiehlt unter anderem: «Gönnen Sie sich Ferien und Freizeit, pflegen Sie Ihre Beziehungen, holen Sie sich Unterstützung.» Ausserdem gilt es, die Situation regelmässig neu zu beurteilen.

Pro Senectute beantwortet alle Altersfragen, auch von Angehörigen. Insbesondere klärt die Organisation finanzielle und rechtliche Fragen. Es lohnt sich abzuklären, welche Leistungen durch die Krankenkasse gedeckt sind und ob Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung besteht. Ein Pflegevertrag klärt rechtliche Fragen, legt den Umfang der Pflege und die Grenzen der Verantwortung als betreuende Angehörige fest.

Weiter empfiehlt es sich, für den Notfall vorbereitet zu sein und Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Testament und Anordnung für den Todesfall zu erstellen. Das Vorsorgedossier Docupass kann man bei der Pro Senectute bestellen. Es hilft Angehörigen dabei Schritt für Schritt. Ausserdem: Betreuende Angehörige haben bei der Berechnung ihrer Rente unter Umständen Anspruch auf Betreuungsgutschriften der AHV. So kommt es während der Pflege von Familienangehörigen nicht zu Einbussen bei den Sozialversicherungen.

Coaches für betreuende Angehörige

Seit drei Jahren setzt die Pro Senectute St.Gallen Coaches ein, die betreuenden Angehörigen zur Seite stehen. Inzwischen wurde das St.Galler Pionierprojekt ausgebaut: Die Coaches stehen in den Regionen St.Gallen, Rorschach, Gossau und Rheintal im Einsatz. Geplant ist, das Projekt auch in den Pro-Senectute-Regionen Wil und Toggenburg sowie Zürichsee-Linth einzuführen.

Laut Pro-Senectute-Geschäftsstellenleiter Thomas Diener gibt es das Coaching-Programm in dieser professionellen Form erst im Kanton St.Gallen, wo es die örtliche Pro Senectute mit finanzieller Unterstützung der Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung entwickelt habe. Pro Senectute Schweiz sei aber interessiert am Modell und möchte es in weiteren Kantonen lancieren.

Das Angebot wurde anfänglich noch zögerlich und jetzt immer stärker nachgefragt, sagt Diener. Das Coaching biete sich vor allem in komplexeren Situationen, in voraussichtlich längerfristigen Betreuungssituationen an. Es ist eine Ergänzung zu bestehenden Unterstützungsleistungen von Pro Senectute und Spitex.

Thomas Diener ist Geschäftsleiter von Pro Senectute. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 21. März 2017)

Diener vergleicht das Coaching-Programm mit dem Sport: Ein Coach im Spitzensport ist mehr als ein Trainer, er ist vor allem auch eine mentale Begleitung. Denn was betreuende Angehörige leisten, sei vergleichbar mit Spitzensport. «Sie werden durch das Coaching gestärkt und befähigt, ihre Ressourcen für die Betroffenen fruchtbar zu machen, ohne sich dabei physisch und psychisch zu überlasten. Sie gehen ein Stück des Weges mit den Angehörigen und helfen ihnen, ihre Situation zu ertragen», sagt Diener. Das umfasse insbesondere den psychosozialen Bereich, zum Beispiel indem sie Angehörige auch in ihrem Tun bestärken.

Personen, die von Coaches unterstützt werden, betreuen oft jemanden mit schwerer Demenz. Dabei gehe es auch um Fragen wie, wann es eine (teil-)stationäre Betreuung braucht und unterstützen dabei, eine angemessene Lösung zu finden.

Helfen ist für viele etwas Schönes

Einer dieser Coaches für betreuende Angehörige ist Albert Baumgartner. Der Sozialarbeiter im Pensionsalter war in die Projektentwicklung involviert. Auch er zieht eine positive Bilanz:

«Betreuenden Angehörigen bedeutet es oft viel, dass für einmal sie und nicht die erkrankten Personen im Mittelpunkt stehen.»

Seine Aufgabe besteht darin, Angehörige zu begleiten und Anteil an ihrer Situation zu nehmen: «Oft kommen diese Personen in eine andere Rolle und sie sind plötzlich alleine. Ein partnerschaftlicher Austausch ist nicht mehr möglich». Auch Informieren und praktische Unterstützungen gehören zu den Hilfestellungen des Coaches. Für Personen, die Angehörige betreuen, sei es wichtig, eine Balance zwischen Selbstsorge und Fürsorge zu finden. Jemandem zu helfen, das sei für viele Menschen etwas Schönes. Es erfülle sie und sie sehen darin eine Lebensaufgabe.

Sich mit einer Fachperson oder anderen Angehörigen austauschen, mag Urs Diener derzeit nicht. Er habe seine Last zu tragen und brauche nicht noch die Probleme anderer zu hören. Und sowieso: Es fehle ihm schlicht die Zeit dazu.