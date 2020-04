Besuchsverbot in Ostschweizer Pflegeheimen könnte bald gelockert werden Die strengen Besuchsverbote in Ostschweizer Alters- und Pflegeheimen könnten bald eine Lockerung erfahren. 24.04.2020, 12.30 Uhr

Aufgrund er Massnahmen gegen das Coronavirus dürfen Familien ihre Angehörigen in Pflege- oder Altersheimen derzeit nicht besuchen. Bild: Andy Mueller / freshfocus

(ibi) Seit rund sechs Wochen gilt das Besuchs- und Kontaktverbot für Alters- und Pflegeheime. Da vor allem ältere Personen zur Risikogruppe des neuartigen Coronavirus gehören, soll so eine Ansteckung minimiert werden. Der Kanton Zürich hat nun Mitte der Woche angekündigt, das derzeit geltende Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen lockern zu wollen. Diesem Entscheid schliessen sich nun mehrere Ostschweizer Kantone an, wie das «SRF» bekannt gab.