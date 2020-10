Besucherzahl unter den Erwartungen: Auf das kommende «Pätch»-Wochenende werden Anpassungen gemacht Die Veranstalter der «Olma light» ziehen nach dem ersten Wochenende Bilanz: Trotz guter Stimmung bei den Besuchern und Ausstellern liegt die Besucherzahl unter den Erwartungen. Auf das kommende Wochenende sind Anpassungen geplant. Yusuf Barman 11.10.2020, 17.45 Uhr

Mit etwas mehr als die Hälfte der Kapazität liegt die Besucherzahl nach den ersten drei Tagen unter den Erwartungen der Veranstalter. Bild: Michel Canonica

Die Stimmung sei an den ersten drei Messe-Tagen fröhlich und entspannt gewesen. «Am Freitag und Samstag verzeichnete «Pätch» ein überdurchschnittlich junges Publikum, am Sonntag durften viele Familien und Paare begrüsst werden», melden die Veranstalter in ihrer Mitteilung. Überraschenderweise seien nicht alle verkauften Tagestickets effektiv genutzt worden: