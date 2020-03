Bestätigte Fälle und geltende Regelungen: Übersicht der aktuellen Corona-Situation in der Ostschweiz Die Corona-Fälle in der Schweiz steigen und immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Situation in der Ostschweiz. Redaktion Online 11.03.2020, 15.07 Uhr

Die Kampagne «So schützen wir uns» des Bundes. Bild: Benjamin Manser

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Lage

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus hat der Bund die Situation in der Schweiz als besondere Lage eingestuft und verschiedene Massnahmen getroffen. Dazu gehört das landesweite Verbot von Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen, welches bis am 15. März gültig ist. Abgesagte Anlässe in der Ostschweiz finden Sie hier.

Über Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmenden entscheiden die kantonalen Behörden. Es bestehe in fast allen Regionen der Welt das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Website. Deshalb definiert es seit 9. März keine «betroffenen Gebiete» mehr.

Für Fragen, die das Corona-Virus generell betreffen, kann sich die Bevölkerung an die Infoline des BAG wenden unter der Nummer 058-463-00-00. Allgemeine Verhaltensempfehlungen des Bundes sind nach wie vor:

St.Gallen

Bestätigte Fälle: 11 (Stand 11. März)

11 (Stand 11. März) Abgesagte Veranstaltungen in der Region St.Gallen, Gossau und Rorschach finden Sie hier.

und finden Sie hier. Abgesagte Veranstaltungen im Fürstenland und im Toggenburg finden Sie hier.

und im finden Sie hier. Abgesagte Veranstaltungen im Werdenberg und Obertoggenburg finden Sie hier.

und finden Sie hier. Der Tarifverbund Ostwind hat am 10. März empfohlen, dass die vorderste Türe im Bus geschlossen bleibt und keine Tickets mehr durch das Fahrpersonal verkauft werden.

An Veranstaltungen und Anlässen im Kanton St.Gallen müssen die Gäste nicht mehr befragt werden, ob sie sich in den vergangenen 14 Tagen in einem vom Coronavirus «betroffenen Gebiet» aufgehalten haben. Die Bestimmung entfällt, weil das Bundesamt auf die Bezeichnung von entsprechenden Gebieten verzichtet. Die Änderung betrifft Anlässe mit unter 1000 Teilnehmenden. Bestehen bleibt hingegen die Pflicht, die Gäste auf ihren Gesundheitszustand anzusprechen.

Thurgau

Bestätigte Fälle: 6 (Stand 11. März)

6 (Stand 11. März) Abgesagte Veranstaltungen im Thurgau finden Sie hier.

finden Sie hier. Der Kanton Thurgau ist Teil des Ostwind-Verbundes, bei dem die Empfehlung gilt, dass die vorderste Türe im Bus bis auf Weiteres geschlossen bleibt und keine Tickets mehr durch das Fahrpersonal verkauft werden. Dieselbe Regelung gilt auch bei den Stadtbussen Frauenfeld.

Der Kanton Thurgau hat im Zusammenhang mit dem Corona-Virus den kantonalen Führungsstab eingesetzt. Er kümmert sich um Massnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kanton. Am 2. März hat Thurgau eine eigene Hotline lanciert. Informationen rund um das Corona-Virus erhalten Sie von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, unter der Nummer 058-345-34-40.

Appenzell Ausserrhoden

Bestätigte Fälle: 2 (Stand 9. März)

2 (Stand 9. März) Abgesagte Veranstaltungen im Appenzellerland finden Sie hier.

finden Sie hier. Appenzell Ausserrhoden ist Teil des Ostwind-Verbundes, bei dem die Empfehlung gilt, dass die vorderste Türe im Bus bis auf Weiteres geschlossen bleibt und keine Tickets mehr durch das Fahrpersonal verkauft werden.

Appenzell Innerrhoden

Bestätigte Fälle: 0 (Stand 10. März)

0 (Stand 10. März) Appenzell Innerrhoden ist Teil des Ostwind-Verbundes, bei dem die Empfehlung gilt, dass die vorderste Türe im Bus bis auf Weiteres geschlossen bleibt und keine Tickets mehr durch das Fahrpersonal verkauft werden.

Im Kanton Appenzell Innerrhoden wurde ebenfalls der Kantonale Führungsstab eingesetzt. Dieser hat den Auftrag, den bereits im Einsatz stehenden Fachstab zu unterstützen und die Vorbereitung der weiteren Planung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus anzugehen.

Graubünden

Bestätigte Fälle: 23 (Stand 11. März)

Konstanz

Bestätigte Fälle: 5 (Stand 11. März)

In Deutschland hat der gemeinsame Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren und Bundesministeriums für Gesundheit am 10. März eine Empfehlung abgegeben, alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Teilnehmern abzusagen. Bei Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern soll gemeinsam mit der zuständigen Gesundheitsbehörde eine Risikoabschätzung getroffen werden.

Fürstentum Liechtenstein

Bestätigte Fälle: 3 (Stand 11. März)

Um die vom Corona-Virus besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe zu schützen, hat Liechtenstein am 11. März ein Besuchsverbot für alle Alters- und Pflegeheime angeordnet. Die Anordnung tritt per sofort in Kraft und gilt bis mindestens am 25. März.

Vorarlberg

Bestätigte Fälle: 11 (Stand 10. März)

Die Bundesregierung hat am 10. März beschlossen, grössere Veranstaltungen in Vorarlberg generell abzusagen. Vorläufig bis 3. April werden keine Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Personen sowie Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen stattfinden. Ein konkreter Erlass aus dem Bundesministerium mit konkreten Vorgaben wird in Kürze erwartet. Der Unterricht an Hochschulen wird eingeschränkt.