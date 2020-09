Best of Grosser Rat Thurgau: Er ist der beste Debattierer, sie die Effizienteste und er politisiert am weitesten rechts Wer hält im Thurgauer Kantonsparlament die gekonntesten Reden? Und wer nennt unter den 130 Kantonsrätinnen und Kantonsräten die Dinge am unerschrockensten beim Namen? Das Kantonalressort der «Thurgauer Zeitung» hat gewählt. 26.09.2020, 05.00 Uhr

Kantonsrat Hermann Lei (SVP, Frauenfeld) PD

Im Grossen Rat gibt es einige gute Redner und Rednerinnen. Für die einstimmige Kantonalredaktion der «Thurgauer Zeitung» aber ist klar, wer die Krone des besten Debattierers verdient hat. Hermann Lei (SVP) schlägt sie alle. Mit den klassischen Zutaten, die einen überragenden politischen Redner ausmachen: Schlagfertigkeit, rhetorische Würze und eine Formulierungslust, die sich in den Sternstunden zur eigentlichen Formulierungskunst auswächst. Und das Wichtigste: Humor. Besser gesagt: Kantonsrat Hermann Leis gekonntes Spiel mit kleinen Sticheleien und Provokationen einerseits und der Fähigkeit andererseits, diese mit einem rhetorischen Augenzwinkern wieder einzufangen. Kein Zweifel: Auch der Senat im antiken Rom hätte am rhetorischen Talent des Thurgauer Ciceros seine Freude gehabt. (ck)

Kantonsrat Peter Dransfeld (GP, Ermatingen) PD

«Fürchtet euch nicht!» Dieser Spruch würde gut ins Ermatinger Mesmerhaus passen, wo Peter Dransfeld nebenbei eine Beiz betreibt. Der grüne Kantonsrat und Architekt hat es aber gar nicht nötig, neuen Mut zu tanken. Längst hat er sich im Thurgauer Grossen Rat einen Namen als unerschrockener Politiker gemacht. Tönt es irgendwo nach Ungerechtigkeit, ruft das Dransfeld auf den Plan. Hartnäckig verlangte er etwa bei der unrühmlichen Freistellung des Prorektors an der PH eine Aufklärung und er hakte wegen der personellen Abgänge aufgrund der miserablen Stimmung im Veterinäramt nach. Dransfeld getraute sich auch, den Doppelverdienst von Jakob Stark als Regierungs- und Ständerat zu kritisierten. Der Unerschrockene fühlt sich niemandem ausser seinem Gewissen verpflichtet. Er fürchtet sich eben nicht. (sme)

Kantonsrat Simon Vogel (GP, Frauenfeld) PD

Der jüngste Neuzugang im Grossen Rat ist zugleich der beste. Nachdem Simon Vogel (GP) im März mit erst 26 Jahren die Wahl in den Kantonsrat geschafft hatte, bewies er gleich, wie ernst er sein neues Amt zu nehmen gedenkt. In den Sozialen Medien sowie auf seiner Website informiert Vogel transparent über seine Voten und Vorstösse und sogar über sein Abstimmungsverhalten im Parlament. Eingedenk der wenigen Sitzungen, die seit den Wahlen stattgefunden haben, hat der junge Mann bereits einen deutlichen Eindruck hinterlassen. Von der höflichen Zurückhaltung, die von Debütanten oft erwartet wird, hat er sich bereits an seiner zweiten Sitzung verabschiedet. Und sein Votum in der dritten Sitzung wurde von Regierungsrätin Carmen Haag mit den Worten geadelt: «Kantonsrat Simon Vogel hat es auf den Punkt gebracht.» (lsf)

Kantonsrat Ueli Fisch (GLP, Ottoberg) Urs Bucher

Ueli Fisch hat seinen Ratskollegen etwas voraus. Der Textilunternehmer mit dem grünliberalen Mantel versteht es ausgezeichnet, seine Botschaften auf digitalen Kanälen unter die Leute zu bringen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ist er Dauergast. Dort verbreitet der Kämpfer für das Öffentlichkeitsprinzip auch gerne mal Dokumente und stellt Transparenz her. Solche verlangt er von der öffentlichen Hand ebenfalls. Ausserdem fordert der Ottoberger eine digitalere Verwaltung. Die Abläufe sollen effizienter werden, Angebote und Dienstleistungen der Behörden rund um die Uhr zugänglich sein. Fischs Engagement hat sich gelohnt. Nun präsentiert der Kanton seine Strategie «Digitale Verwaltung Thurgau». Fisch sieht darin auch ein Sparpotenzial. Es bleibt abzuwarten, ob das tatsächlich eintreffen wird. (sme)

Kantonsrätin Brigitte Kaufmann (FDP, Uttwil) PD

Sie weiss, wie der politische Hase im Thurgau läuft. Brigitte Kaufmann (FDP) hat den mächtigsten Verband im Kanton – den Gewerbeverband – im Rücken. Als Bereichsleiterin Politik nimmt sie dort eine wichtige Position ein. Wenn sie sich für ein Anliegen einsetzt, muss der Regierungsrat davon ausgehen, dass es viel Unterstützung geniesst. Motionen und Anträge, hinter denen Kaufmann steckt, haben im Grossen Rat denn auch mehrheitlich Erfolg. Davon konnte die Regierung auch schon profitieren: Als sie die Unternehmenssteuerreform gegen nicht wenig Widerstand in der Öffentlichkeit durchbringen wollte, warb Kaufmann im Namen des Gewerbes für die Vorlage. Auch bei der politischen Konkurrenz geniesst die effizienteste Kantonsrätin Vertrauen: Sie wird wohl die nächste Grossratspräsidentin. (lsf)

Kantonsrat Josef Arnold (SVP, Uttwil) PD

Kein anderer Kantonsrat zeigt sich auf der Kandidatenplattform Smartvote so konsequent rechts wie der 67-jährige Uttwiler Unternehmer Josef Arnold. Nahe bei Null liegen seine Sympathien sowohl für den Ausbau des Sozialstaats wie auch für den Umweltschutz. Auch von liberalen Postulaten wie der Liberalisierung von Cannabis und der Gleichstellung homosexueller Paare hält er nichts. Der SVP-Politiker unterstützt hingegen konsequent eine restriktive Migrationspolitik. Die Begrenzung der Einwanderung ist ihm wichtiger als die bilateralen Verträge mit der EU. Auch wünscht er eine Personenkontrolle an der Grenze. Er ist für eine Aufstockung der Polizei, allerdings mit Ausnahme der Verkehrspolizei. Er lehnt eine gesetzliche Grundlage für Autonummernscanner ab, unterstützt aber den Ausbau von Strassen. (wu)

Kantonsrätin Elina Müller (SP, Kreuzlingen) PD

Die Kreuzlinger SP-Kantonsrätin setzt sich für eine stärkere Besteuerung Vermögender ein, ebenso für einen Mindestlohn und für eine strengere Kontrolle der Lohngleichheit von Mann und Frau. In der Kandidatenplattform Smartvote gibt Elina Müller dem Ausbau des Sozialstaats ebenso die höchste Priorität wie einer liberalen Gesellschaft. Wichtig ist ihr auch Umweltschutz. Sozialhilfe darf nach Meinung der 37-jährigen Architektin nicht dazu missbraucht werden, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu demütigen. Besser sei es, ihnen mit anständigen Löhnen, externer Kinderbetreuung, tiefen Krankenkassenprämien und bezahlbarem Wohnraum zu helfen. Sie lehnt eine Erhöhung des Rentenalters ab, unterstützt die Gletscherinitiative und möchte auf Kantonsstrassen innerorts Tempo 30 erlassen können. (wu)

Kantonsrat Toni Kappeler (GP, Münchwilen) PD

Von wegen altes Eisen: Der älteste Thurgauer Kantonsrat Toni Kappeler (GP) macht allen vor, dass man auch weit über das Rentenalter hinaus die meisten Jüngeren alt aussehen lassen kann. Der pensionierte Primarlehrer mit Jahrgang 1945 zeigt selbst nach über einem Jahrzehnt im Grossen Rat keine Abnützungserscheinungen. Viele in seiner Situation ruhen sich auf ihren längst verblassten Meriten aus und schieben, man muss es leider sagen, eine ziemlich ruhige Kugel. Nicht so Toni Kappeler. Er läuft unbeirrt, mit politischem Herzblut und ungebrochenem Elan seine parlamentarischen Runden. Passioniert statt pensioniert. Wir finden: Gäbe es viele ältere Parlamentarier wie Toni Kappeler im Thurgauer Grossen Rat, dann würde gar nicht mehr auffallen, dass die Jungen derart untervertreten sind. (ck)