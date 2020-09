Besitzer von über 20 Schweizer Arztpraxen in Italien in Haft – Die Zukunft der Praxen ist ungewiss, auch in der Ostschweiz Nachdem im Kanton Aargau mehrere Arztpraxen der Firma Mein Arzt unerwartet geschlossen haben, bestätigt die Zürcher Staatsanwaltschaft, dass der Inhaber Christian Neuschitzer wegen Verdachts auf Vermögensdelikte in Italien inhaftiert ist. Das Label unterhält auch Praxen in der Ostschweiz. Adrian Lemmenmeier-Batinić 04.09.2020, 19.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Firma Mein Arzt wollte die Dorfärzte retten. Jetzt sind mehrere ihrer Praxen geschlossen.

Christian Beutler,keystone / KEYSTONE,SOL

Plötzlich war der Arzt weg. Im aargauischen Niederrohrdorf hat ein Hausarzt ohne Vorankündigung seine Praxis geschlossen. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, landeten über 400 Patientendossiers auf dem Betreibungsamt der Gemeinde. Die Praxis gehört zum Ärztelabel Mein Arzt, dem schweizweit gemäss Handelsregister derzeit 24 Hausarztpraxen angehören. Sie ist nicht die einzige, die kurzfristig dicht machte. Sieben von acht Mein Arzt-Praxen im Kanton Aargau sind derzeit mindestens vorübergehend geschlossen.

Bekannt ist, dass gegen den Inhaber von Mein Arzt Schweiz, Christian Neuschitzer, ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Vermögensdelikte läuft. Nun teilt die Zürcher Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit, dass sich Neuschitzer in Italien in Haft befindet. «Die Inhaftierung gelang aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden und den Untersuchungsbehörden der Schweiz und Italien. Eine Überstellung in die Schweiz wird angestrebt.» Was Neuschitzer genau vorgeworfen wird, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft gibt mit Verweis auf das laufende Verfahren keine weiteren Informationen bekannt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Christian Neuschitzer, Gründer von Mein Arzt Schweiz PD

2018 gründete der Österreicher Christian Neuschitzer das Label Mein Arzt – und führte ein neues Geschäftsmodell ein für Hausärzte, die Mühe haben, eine Nachfolge für Ihre Praxis zu finden. Das vielseits gelobte Konzept: Sucht ein Hausarzt eine Nachfolge, kauft ihm Neuschitzer die Praxis ab und gründet eine GmbH. Um Administration und Einkauf kümmert sich fortan eine Zentrale. So werden Kosten gespart und der Hausarzt kann sich auf seine medizinischen Tätigkeiten konzentrieren. Neuschitzers Personalvermittlung sucht eine Nachfolge für die Praxis, die dann bei der GmbH angestellt wird.

In einem im Juni ausgestrahlten Beitrag der SRF-Rundschau äusserten mehrere Ärzte scharfe Kritik an Neuschitzers Geschäftsgebaren. Einem Hausarzt sei etwa vertraglich zugesichert worden, dass er Teilhaber der an Mein Arzt übergebenen Praxis werde. Die Änderung sei aber nie ins Handelsregister eingetragen worden. Lieferanten bemängelten die Zahlungsmoral der Firma. Neuschitzer wies sämtliche Vorwürfe zurück.

In der Ostschweiz betreibt «Mein Arzt» derzeit drei Praxen. Eine in Wil, eine in Buchs und eine in Grub (AR). Jene in Buchs ist gemäss Anrufbeantworter wegen eines Todesfalls über längere Zeit geschlossen. In Wil will man sich nicht zur aktuellen Situation von Mein Arzt äussern. Anders in Grub. Hausärztin Susanne Cawood sagt: «Wir werden alles daran setzen, dass die Praxis offen bleibt.» Doch die Situation sei verfahren. Den Lohn für den Juli haben die Ärztin und eine Praxisassistentin nur teilweise erhalten. Jener für den August ist ausgeblieben. Weil Mein Arzt bei einigen Lieferanten tief in der Kreide stehe, erhalte die Praxis in Grub kaum mehr medizinisches Material.

«Ich musste die Patienten bitten, Medikamente und Impfungen bar zu bezahlen, damit wir überhaupt Mittel haben für weiteres Material.»

Cawood könnte ihre Stelle bei Mein Arzt kündigen, wie es andere Ärzte getan haben. «Aber dann wäre die ganze Liebesmüh, die wir für die Praxis aufgebracht haben, umsonst.» Grub würde wohl seine Dorfpraxis verlieren. Cawood kann sich vorstellen, die Praxis selber zu übernehmen. Aber dazu müsste sie sich mit der Mein Arzt-GmbH einig werden – oder die Firma müsste Konkurs gehen. «Ich suche deshalb das Gespräch mit der Gemeinde und dem Kanton, um eine Übergangslösung zu finden.» Soweit wie in Niederrohrdorf, wo Patientendossiers auf dem Betreibungsamt landeten, soll es nicht kommen.