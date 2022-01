Beschwerde Der Feuerteufel von Erlen kämpft bis vor Bundesgericht um seine Unschuld in einem Fall – und er verliert Als der 53-Jährige noch in Riedt bei Erlen wohnte, hat es dort auffällig oft gebrannt. Von einem Feuerteufel war die Rede. Das Bezirksgericht Weinfelden und das Thurgauer Obergericht haben den Mann wegen zahlreicher Brandstiftungen verurteilt. Das grösste Feuer will er aber nicht gelegt haben. Ida Sandl Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.20 Uhr

Im Januar 2019 brannte eine Scheune in Riedt bei Erlen lichterloh. Der Besitzer wurde leicht verletzt, über ein Dutzend Pferde und Ponys, die sich bei Brandausbruch im Stall befanden, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Bild: Kapo TG

Zugegeben hat er nie etwas: Selbst als Videoaufnahmen, DNA-Spuren oder Aussagen von Nachbarn ihn als Täter entlarvten. Zudem hat es auffällig oft in und um Riedt bei Erlen gebrannt, als der 53-jährige Mann noch dort lebte, Luxusautos wurden zerkratzt, Hausfassaden beschädigt. Meist waren es keine wertvollen Dinge, die in Flammen aufgingen: Thujahecken, Abfall, abgestellte Möbel. Trotzdem ging die Angst um in der Gemeinde. Von einem Feuerteufel war die Rede.

Die Feuerwehr löschte mit einem Grossaufgebot

Am Neujahrsabend 2019 eskalierte die Situation, als ein Pferdestall lichterloh brannte. Der Besitzer, damals Gemeindepräsident von Erlen, verletzte sich beim Versuch, das Feuer zu löschen. Erst ein Grossaufgebot der Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Der Schaden war gross: etwa 400’000 Franken. Der arbeitslose Mann wurde noch am selben Abend verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis.

Obergericht reduziert Freiheitsstrafe um zwei Jahre

Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilte ihn wegen mehrfacher Brandstiftung, versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung zu acht Jahren Haft. Mitte Februar letzten Jahres reduzierte das Obergericht die Freiheitsstrafe auf sechs Jahre, da ihm in fünf Fällen die Taten nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten.

Gegen das Urteil beschwert sich der Mann vor dem Bundesgericht. Er wirft dem Obergericht vor, es habe den Sachverhalt im Falle des Pferdestallbrandes nicht richtig gewürdigt. Die Akten würden beweisen, dass er den Pferdestall gar nicht angezündet haben könne. Für die übrigen Straftaten fordert er eine Freiheitsstrafe von maximal dreieinhalb Jahren. Die Beschwerde begründet der Mann, dass die Zeit viel zu knapp gewesen sei, um das Feuer zu legen. Es sei gegen 20 Uhr ausgebrochen, wenige Minuten vorher habe er aber noch in einer benachbarten Tankstelle eingekauft. Das belegen Videoaufnahmen. Für die Fahrt mit dem Auto von der Tankstelle zum Pferdestall habe das Obergericht fünf Minuten berechnet. Tatsächlich brauche man dafür acht Minuten.

Beim Beschuldigten in der Wohnung wurde bei Untersuchungen nach dem Brand ein defektes Feuerzeug gefunden. Bild: iStock

Ausserdem sei das Feuer nicht auf dem Vorplatz direkt neben der Strasse ausgebrochen, sondern auf dem hinteren Teil des Vorraums zum Stall. Zum Beweis legt sein Anwalt Fotos vor, auf denen Gegenstände im Vorraum lichterloh brennen, während Sachen auf dem Vorplatz nicht im Vollbrand stehen. Der Vorraum ist weiter von der Strasse entfernt, es hätte also ebenfalls mehr Zeit beansprucht, dort den Brand zu legen. Weil bei ihm in der Wohnung ein defektes Feuerzeug gefunden worden sei, gehe das Obergericht wohl davon aus, «er habe über ein Instrument der Feuerentfachung verfügt», schreibt der Beschuldigte lakonisch.

Es gibt auch kürzere Wege zum Pferdestall

Das Bundesgericht weist die Beschwerde in allen Punkten ab: Es gebe auch kürzere Wege von der Tankstelle zum Pferdestall, für die brauche man mit dem Auto nicht länger als fünf Minuten, heisst es in der Begründung. In ein Auto aus- und einsteigen könne man auch innerhalb von Sekunden. Ein stärkeres Feuer im Vorraum als auf dem Vorplatz sei kein Beweis für den Ort des Brandausbruchs. Zumal die Fotos entstanden seien, als sich die Flammen bereits ausgebreitet hatten. Nach Erkenntnis der Brandermittler sei das Feuer auf dem Vorplatz ausgebrochen.

Jetzt wird es nochmals etwas teurer

Das Bundesgericht ist überzeugt, dass das Obergericht nicht das rechtliche Gehör des Mannes verletzt habe, weil es weder einen Augenschein an der Brandstelle vorgenommen noch ein Gutachten eingeholt habe. «Die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse ergeben sich hinlänglich aus den Akten», schreiben die Bundesrichter.

Mit der Beschwerde wird auch das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen. Zu den bereits bestehenden Gerichts- und Verfahrenskosten kommen damit weitere 1200 Franken hinzu.

