Beschimpfung und Morddrohung: Beim Entzug des Fahrausweises hört der Spass für Thurgauer Autofahrer auf Der Kreuzlinger Rechtsanwalt Urban Friedrich war 24 Jahre Präsident der Rekurskommission Strassenverkehr. In dieser Zeit musste er sich einiges gefallen lassen. Ida Sandl 04.08.2020, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urban Friedrich, langjähriger Präsident der Rekurskommission Strassenverkehr, in seiner Kanzlei in Kreuzlingen.











Andrea Stalder

Der Anrufer sagte keinen Ton, nur eine Uhr tickte bedrohlich durch die Telefonleitung. Rechtsanwalt Urban Friedrich verstand, was das bedeuten sollte: «Deine Zeit läuft ab.»

Friedrich stand 24 Jahre an der Spitze der Thurgauer Gerichtskommission, die Beschwerden gegen Entscheide des Strassenverkehrsamtes behandelt. Das betrifft alles rund ums Auto wie technische Kontrollen, Fahrprüfungen und natürlich den höchst sensiblen Punkt Entzug des Fahrausweises.

Auf bestimmte oder unbestimmte Zeit nicht mehr Auto fahren zu dürfen, trifft bei vielen Menschen direkt den Nerv. Er habe sich üble Beschimpfungen anhören müssen bis hin zu versteckten oder offenen Drohungen, berichtet Friedrich. Häufig hätten Betroffene angeboten, sie würden liebend gerne die doppelte Busse zahlen, wenn ihnen dafür kein Fahrverbot auferlegt würde. Das Auto ist eine heilige Kuh.

Autoposer würde er härter bestrafen

Friedrichs Einstellung zum Autofahren hat sich durch die Arbeit in der Kommission verändert. Zwar sitze er nach wie vor gerne am Steuer oder auf dem Töff, halte sich aber streng an die Vorschriften. «Mir ist bewusst geworden, was für eine gefährliche Waffe das Auto ist.» An einer Strasse mit Hecken oder hohem Gras fahre er heute auf dem Motorrad mit deutlich reduziertem Tempo, da jederzeit ein Tier auf die Strasse springen könne.

Friedrich sitzt in seinem Büro in Kreuzlingen und trägt Gesichtsmaske. Zur Vorsicht, obwohl er kein ängstlicher Typ sei. Manche Strassenverkehrsnormen würde er verschärfen. In Deutschland sei ein Raser nach einem tödlichen Unfall wegen Mordes verurteilt worden. «Das ist angemessen.» Er denkt, es müsste auch eine gesetzliche Handhabe gegen Poser geben. Wegen des Lärms, der Umweltbelastung und vor allem der Gefahr, die von hochmotorisierten Autos ausgeht.

Männlich, jung und zu schnell unterwegs

Jungen Lenkern seien die Folgen ihres Tuns oft nicht bewusst. Der typische Verkehrssünder ist männlich und zwischen 18 und 30 Jahre alt. Verschuldet so jemand grob fahrlässig einen Unfall kann die Versicherung Regress auf ihn nehmen. Wird das Opfer schwer verletzt oder sogar invalid, hat der Verursacher ein Leben lang die finanziellen Folgen zu tragen.

Manche Gesetze hält Friedrich für zu streng. So sei es zwar zu Recht strafbar, illegale Drogen wie Kokain oder Heroin im Auto mitzuführen, auch wenn man nichts davon konsumiert hat. Friedrich sagt:

«Das Strassenverkehrsgesetz gewichtet illegale weiche Drogen im Vergleich zu den legalen aber zu stark.»

Denn auch ein Päckchen Cannabis im Auto kann einen Ausweisentzug und je nachdem Fahreignungsüberprüfung bedeuten. Während die Flasche Schnaps im Fahrzeug keine Konsequenzen hat.

Manchmal gibt es Fälle, da kann selbst ein Strassenrechtsprofi wie Friedrich nur den Kopf schütteln. So erzählt er von «einer medizinischen Person», die nach der Nachtwache von der Polizei mit über 3 Promille Alkohol im Blut am Steuer erwischt wurde. Ob es ein Mann war oder eine Frau, verrät er nicht. Das falle unter den Schutz der Persönlichkeit.

In letzter Zeit kamen auch Reichsbürger

In den letzten Jahren musste sich die Kommission vereinzelt auch mit Reichsbürgern befassen, die weder den Staat noch seine Gesetze anerkennen. Das führe jeweils zu Auftritten mit langen Lamenti gegen den Staat und seine angebliche Willkür. Von der Busse hat das die Betroffenen aber trotzdem nicht bewahrt.

Um die 3000 Rekurse hat die Kommission unter Friedrichs Vorsitz behandelt. Besonders schlimm sei es gewesen, wenn bei einem Unfall ein Mensch ums Leben kam. «So etwas geht einem nach.» Meistens hat das Strassenverkehrsamt aus Sicht der Rekurskommission richtig gehandelt. Nur in 5 bis 10Prozent der Fälle wurde der Entscheid korrigiert.

Einige Urteile haben die Betroffenen weitergezogen. Bis 2008 war direkt das Bundesgericht zuständig, jetzt ist das Thurgauer Verwaltungsgericht die nächste Instanz. In all den Jahren sei es nur einmal passiert, dass die Richter in Lausanne eine Beschwerde gutgeheissen hätten, sagt Friedrich und darauf ist er stolz.

Zusammenarbeit war stets sachlich und korrekt

Ernst Fröhlich steht – salopp ausgedrückt – auf der anderen Seite. Er leitet den Bereich Massnahmen und Prävention beim Thurgauer Strassenverkehrsamt. «Wir waren nicht immer gleicher Meinung», sagt er über Friedrich. Die Diskussionen mit ihm hat Fröhlich aber als sehr sachlich und korrekt erlebt. «Die Zusammenarbeit war angenehm.»

«Es gibt noch so viele Länder, die wir sehen möchten.»

Die Rekurskommission sei ihm in den 24 Jahren ans Herz gewachsen «wie ein Kind», sagt Friedrich. Es sei ihm nicht leicht gefallen, das Präsidium abzugeben. Doch er möchte die Freiheit, die ihm das Pensionsalter bietet, nutzen und mit seiner Frau mehr reisen. Auch wenn das jetzt gerade schwierig ist. Aber irgendwann wird die Pandemie überwunden sein und dann packen die Friedrichs ihre Koffer.

Ein unabhängiges kantonales Gericht Urban Friedrich führt mit Partnern die Anwaltskanzlei «Friedrich Hebeisen Mohr» in Kreuzlingen. Seine Karriere startete er beim Thurgauer Departement für Justiz und Sicherheit. Schon damals war er für das Strassenverkehrsrecht zuständig. 24 Jahre lang war Friedrich Präsident der Rekurskommission für Strassenverkehr des Kantons Thurgau, wie sie korrekt heisst. Vor kurzem hat er das Präsidium abgegeben. Reisen, Wandern und Schwimmen Die Rekurskommission ist ein unabhängiges verwaltungsrechtliches Gericht auf Kantonsebene. Sie prüft Beschwerden gegen Entscheide des Strassenverkehrsamtes. Urban Friedrich ist 65 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Birwinken. Zu seinen Hobbys zählen Reisen, Wandern und Schwimmen. (san)