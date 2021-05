Bergsee Sorgenkind Fählensee: Neue Untersuchungen zeigen, warum im See fast keine Fische leben Der Fählensee im Alpstein zeichnet sich durch seinen hohen Nährstoffgehalt aus. Dies limitiert aber den Lebensraum für Fische. Eine Untersuchung zeigt nun die Zusammenhänge dafür auf. 04.05.2021, 10.07 Uhr

Tauchgang vom 25. Juni 2020 zur Entnahme von Sedimentproben. Bild: PD

(pd) Der Fählensee gilt als Sorgenkind unter den Appenzeller Alpsteinseen. Der hohe Nährstoffgehalt des Sees limitiert den Lebensraum für Fische und andere Gewässerbewohner. Zudem sinken die Fischfangerträge, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Appenzell Innerrhoden. Man sei dem Sorgenkind nun auf den Grund gegangen und mit mehreren systematischen Untersuchungen den Sedimentkern untersucht. Nun bestehe Klarheit.

Gewässeruntersuchungen der letzten acht Jahre haben gezeigt, dass der See nebst dem hohen Nährstoffgehalt in tieferen Bereichen zeitweise keinen Sauerstoff mehr aufweist. So können Organismen in einer gewissen Seetiefe nicht mehr leben. Am 25. Juni 2020 haben Taucher Seesedimente für eine chemische Untersuchung entnommen. Diese hat gezeigt, dass sich der Nährstoff Phosphor wieder ins Wasser rücklöst und den See immer wieder düngt. Diese Düngung führt zu einer Verschlammung und Veralgung des Gewässerbettes, weshalb kaum Lebensraum für Fischnährtiere wie Insektenlarven vorhanden ist.

In der Mitteilung heisst es weiter, dass die Untersuchungen zeigen, dass der Fählensee natürlicherweise einen erhöhten Nährstoffgehalt hat. Das Amt für Umwelt schreibt:

«Eine Sanierung des Sees zur Senkung des Nährstoffgehaltes ist deshalb nicht vorgesehen.»

Im Sommer sind die Flachwasserbereiche im See überzogen mit Algenteppichen, welche als Folge des hohen Nährstoffgehaltes stark im See wachsen. Bild: PD

Seesedimente für den Blick in die Vergangenheit

Die Seesedimente, welche sich seit der Entstehung des Fählensees am Seegrund abgelagert haben, sind ein wichtiges Umweltarchiv. Sie geben Auskunft über den Seezustand zur Zeit der Ablagerung. Es können Schlussfolgerungen zum Seezustand und zum Nährstoffgehalt im See gemacht werden. Die Analyse Sedimentkerns, das im Jahr 2009 entnommen wurde, ergab Folgendes: Der See hatte bis zurück ins 13. Jahrhundert bereits einen atypisch hohen Nährstoffgehalt für einen Bergsee.

Die Frage, woher die hohen Phosphorvorkommen im See stammen, ist nicht restlos geklärt. Die seit Jahrhunderten vorhandene Alpnutzung und die bis ins Jahr 2001 eingeleiteten Abwässer des Berggasthauses Bollenwees haben sicher wesentlich dazu beigetragen, können jedoch nicht alleine für derart hohe Mengen an Gesamtphosphor verantwortlich gemacht werden. Im Einzugsgebiet des Sees befinden sich auch Gesteine mit phosphorhaltigen Mineralien, die zur speziellen Nährstoffsituation im See beitragen.

Der Fischfang war schon immer bescheiden

Historische Quellen zum Fischbestand lassen vermuten, dass der Fählensee bereits früher schlechte Lebensbedingungen für Fische bot. In der Tat sind auch heute die Fischfangerträge im See bescheiden. Dies hängt mit dem fehlenden Sauerstoff zusammen. Als bei einem Tauchgang die Fischlebensräume beurteilt wurden, zeigte sich, dass der Seegrund praktisch komplett veralgt und auch die seitlichen Halden stark verschlammt sind. Als Folge fehlen typische Fischnährtiere wie etwa Insektenlarven.

Unterwasserfoto von veralgten Ästen im Fählensee. Bild: PD

Frühere, zeitweise gute Fangerträge sind alleine auf den intensiven Besatz mit Kanadischen Seesaiblingen zurückzuführen: Die eingesetzten Jungfische dienten den grösseren Fischen als Futter, wodurch die Nahrungssituation zeitweise verbessert wurde.

Die Fischereiverwaltung hat infolge dieser Erkenntnisse verschiedene Szenarien ausgearbeitet und wird diese mit der Fischereikommission und dem Fischereiverein besprechen. Der Entscheid über die zukünftige fischereiliche Bewirtschaftung des Fählensees obliegt der Standeskommission.