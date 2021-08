Schwäbin hilft bei Toggenburger Bergbauernfamilie aus

Bergeinsatz «Sie bringt die Welt zu uns»: Schwäbin hilft bei Toggenburger Bergbauern aus Die 61-jährige Gabriele Mauch unterstützt als Caritas-Freiwillige die Toggenburger Bergbauernfamilie Feiss im Haushalt. Eigentlich ein Stadtkind, erzählt die naturbegeisterte Schwäbin, was sie in die Toggenburger Berge gelockt hat – und wieso sie fast nicht mehr aufhören kann, zu staunen. Pascal Keel 25.08.2021, 19.10 Uhr

Gabriele Mauch posiert vor dem Stall auf der Alp Iltios der Familie Feiss. Bild: Andri Vöhringer

Die Churfirsten verstecken sich noch hinter einigen Quellwolken, aber langsam klart der Himmel auf über dem Bergbauernhof der Familie Feiss in Unterwasser. Der Hofhund «Bläss» hört nicht auf zu bellen. «Hunde, die bellen, beissen nicht», witzelt Christian Feiss und bittet ins Haus.

Auf dem Hof in der Nähe des Schwendisees lebt er zusammen mit Ehefrau Sandra und vier Kindern – und seit kurzem auch mit Helferin Gabriele Mauch aus Calw in der Nähe von Stuttgart. Nachdem sie bereits im Juli bei der Bergbauernfamilie ausgeholfen hat, verbringt die 61-Jährige nun ihren zweiten Caritas-Bergeinsatz im Toggenburg.

«Es ist einfach ein Traum hier. Der Ausblick auf die Berge ist der Wahnsinn.»

Findet es schön, andere zu unterstützen: Gabriele Mauch hilft bei der Familie Feiss aus. Bild: Andri Vöhringer

Die Deutsche kann mit dem Schwärmen über die idyllische Berglandschaft des Toggenburgs kaum aufhören. «Wieso an den Strand, wenn man hier sein kann?», sagt sie und lacht. Obwohl Mauch als Stadtkind im Grossraum Stuttgart aufgewachsen ist, hat sie die Natur immer schon gereizt. Schon länger habe sie den Wunsch gehegt, das Leben auf einem Bauernhof kennen zu lernen. Während eines Wanderurlaubs in der Schweiz wurde sie dann auf die Caritas-Bergeinsätze aufmerksam. Mit dem Bergbauernhof der Familie Feiss habe sie nun einen absoluten Volltreffer gelandet: «Es war eine bereichernde Zeit.»

Mutter Sandra ist auf die Unterstützung angewiesen



Doch nicht nur Mauch hat einen Volltreffer gelandet. Für Familie Feiss ist die Hilfe der Freiwilligen ebenfalls ein Segen. Mutter Sandra kämpft seit fast zwei Jahren mit gesundheitlichen Problemen und kann im Haushalt, bei der Kinderbetreuung und auf dem Hof nicht mehr die volle Leistung bringen. Ihr Mann Christian ist jeweils von Anfang Juni bis Anfang Oktober mit der Arbeit auf dem Heimbetrieb und den drei Alpbetrieben voll ausgelastet. Während den Alpmonaten ist die Familie daher im Haushalt und bei der Kinderbetreuung auf Freiwilligenhilfe angewiesen.

Nun bellt er nicht mehr: Ganz zahm liegt «Bläss» vor dem Haus der Familie Feiss. Bild: Andri Vöhringer

Die Freiwilligen seien nicht nur eine grosse Unterstützung für die Familie, sondern seien mit ihren unterschiedlichen Lebensformen auch eine grosse Bereicherung. Bauer Christian Feiss sagt:

«Sie bringen die Welt zu uns. Was manche Leute alles schon erlebt haben, das ist interessanter als ein Buch.»

Mit dem Schweizerdeutsch habe die Schwäbin Gabriele Mauch eigentlich keine grossen Schwierigkeiten. Einzig am Mittagstisch wird es manchmal unübersichtlich: «Wenn die Kinder untereinander losdiskutieren, verstehe ich nur Bahnhof.» Trotz der Sprachbarriere gefalle ihr die Kinderbetreuung aber sehr.

Auch die Arbeit im Haushalt sei nicht allzu streng, ganz im Gegensatz zu dem, was Bauer Christian Feiss tagtäglich abzuliefern habe. «Viele Menschen sind sich heutzutage einfach nicht bewusst, wie viel Arbeit hineingesteckt werden muss, bis die Milch, der Käse oder das Joghurt im Kühlregal in der Migros landen», sagt die Freiwillige. Es sei ihr klar geworden, dass die Landwirtschaft von der breiteren Masse viel mehr Wertschätzung verdient habe. Im Juli packte Mauch beim Heuen auf der Alp an: «Das war schon streng», gibt sie zu.

«Hier oben ist alles in Ordnung»

Der Hund scheint sich langsam an die unbekannten Besucher zu gewöhnen und sonnt sich unbeschwert in der Vormittagssonne. Mit dem Auto geht es zur Voralp Iltios der Familie Feiss. Weil das Gras auf der Hochalp Selamatt unter den heftigen Hagelgewittern vom Juli stark gelitten hatte, mussten die dreizehn Kühe der Familie Feiss frühzeitig auf die tiefer gelegene Alp bei der Iltios-Bergbahn-Mittelstation gebracht werden.

Vom Tal her weht ein kühler Biswind. Obschon sich die Berge weiterhin hartnäckig hinter einer Wolkenwand verbergen, stimmt Gabriele Mauch das nächste Loblied auf das Leben auf der Alp an: «Hier oben ist einfach alles in Ordnung. Ich geniesse die ungewohnte Lebensweise.» Es habe ihr gut getan, vom Alltag Abstand zu bekommen.

Idyllisches Ambiente: Kühe grasen auf der Alp Iltios in Unterwasser. Bild: Andri Vöhringer

Noch zwei Wochen wird Gabriele Mauch bei der Familie Feiss aushelfen, dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Auf ihre Zeit als Freiwillige bei den Bergbauern blickt sie gerne zurück. Jetzt hoffe sie nur noch, dass bei der Ausreise alles klappt:

«Und wenn nicht, komme ich einfach wieder hierher zurück.»

Was ist der Caritas-Bergeinsatz? Seit 40 Jahren unterstützen die Freiwilligen von «Caritas-Bergeinsatz» Bergbauernfamilien in Not. In den vergangenen Jahren sei die Anzahl an Freiwilligen trotz Corona konstant gestiegen, sagt Desirée Germann von der Caritas-Schweiz. Im Jahr 2020 meldeten sich mit 1200 Personen gar am meisten Freiwillige für den Bergeinsatz, dies lege vor allem daran, dass viele Leute nicht arbeiten oder in die Ferien konnten. Die Bandbreite von Leuten, die sich für den Freiwilligendienst melden, sei sehr vielfältig. «Bei uns bewerben sich Leute vom Jugend- bis zum Pensionsalter», sagt Germann. Der Ausländeranteil liege meistens bei rund 30 Prozent, wobei der Grossteil wie Gabriele Mauch aus Deutschland komme. Interessanterweise seien es auch mit 54 Prozent eher Frauen, die sich für den Freiwilligendienst melden. Für diese Saison suche man noch rund 300 Freiwillige für den Caritas-Bergeinsatz.