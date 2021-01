Berg Tanzstunden per Video: Wegen Corona stellt Roundabout um Die Hip-Hop-Tanzgruppe Roundabout aus Berg trainiert trotz Corona weiter. Wöchentlich treffen sich die Tänzerinnen per Videochat. Deborah Hugentobler 18.01.2021, 15.55 Uhr

Die Roundabout-Hip-Hop-Gruppe aus Berg bei einem Auftritt. Bild: PD

Die Roundabout-Youth-Gruppe in Berg tanzt auch in Coronazeiten weiter. Jedoch nicht wie gewöhnlich im Medienraum der Mehrzweckhalle, sondern per Videochat. «Bereits im Lockdown im Frühling sind wir auf virtuelle Trainings umgestiegen», sagt Hauptleiterin Desirée Bauer.