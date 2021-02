Beratungsstelle schliesst «Wenn in einer Firma Spardruck herrscht, hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf keine Priorität»: Warum sich die Familienplattform Ostschweiz auflöst Wenn es um Angebote für Kinderbetreuung geht, hat gerade der Kanton St.Gallen noch einiges aufzuholen. Doch die Familienplattform Ostschweiz, welche seit 15 Jahren Firmen berät und Familien bei der Suche nach Kitaplätzen unterstützt, steht vor dem Aus. Ihre Mission sei erfüllt, schreibt der Vorstand. Was ist passiert? Adrian Vögele 10.02.2021, 05.00 Uhr

Die Familienplattform berät Firmen zum Thema Vereinbarkeit und hilft bei der Suche nach Betreuungsplätzen für Kinder. Das Interesse der Wirtschaft hat zuletzt jedoch stark abgenommen. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Vaterschaftsurlaub. Höhere Kinderabzüge bei den Steuern. Mehr Geld für die Kitas: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein politischer Dauerbrenner – gerade die Volksabstimmungen im vergangenen Jahr zeigten es. Besonderen Nachholbedarf hat der Kanton St.Gallen: Die Anzahl Kitaplätze ist im nationalen Vergleich tief. Erst im November sprachen sich die St.Gallerinnen und St.Galler an der Urne dafür aus, dass die Elterntarife gesenkt und neue Angebote geschaffen werden.

In diesem Klima überrascht die Nachricht, dass sich die Familienplattform Ostschweiz auflöst. Die Beratungsstelle wurde 2005 von Wirtschaft und Politik in der Region St.Gallen gegründet und ist inzwischen in allen Ostschweizer Kantonen plus Glarus und Fürstentum Liechtenstein tätig. Sie berät Firmen und Familien zum Thema Vereinbarkeit und hilft bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten. Auf der Website sammelt sie die familienergänzenden Angebote der Ostschweiz – für diesen Service hat die Plattform einen Leistungsauftrag der öffentlichen Hand.

«Mission weitgehend erfüllt»

Doch nun beantragt der Vorstand der Familienplattform Ostschweiz (FPO) an der Generalversammlung vom kommenden März die Auflösung des Vereins. Der Beschluss fiel einstimmig. Was ist passiert?

Christof Stürm, Präsident der Familienplattform Ostschweiz. Bild: PD

Die Beratungsstelle habe «ihre Mission weitgehend erfüllt», heisst es im Communiqué. «Wir stellen fest, dass die Dienstleistungen der FPO aufgrund der stärkeren Verankerung des Themas in den Unternehmen und der gesamten Gesellschaft nicht mehr im gleichen Masse nachgefragt werden», erklärt Vereinspräsident Christof Stürm gemäss Mitteilung. Unternehmen seien zunehmend bereit, Mitarbeitenden flexiblere Arbeitsbedingungen zu gewähren. Die Personalabteilungen hätten ihr Know-how entsprechend auf- und ausgebaut. «Damit wird die FPO ein Stück weit Opfer ihres eigenen Erfolges.» Auch seien die Informationen über Betreuungsangebote heute dank der Digitalisierung einfacher zugänglich als früher.

Corinne Indermaur, Geschäftsführerin Familienplattform Ostschweiz. Bild: PD

Das klingt fast danach, als wären die Probleme der Vereinbarkeit gelöst – ausgerechnet in der eher konservativen Ostschweiz. So sei es natürlich nicht, sagt Corinne Indermaur, welche die Familienplattform seit über acht Jahren führt. «Es gibt weiterhin viel zu tun.» Zahlreiche Firmen – auch kleinere Betriebe – seien inzwischen aber tatsächlich schon sehr weit. Auch habe sich die Betreuungssituation verändert, weil es beispielsweise immer mehr Tagesschulen gebe.

Schmale Finanzierung – und ein starker Rückgang im Coronajahr

Hinzu kommt, dass die FPO finanziell nicht auf Rosen gebettet ist – obwohl sie grosse Unternehmen und Institutionen wie Migros, Coop, UBS, Raiffeisen, SFS, Kantonsspital St.Gallen und HSG zu ihren Mitgliedern zählt. Denn die Firmen zahlen Jahresbeiträge im dreistelligen Bereich, die Beratungen sind dann für diese Firmen und ihre Mitarbeitenden gratis. Der Verlust von Mitgliedern und die Suche nach Neuzugängen seien immer wieder ein Thema gewesen bei der FPO, sagt Indermaur. Sie betreut die Plattform allein – in einem Pensum von 40 bis 50 Prozent. In früheren Jahren führte sie rund 100 Beratungen durch. Im Coronajahr 2020 sei die Nachfrage jedoch völlig eingebrochen. Klar sei:

«Wenn in einer Firma Spardruck herrscht, dann steht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf der Prioritätenliste ganz zuhinterst.»

Im FPO-Vorstand wurde darüber diskutiert, die Mitgliederbeiträge zu erhöhen oder eine stärkere Finanzierung durch die öffentliche Hand anzustreben, deren Beitrag heute etwa die Hälfte des Budgets ausmacht. Aber die Plattform sei auf Initiative der Wirtschaft entstanden, sagt Indermaur. Dass der Staat sie finanzieren müsse, könne eigentlich nicht Sinn und Zweck sein. Auch über eine Neuausrichtung der FPO wurde gesprochen. Dass die Plattform nun aufgelöst werde, sei sehr schade, sagt Indermaur – doch am Ende habe keine Option wirklich überzeugt.

Robert Stadler, Leiter Wirtschaftsportal Ost und Vorstandsmitglied der Familienplattform. Bild: PD

«Fast jede Kita hat heute eine eigene Website»

Überrascht über diese Entwicklung war auch Robert Stadler, Standortförderer und Leiter des Wirtschaftsportals Ost in der Region Wil, der erst im vergangenen Jahr in den Vorstand der Familienplattform eingetreten war. Er habe sich darauf gefreut, sich für die FPO zu engagieren, sagt er. Allerdings habe der Strategieprozess dann gezeigt, dass es wenig Sinn ergebe, die Plattform wie bisher fortzuführen. Auch Stadler weist auf die Veränderungen in der digitalen Welt hin: «Fast jede Kita hat heute eine eigene Website, auf der sich Eltern direkt informieren können.» Zudem stellt auch er fest, dass die Wirtschaft das Thema sehr wohl ernstnehme. So wird derzeit in Wil über ein regionales Kinderbetreuungssystem diskutiert, die Idee entstand an einer Konferenz der lokalen Arbeitgeber- und Gewerbevereine.

Digitale Übersicht über Betreuungsangebote soll weitergeführt werden

Der Vorstand der Familienplattform prüfte, ob eine andere Organisation einen Teil der Aktivitäten übernehmen könnte. Das Ergebnis sei nicht befriedigend gewesen, heisst es im Communiqué. Allerdings dürfte zumindest die digitale Übersicht über die Ostschweizer Betreuungsangebote weitergeführt und aktualisiert werden, wie Indermaur in Aussicht stellt: «Wir arbeiten an einer Nachfolgelösung.»