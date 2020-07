«Beklemmend», «Katastrophe»: Was Ostschweizer Schausteller zur Absage des St.Galler Herbstjahrmarkts sagen und wie sie zu einer «Lightversion» stehen Die Absage des Herbstjahrmarkts ist für Ostschweizer Schausteller nachvollziehbar, doch es wird auch Kritik geübt. Eine «Lightversion» des Herbstmarkts, die wahrscheinlich stattfinden wird, begrüssen alle – wenngleich fraglich ist, ob sich das für die Schausteller überhaupt rechnet. Philipp Wolf, Daniel Walt und

Tim Naef 09.07.2020, 15.50 Uhr

So viele Schausteller und Besucherin wie am Herbstjahrmarkt vor zwei Jahren werden an der «Lightversion» diesen Herbst nicht zugegen sein können. Bild: Urs Bucher

«Eine Katastrophe»: Das und nicht weniger bedeutet die Absage des St.Galler Herbstjahrmarkts für Manfred Fries. Der Thurgauer bietet Büchsenschiessen an und hat auch einen Schiesswagen. Das Aus für den Olma-Jahrmarkt sei aber absehbar gewesen, so der Schausteller: «An einem solchen Grossanlass können die Schutzmassnahmen bei weitem nicht eingehalten werden. Von daher kann ich den Entscheid verstehen, auch wenn er für uns schmerzlich ist.» An einer «Lightversion» des Herbstmarkts mitzuwirken, kann er sich derweil durchaus vorstellen.

Der Olma-Jahrmarkt ist für Schausteller wie Manfred Fries normalerweise eine Art Lebensversicherung für die harten Wintermonate:

«Bei gutem Wetter ist der Olma-Jahrmarkt lukrativ. Ohne diesen Anlass wird es schwierig, sich ein Polster für den Winter zu erarbeiten.»

Derzeit lebt Fries von seinem Ersparten

Manfred Fries, Schausteller und Musiker. Bild: Donato Caspari

Der Thurgauer ist von der Coronapandemie gleich doppelt betroffen, verdient er sein Geld doch nicht nur als Schausteller, sondern auch als Musiker. Auch diesbezüglich kommt «De Brüeder vom Heinz» – so Fries’ Künstlername – derzeit nicht zu Geld. «Die Situation ist schwierig», bekennt er offen. Fries lebt derzeit vom Ersparten, das gleichzeitig seine Altersvorsorge ist, zumal er als Selbständiger keine Pensionskasse habe.

Noch bis Mitte September erhält Fries eine kleine Unterstützung vom Bund. Ob sie verlängert wird, ist offen. Fries hofft darauf, denn die Aussichten seien düster:

«Selbst wenn Grossanlässe irgendwann wieder möglich wären: Über den Winter gibt es schlicht nichts, wo wir Schausteller hingehen könnten.»

Trotz allem versucht Fries, ruhig zu bleiben und sich an den schönen Dingen des Lebens zu erfreuen – «auch wenn es nicht immer leicht ist».

Betrieb auf Eis gelegt

Peter Hutter, Inhaber von Walliser Magenbrot, sieht das Ganze ähnlich wie Fries. Er sagt:

«Für uns ist die Situation beklemmend.»

Mit der Absage von Olma und Herbstjahrmarkt brechen dem Rheintaler Unternehmen rund 20 Prozent des Herbstumsatzes weg, so Hutter, seit März ist der Betrieb bei Walliser Magenbrot auf Eis gelegt. Man sei derzeit auf Kurzarbeitsgeld angewiesen und das Umfeld sei «sehr schwierig». Zwar hat Hutter – dessen Unternehmen normalerweise pro Jahr an rund 210 Veranstaltungen präsent ist – ein gewisses Verständnis für die Absage des Herbstjahrmarkts.

Peter Hutter, Inhaber von Walliser Magenbrot. Bild: Ly Vuong

Doch stösst sich Hutter daran, dass keine Jahrmärkte stattfinden, während Demonstrationen geduldet werden. Es gebe Schutzkonzepte und der Bund habe Jahrmärkte wieder erlaubt, doch würden die Gemeinden und Städte keine Bewilligungen erteilen.

«Man sagt lieber alles ab, weil es einfacher ist.»

Vielmehr müsse man lernen, mit dem Coronavirus zu Leben, sagt Hutter. So ist er gegenüber einer «Lightversion» des Herbstmarkts denn auch positiv gestimmt, wenngleich noch fraglich ist, unter welchen Bedingungen eine solche durchgeführt werden kann.

Kindereisenbahn kein Problem, Ponyreiten schon eher

Auf die Ungewissheiten einer «Lightversion» angesprochen, sagt Rosmarie Langjahr:

Rosmarie Langjahr. Bild: Mario Testa

«Wir sind in einer Zwickmühle.»

Zwar begrüsst sie eine Mini-Version des Jahrmarkts, doch ist noch völlig unklar, ob sich eine Teilnahme für ihren Mann Rudolf und sie überhaupt lohnen würde. «Es kommt auf den Aufwand an.» Dass es mit dem traditionellen Herbstjahrmarkt nichts wird, findet die Amriswilerin «sehr schade». Und fügt sogleich an: «Das ganze Jahr ist eine Katastrophe.»

Dass derzeit nirgends in der Schweiz Jahrmärkte stattfinden sieht Rosmarie Langjahr gleich wie Magenbrothersteller Hutter. Märkte wären möglich, doch niemand wolle welche durchführen. Dazu sagt Rosmarie Langjahr:

«Alle scheuen es, Verantwortung zu übernehmen.»

Heuer hätten Langjahrs am Herbstmarkt, der ihnen je nach Witterung zwischen 10 und 20 Prozent ihres Jahresumsatzes einbringt, Pony- und Eselreiten sowie eine Kindereisenbahn angeboten. Besonders Letzteres sei problemlos auch coronakonform machbar. Bei den Ponys hingegen wäre es etwas komplizierter, so Langjahr.

Ein Zeichen setzen für andere Jahrmärkte

Hanspeter Maier, Vizepräsident des Schausteller Verbands Schweiz. Bild: PD

Hanspeter Maier ist sich wie Rosmarie Langjahr ebenfalls nicht sicher, ob sich eine «Lightversion» für ihn rechnen würde, doch er sagt: «Ich werde trotzdem alles versuchen, um etwas auf die Beine zu stellen.» Es ginge darum, ein Zeichen zu setzen für andere Jahrmärkte.

Der Vizepräsident des Schausteller-Verbands Schweiz ist überzeugt vom Konzept «Lightversion», dessen Details derzeit ausgearbeitet wird. Die Stadt St.Gallen verhalte sich sehr entgegenkommend, sagt der Thurgauer, der sich zuversichtlich gibt:

«Mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit wird es in St.Gallen eine ‹Lightversion› geben.»

Eine Bahn wird nie mehr zum Einsatz kommen

So sieht Maier langsam wieder Licht am Ende des Tunnels. Der Schausteller hatte kürzlich seit langem wieder einmal ein Erfolgserlebnis als in Kreuzlingen eines seiner Riesenräder in Betrieb genommen wurde. In Romanshorn ist zudem ein kleiner «Chilbi-Platz» geplant und in Thun soll bald ein weiteres Riesenrad Maiers aufgestellt werden.

Maier ist sich derweil bewusst, dass Jahrmärkte wohl lange nicht mehr so sein werden wie noch vor Corona. Er besitze eine Attraktion, die er «komplett verschrotten» müsse, weil sie schlicht nicht coronakonform betrieben werden könne. Und dennoch gibt sich Maier zuversichtlich:

«Wir Schausteller sind anpassungsfähig.»

Für eine Rückkehr zu traditionellen Jahrmärkten braucht es die Corona-Impfung

Hiltrud Frei, Vorstandsmitglied des Ostschweizer Marktverbands. Bild: PD

Hiltrud Frei, Vorstandsmitglied des Ostschweizer Marktverbands gibt sich bezüglich der «Lightversion» des Herbstmarkts derweil ebenfalls zuversichtlich: «Wir sind zwar noch in Verhandlungen, diese sind aber auf einem guten Weg.» Zurzeit würden die Schutzkonzepte ausgearbeitet. Sicher ist:

«Solang Covid-19 noch grassiert, wird es die Märkte wie in früheren Dimensionen nicht mehr geben.»

Erst wenn es eine Impfung gebe, könne man wieder über die alten Dimensionen sprechen. Dennoch sei es wichtig, der Bevölkerung zu zeigen, dass es auch in solchen Zeiten Märkte geben kann; dies einfach mit den richtigen Schutzkonzepten.

Frei betont zudem, dass es bei der «Lightversion» markant weniger Stände geben wird. Es müsse deshalb selektiert werden. Wer zum Handkuss kommen würde, entscheidet schliesslich der Schausteller- und Marktverband. Frei sagt:

«Diese Stände müssen besonders attraktiv und interessant sein.»