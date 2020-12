Beizen-lockdown Bis zum letzten Tropfen: Wie es in den St.Galler Bars vor der behördlichen Schliessung aussieht Seit Montagabend um 19 Uhr sind alle Gastrobetriebe zu. Die Schweiz geht in einen Teil-Lockdown. Ein Blick in die Bars von St.Gallen – kurz vor deren unfreiwilligen Winterpause. Alain Rutishauser 21.12.2020, 19.46 Uhr

St.Galler geniessen das letzte Bier vor dem Lockdown um 19 Uhr. Bild: Ralph Ribi

Es ist fast surreal, ein Déjà-vu vom Feinsten. Man fühlt sich um ein halbes Jahr zurückgeworfen. Damals, es war ebenfalls ein Montag, am 16. März, als es schon einmal hiess: Das ist nun wohl die letzte Stange für eine längere Zeit. Damals, als der Lockdown ab Mitternacht verkündet wurde. Nun ist nicht vieles anders: Die Bars und Restaurants gehen ab 19 Uhr in die unfreiwillige Winterpause. Voraussichtlich bis am 22. Januar.

Die letzten Gäste, die in den gut besuchten Bars in St.Gallen Platz genommen haben, lassen sich jedenfalls die Stimmung nicht verderben. Wenn man es nicht besser wüsste, man würde nicht erkennen, dass heute um 19 Uhr Feierabend ist. Die allermeisten der Gäste haben ein Lächeln im Gesicht. Ein letztes Mal hebt man gemeinsam die Gläser, für mindestens einen Monat.

Gemischte Gefühle in der Gastrobranche

Bei den Betreibern selber ist die Stimmung etwas gedämpfter: «Ist doch Scheisse. Alles geht zu», sagt Ruedi Gamper, Geschäftsleiter der Südbar. Eigentlich fand er die Öffnungszeiten bis 19 Uhr akzeptabel. «Als Gastronom war es eigentlich gemütlich, man hatte mal etwas früher Feierabend.»

Das Glüehwiihüsli sei auch gut gelaufen wie immer. Vor Corona habe man etwa 200 Gäste empfangen dürfen, jetzt nur noch 50. Doch: «Es hätte sich sicher gelohnt, weiterhin bis 19 Uhr geöffnet zu haben», so Gamper. Das Feedback sei toll gewesen. Neben dem Glüehwiihüsli haben die Südbar-Betreiber auch eine Gondel vom Flumserberg aufgestellt, in der man zu viert Platz nehmen konnte. «Die Leute hatten Freude an der Gondel. Teilweise sind 30 bis 40 Leute angestanden.»

Extra Nachtschichten fürs Glüehwiihüsli eingelegt

Nun sei es einfach schade, dass alles zugehe. Als das Glüehwiihüsli Ende November eröffnet wurde, kamen etwa zeitgleich die neuen Regelungen für Gastronomiebetriebe. «Ich habe dann extra Nachtschichten eingelegt, um das Hüsli an die neuen Regelungen anzupassen. Dass man nur noch sitzen kann und dass pro Tisch nur noch vier Leute sitzen», sagt Gamper. Nach ihm sind auch nicht die Gastrobetriebe das Problem.

«Wenn wir als Beispiel die Shopping-Arena oder den ÖV nehmen, dann sind die auch immer voll. Doch es ist natürlich am einfachsten, den Bars den Saft abzudrehen.»

Jetzt gehe die kreative Phase los, das Planen für den nächsten Sommer und Herbst. «Und auf unserer Website haben wir einen Lieferdienst eingerichtet, wo wir Getränke direkt nach Hause liefern.»

Noch ein letztes Mal hocken die Leute zusammen, wie hier im Cafe News in St. Gallen. Am 21. Dezember um 19 Uhr beginnt der Quasi-Lockdown in der Schweiz. Danach sind alle Bars und Restaurants schweizweit geschlossen. Vorerst dauert der Lockdown bis am 22. Januar. Auch hier im Aussenzelt des Restaurants Marktplatz nutzen zahlreiche Gäste noch den letzten Abend aus. Das Chalet der Südbar ist, wie immer, gut besucht. Im restaurant Brauwerk werden noch ein letztes Mal die Gläser erhoben.

Nun soll nochmals ein Ruck durch die Politik gehen

Wehmütig ist man auch beim «Brauwerk» am Bahnhof St.Gallen. «Natürlich hoffen wir, dass die Bars bald wieder offen haben werden», sagt Joël Hardegger, Betriebsleiter vom «Brauwerk». Auch hier seien die Rückmeldungen extrem positiv ausgefallen. Hardegger sagt:

«Die Leute fanden es schön, dass man hier abschalten konnte und für einmal nicht Covid im Vordergrund stand.»

Nun hoffe man, dass nochmals ein Ruck durch die Politik gehe, auch im Hinblick auf die Härtefallregelungen. «Schön wäre, wenn man das Leben irgendwann wieder in den Griff kriegt und der Schritt zurück zur Normalität gelingt», sagt Hardegger mit Blick auf das nächste Jahr.

Doch die Gegenwart sieht noch sehr ungewiss aus, viele Gastrobetriebe kämpfen ums Überleben. Die Gastrobranche wehrt sich: Nach einer ersten Kundgebung am 11. Dezember, als rund 400 Personen mit Kellen, Töpfen und Transparenten friedlich durch die Stadt marschiert sind, findet am Dienstag, 22. Dezember, ab 15 Uhr ein weiterer friedlicher Marsch statt. Treffpunkt ist der Kornhausplatz am Bahnhof St. Gallen, zwischen dem Restaurant Tibits und der UBS.

Ziel der Kundgebung sei es auch dieses Mal, auf die finanzielle Situation der Gastrobranche wegen der Coronamassnahmen aufmerksam zu machen. Der Kantonalverband für Hotellerie und Restauration (GastroSG) schreibt in einer Mitteilung, man wolle friedlich demonstrieren, alle würden eine Maske tragen und Abstand halten. Und vor allem wolle man mit Pfannen, Kellen und Deckeln viel Lärm produzieren.