Ausgemergelte Männer in zerfetzten Monturen humpelten aus den Wagons. Viele gar ohne Schuhe, trotz des harten Winters. Manche hatten die erfrorenen Füsse notdürftig mit Stroh oder rohen Pferdehäuten umwickelt. Am Abend des 7. Februar 1871 traf der erste Extrazug in Frauenfeld ein: 1068 Soldaten, fünf Offiziere, ein Feldprediger. Sie gehörten zur französischen Bourbaki-Armee. Geschlagen von den Preussen, und bis zur Schweizer Grenze mit Granatfeuer beschossen, suchten sie Zuflucht in der Schweiz. Was in den folgenden Wochen passierte, zählt zu den eindrücklichsten Beispielen Schweizer Hilfsbereitschaft. Jetzt jährt sich die Geschichte der Bourbaki-Soldaten in zum 150. Mal. Der Landschlachter Wolf-Dieter Burkhard hat über die Ereignisse von damals ein Buch geschrieben.

Die Bourbaki-Soldaten rührten die Herzen. So schrieb die «Thurgauer Zeitung»:

«Der Anblick der Unglücklichen, in deren Gesichtern Strapazen, Hunger, Krankheit und Niedergeschlagenheit ihre Furchen gegraben, musste jedes andere Gefühl als das der innigsten menschlichen Teilnahme zurückdrängen. »

In den nächsten Tagen trafen weitere Züge mit ausgehungerten und kranken Soldaten ein. Bis Ende Februar waren 4200 Franzosen im Thurgau angekommen. Weit mehr als die Kaserne in Frauenfeld fassen konnte. Die Kantonsverwaltung stand vor einer gewaltigen logistischen Aufgabe, sie musste für die Internierten in kürzester Zeit Unterkunft, Kleidung, Essen und die Pflege der Kranken organisieren.

«Die Schweizer Zivilbevölkerung umsorgt die geschwächten Soldaten»

Detail Bourbaki Panorama Luzern, Edouard Castres, 1881, Öl auf Leinwand Bild: Gabriel Ammon / Aura

«Das Rote Kreuz begleitet die verwundeten Soldaten»

Detail Bourbaki Panorama Luzern, Edouard Castres, 1881, Öl auf Leinwand Gabriel Ammon / Aura

Gut 1000 Männer, die noch einigermassen laufen konnten, wurden zu Fuss nach St.Katharinental bei Diessenhofen eskortiert. Doch das ehemalige Dominikanerinnenkloster wurde gerade in ein kantonales Asyl für Greise und Kranke umgebaut. Nun wurde schleunigst umdisponiert. Die «Thurgauer Zeitung» schrieb:

«In fieberhafter Eile mussten Schreiner und Zimmerleute erst die Pritschen für die Massenlager erstellen, die alsdann mit viel Stroh ausgelegt wurden.»

In ihrer Verzweiflung quartierten die Thurgauer Behörden 500 Bourbakis im Schloss Castell oberhalb von Tägerwilen ein. Sie versäumten es aber, den damaligen Besitzer, einen Baron Marx von Scherrer zu informieren. Der wohnte ihn Dresden und war wohl nicht erfreut. Die Regierung musste sich nachträglich bei ihm dafür rechtfertigen und entschuldigen.

Lediglich sechs Tage vor der Ankunft des ersten Extrazuges hatte das Militärdepartement die Kantonsregierung in einem Telegramm über die bevorstehende Aufgabe informiert: «...Der Bundesrath hat beschlossen, Ihrem Kanton davon 3900 zuzutheilen. Unterbringung Ihnen überlassen. Verpflegung nach eidg. Reglement wird vom Bund vergütet. Bewachung von Ihnen anzuordnen. Sofort für die nöthigen Lebensmittel sorgen...»

Die «Liebesgaben» der Thurgauer

Gut 300 Gramm Fleisch, eineinhalb Pfund Brot und Gemüse wurde jedem Internierten pro Tag zugestanden. Der Thurgau musste also jeden Tag allein 1200 Kilo Fleisch beschaffen. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung war ungemein. Nachdem der Regierungsrat zu Spenden von «Liebesgaben» aufgerufen hatte, bildeten sich im ganzen Kanton Hilfskomitees. Burkhard führt im Buch auf, dass 6000 Hemden, 1166 Paar Schuhe, eine grosse Menge Tabak und etwa 20 000 Franken an Bargeld gesammelt wurden.

Internierte Bourbaki Soldaten in einem Fotostudio in Luzern 1871 Bild: PD

Eine Herausforderung war die Unterbringung der Kranken. Ins Spital Münsterlingen kamen die schweren Typhus-Fälle, von denen viele nicht überlebten. Von den 4174 Internierten, die 1871 in den Thurgau kamen, sind 76 ihren Krankheiten erlegen. Münsterlingen war nicht genug, es wurden Notspitäler aus dem Boden gestampft, etwa in der Arbeitersiedlung Grüneck in Müllheim. Das Problem waren die hochansteckenden Krankheiten, die mit den Soldaten in den Thurgau kamen. Und trotz aller Vorkehrungen brachen in den Regionen Arbon und Gottlieben die Pocken aus.

Streit mit Bern um die Tagestaxe für Kranke

3 Franken pro Tag wollte die Münsterlinger Spitalverwaltung beim Bund abrechnen. Das wurde als zu hoch kritisiert. Man einigte sich schliesslich auf 2,50 als Höchsttarif für einen Kranken pro Tag.

Zusätzlich zu den Soldaten musste der Thurgau 500 Pferde samt ihren Begleitern übernehmen. Die Regierung protestierte zwar und argumentierte, es gebe zu wenig Futter. Doch Bern blieb hart. Auch die Pferde waren unterernährt. Etliche seien bereits auf dem Transport verendet, andere mussten getötet werden. Ein Zeitgenosse berichtet:

«Viele Tiere waren so hungrig, dass sie einander die Schwänze abfrassen.»

Die Thurgauer waren schlau und wollten die Pferde versteigern. Die Gant in Diessenhofen fand denn auch, wie geplant am 1. März statt. Dann bekam Bern Wind von der Sache. Die zweite Versteigerung, am 2. März in Frauenfeld, musste abgebrochen werden, nachdem eine Depesche des Bundesrates eingetroffen war, die den sofortigen Stopp anordnete. Da hatten aber auch schon 90 von 130 Pferden einen neuen Besitzer gefunden.

«Handschlag zur Besiegelung des Internierungsvertrags zwischen General Justin Clinchant (F) und General Hans Herzog (CH)»

Detail Bourbaki Panorama Luzern, Edouard Castres, 1881, Öl auf Leinwand

Gabriel Ammon/ Aura

Am 24. und 25. Februar stattete Oberst von Reding den Unterkünften der Bourbaki-Soldaten einen Besuch ab, um sich zu vergewissern, ob alles in Ordnung sei. Am Schluss jeder Inspektion wurden die Internierten gefragt, ob sie mit dem Essen zufrieden seien. Es habe keinerlei Reklamation gegeben, schrieb von Reding am Ende seinen Berichts. Im Gegenteil die Internierten hätten ihm «Vivent les Suisses » zugerufen.

Nicht alles lief rund, doch insgesamt meisterte der Thurgau seine Aufgabe bravourös. Die Bourbaki-Soldaten jedenfalls waren überwältigt von der Gastfreundschaft, die sie erlebten. Als Mitte März die Rücktransporte beginnen, erscheinen in den Zeitungen öffentliche Dankesadressen der Franzosen, etwa an die Bevölkerung von Diessenhofen:

«Keiner von uns wird .... vergessen, dass es die schweizerische Gastfreundschaft ist, welcher wir die Gesundheit – für viele unter uns könnte ich selbst sagen – das Leben verdanken.»

Einblick ins Faux-Terrain, im Hintergrund das Rundbild

Bild: Kathrin Schulthess

Wolf-Dieter Burkhard hat ein Buch über die Bourbaki-Soldaten im Thurgau herausgebracht. Bild: Kevin Roth