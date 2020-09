Beim Wiler Schwanenkreisel gestürzt: 75-Jähriger Radfahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

Auto überfährt in Biberist Velofahrer und kollidiert mit Zug

Eine 77-jährige Autofahrerin hat am Samstag beim BLS-Bahnhof in Biberist SO einen Velofahrer überfahren und ist anschliessend mit einem Zug kollidiert. Der Velofahrer wurde verletzt in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.