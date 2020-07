Trotz neuen Corona-Einreisebestimmungen: Angestellte dürfen Ferienort frei wählen – während einer Quarantäne sind Firmen aber nicht zur Lohnfortzahlung verpflichtet Firmen dürfen die Reiseziele ihrer Mitarbeiter nicht festlegen, sondern können höchstens an die Vernunft appellieren. Der Kanton St.Gallen prüft derweil eine Maskenpflicht auch in den Läden. Eine zweite Welle müsse mit allen Mitteln verhindert werden, sagt Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Janina Gehrig 03.07.2020, 05.00 Uhr

Firmen können ihren Mitarbeitern das Reisen in Risikogebiete wie Serbien oder Schweden grundsätzlich nicht verbieten. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die Saison ist eröffnet. Hotels an der spanischen Costa del Sol sind bereits zur Hälfte wieder belegt. In Venedig gondeln die Touristen mit Schutzmasken durch die Kanäle. Und an den Stränden der balearischen Inseln reiht sich wieder Badetuch an Badetuch, auch wenn Sonnenschirme und Liegen vielerorts vor dem Besuch per App reserviert werden müssen. Denn just zu Beginn der Ferienzeit droht eine zweite Coronawelle.

Angesichts steigender Fallzahlen hat der Bundesrat ab 6. Juli eine nationale Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr beschlossen. Da bis zu 20 Prozent der Neuinfektionen aus dem Ausland «importiert» wurden, müssen sich Einreisende aus gewissen Gebieten zudem für zehn Tage in Quarantäne begeben und sich beim kantonsärztlichen Dienst melden. In 29 Ländern stuft der Bund das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus als erhöht ein.

Fallzahlen steigen auch im Kanton St. Gallen

Auch im Kanton St.Gallen nimmt die Zahl der Coronafälle weiterhin überraschend schnell zu. Nachdem der Kanton am Mittwoch elf Neuansteckungen verzeichnete, kamen am Donnerstag fünf neue Patienten mit Covid-19 hinzu. «Wir diskutieren mit dem Führungsstab mögliche Szenarien, sodass kurzfristige Entscheide gefällt werden können», sagt der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Es gehe dabei etwa um die Frage, was bei 100 Neuansteckungen pro Tag zu tun wäre. Damann sagt:

Bruno Damann, St. Galler Gesundheitsdirektor. Bild: Anna Tina Eberhard



«Bisher haben wir an die Eigenverantwortung appelliert. Jetzt müssen wir mit allen Mitteln eine zweite Welle verhindern.»

Auch das Thema Maskenpflicht im öffentlichen Raum werde am Freitag und am Samstag beraten. Vielen Kantonsärzten war die vom Bundesrat erlassene Maskenpflicht zu wenig weit gegangen. Der oberste Kantonsarzt, Rudolf Hauri, begrüsst eine solche im ganzen öffentlichen Raum, also auch in allen Geschäften und an anderen Orten mit Menschenansammlungen. Derzeit habe die St.Galler Regierung diesbezüglich noch keine Stellung bezogen, sagt Damann. Er hält es aber für möglich, dass die Maskenpflicht auf den gesamten öffentlichen Raum ausgeweitet wird.

Wie das Kantonsarztamt mit Einreisenden aus Risikogebieten umgeht, wird ebenfalls heute und morgen beraten. Zu den Ländern gehören etwa Brasilien, Kosovo, Nordmazedonien, Russland, Schweden, Serbien und die USA. Geht es nach der wissenschaftlichen Task Force des Bundes, gälte etwa auch für Portugal, Kroatien, Bosnien, die Türkei oder Rumänien Quarantänepflicht.

Keine Pflicht zur Lohnfortzahlung während der Quarantäne

Jan Riss, Mediensprecher IHK St.Gallen-Appenzell Bild: PD

Und wie reagieren Firmen auf die neuen Einreisebestimmungen? Grundsätzlich könnten Arbeitgeber zwar festlegen, wann und wie lange Mitarbeiter Ferien beziehen, sagt Jan Riss, Mediensprecher der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. «Industriebetriebe können etwa eine Woche Sommerferien für die gesamte Belegschaft anordnen, wenn Wartungsarbeiten anstehen.» Den Ort der Ferien könne der Arbeitgeber jedoch nicht festlegen. So kann ein Betrieb seinen Mitarbeitern eine Reise nach Serbien grundsätzlich nicht verbieten.

«Aber der Betrieb kann verlangen, dass der Mitarbeiter sich verantwortungsvoll verhält und sich keinen unnötigen Risiken aussetzt.»

Wenn sich jemand freiwillig in ein Risikogebiet begebe, danach in Quarantäne gehen müsse und nicht von zu Hause aus arbeiten könne, bestehe jedoch keine Pflicht zur Lohnfortzahlung. Riss sagt:

«Allerdings kann der Arbeitnehmer geltend machen, dass es sich hierbei um eine behördlich verordnete Quarantäne handelt und erhält über die Erwerbsersatzordnung eine Entschädigung.»

Weil dies als Freipass für ausgedehntere Ferien verstanden werden könnte, geht Riss davon aus, dass der Bundesrat diese Regelung demnächst noch präzisieren werde.

Umgekehrt gilt für Geschäftsreisen: Solange keine Reisewarnung des EDA vorliege, müssten Mitarbeiter auch in sogenannte Risikoländer reisen. Das Wichtigste sei aber, dass Firmen und Mitarbeiter den Dialog suchten und sinnvolle individuelle Lösungen ermöglicht würden, sagt Riss.