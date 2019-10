Beifahrerin bei Autounfall in Zuzwil schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Zuzwil ist am Freitagabend die 19-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Der 33-jährige Fahrer hatte die Kontrolle über den Sportwagen verloren und war in eine Leitplanke gekracht. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon.