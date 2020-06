«Bei uns hat jeder Besucher 50 Quadratmeter Platz»: Ein Augenschein im Autokino in Altstätten Am Mittwochabend ist auf der Allmend in Altstätten das FM1-Autokino gestartet. An sechs Abenden sind Filme zu sehen, und auch ein Comedy-Abend und ein Live-Konzert der Fäaschtbänkler stehen auf dem Programm. Zum Auftakt meinte es Petrus nicht gut mit den 300 Besuchern: Es gab viel Regen und ein bisschen Romantik. Roger Berhalter 11.06.2020, 17.10 Uhr

Die 264 Quadratmeter grosse Leinwand des FM1-Autokinos auf der Altstätter Allmend. Bild: Raphael Rohner (10. Juni 2020)

Ein Autokino ist in Zeiten von Corona wohl die perfekte Art Veranstaltung. Man braucht das schützende Auto nicht zu verlassen, bleibt von den anderen Besuchern durch Scheiben getrennt, und nach der Vorführung braust man wieder davon.

Blick durch die Fensterscheibe auf die Leinwand. Bild: Raphael Rohner (10. Juni 2020)

Tatsächlich lassen sich an diesem Mittwochabend im FM1-Autokino auf der Altstätter Allmend die Abstandsregeln bestens einhalten. Zwischen den Essensständen ist viel Luft, zwischen den WC-Kabinen ebenfalls. 300 Besucherinnen und Besucher befinden sich auf dem Eventplatz, wo in normalen Zeiten die Rhema stattfindet. Mehr Menschen sind wegen Corona nicht erlaubt, was zu einem verschwenderischem Platzangebot führt, wie Projektleiter Roland Wegner vorrechnet:

«Jeder Besucher hat bei uns 50 Quadratmeter zur Verfügung.»

Zwischen den Foodständen ist viel Luft. Bild: Raphael Rohner (10. Juni 2020)

Viel Platz ist auch auf der 264 Quadratmeter grossen Leinwand. Schon von weitem ist das 24 Meter breite und 11 Meter hohe Ungetüm zu sehen. Laut Roland Wegner ist es die grösste derzeit verfügbare mobile Leinwand. «Fast so gross wie jene in den USA.» Dort, in den Staaten, wurden in den 1930er-Jahren die ersten Autokinos eröffnet.

In unzähligen Hollywood-Filmen spielt das Autokino eine Rolle. Nicht selten als Sehnsuchtsort von Teenagern, die dem Elternhaus entfliehen und ein paar Stunden zu zweit geniessen wollen. Das weiss man auch auf der Altstätter Allmend. Ein Parkwächter sagt augenzwinkernd:

«Wir lassen den Leuten ihre Intimität in den Autos.»

Der Scheibenwischer bleibt während des Films an

Leider meint es Petrus nicht gut mit den Besuchern des ersten von sechs Autokino-Abenden. Stundenlang strömt der Regen. Der Scheibenwischer bleibt während des Films an, die Windschutzscheibe beschlägt. «Das ist schon etwas mühsam, aber auch irgendwie romantisch», sagt ein junger Mann.

An einem schönen Sommerabend könnte auf der Allmend zweifellos Open-Air-Stimmung aufkommen. Aber nicht heute: Die Besucher bleiben in ihren Autos und stapfen nur durch die Pfützen, um einen Büffel-Burger, einen Flammkuchen, Nachos oder Bier zu holen.

Trainerhosen und Gummistiefel bieten sich an diesem Abend an. Bild: Raphael Rohner (10. Juni 2020)

Musik liegt an diesem Abend keine in der Luft. Die Tonspur des Films – gezeigt wird die US-amerikanische Tragikkomödie «Green Book» – kommt nicht aus Lautsprechern, sondern aus dem Autoradio. Das wird auch am Konzert der Fäaschtbänkler vom Freitag so sein. Man habe das Autokino bewusst um Live-Musik und Comedy ergänzt, sagt Projektleiter Wegner:

«Die Leute brauchen wieder Abwechslung, sie wollen wieder etwas erleben.»

Das kann sich sogar bis in die Nacht hineinziehen, denn anders als die meisten Veranstaltungsorte derzeit muss das Autokino in Altstätten nicht schon um Mitternacht schliessen. Deshalb wird der Horrorfilm «Es» am 13. Juni erst ab 00.30 Uhr gezeigt.

Vorstellungen noch bis und mit 14. Juni. Das komplette Programm gibt's hier.