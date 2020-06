Bei 700'000 Franken ist Schluss: Im Kanton St.Gallen müssen Chefärzte auf Millionen-Gehälter verzichten Wegen der jüngsten Skandale schränkt der Zürcher Kantonsrat die Boni für Kaderärzte ein. Im Kanton St.Gallen hingegen sind die Löhne für Kaderärzte plafoniert, und ein Bonussystem existiert nicht. Bisher habe sich das Lohnsystem bei der Rekrutierung von Chefärzten nie als Handicap erwiesen, heisst es vom Kantonsspital St.Gallen. Regula Weik 22.06.2020, 05.00 Uhr

Das Kantonsspital St.Gallen hat trotz fehlender Boni keine Rekrutierungsprobleme. Bild: Jil Lohse

Den Zürcher Kaderärztinnen und Kaderärzten schlägt ein eisiger Wind entgegen. Das jetzige Lohnsystem sei ein «Unding», sagen Kritiker. Es belohne jene, die viel operierten, und auch dann, wenn es nicht zwingend notwendig sei. Der Zürcher Kantonsrat hatte die Ärztelöhne zwar schon länger ins Visier genommen. Doch die aktuelle Debatte zeigt: Nach den jüngsten Skandalen am Universitätsspital, bei denen sich hohe Ärzte mit Tricks bereichert haben sollen, hat sich die Tonalität verschärft. Mehr Operationen, mehr Einnahmen, und das alles bezahlt vom Staat und den Prämienzahlern – «solche Fehlanreize und Kostentreiber des Gesundheitswesens gehören abgeschafft», so der Grundtenor im Zürcher Kantonsrat. FDP und SVP wehrten sich erfolglos «gegen staatliche Eingriffe in die Lohnstruktur der Spitäler».

Vor zwei Jahren hatte der Zürcher Regierungsrat die Spanne der Grundlöhne und Kaderhonorare der Ärzte am Universitätsspital publiziert. Demnach kamen 44 Personen auf einen Gesamtlohn von 430000 bis zu einer Million Franken, sieben Personen verdienten über eine Million Franken. Haben einzelne Kaderärzte im Kanton St.Gallen ebenfalls Millionenlöhne? Wie sieht die hiesige Lohnstruktur aus?

Löhne für Kaderärzte sind plafoniert

Siebenstellige Jahreslöhne sind für Ärztinnen und Ärzte der St.Galler Spitalverbunde ausgeschlossen. Bei 700000 Franken ist Schluss – und auch dieser Maximallohn gilt nur für Kaderärzte am Kantonsspital St.Gallen. Die oberen Lohnlimiten für ihre Berufskollegen an den Regionalspitälern und Psychiatrischen Kliniken liegen tiefer; 500000 Franken sind es in den übrigen Spitalverbunden, 350000 Franken in den Psychiatrieverbunden. Diese Lohnvorgaben für alle Kaderärzte im Kanton – als solche gelten Chefärzte, Leitende Ärzte sowie Oberärzte mit besonderen Funktionen – sind seit 2006 in einer Verordnung des Kantons geregelt. Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen, sagt auf Anfrage:

Philipp Lutz ist Mediensprecher des Kantonsspitals St. Gallen. Bild: PD

«Die Maximallöhne werden nur in wenigen Ausnahmen erreicht.»

Es sei auch nicht so, dass sämtliche Kaderärzte am Kantonsspital besser verdienten als jene an den andern öffentlichen Spitälern im Kanton – «aber es gibt am Kantonsspital welche mit höheren Löhnen».

«Bei Chefarztsuche bisher nie ein Handicap»

Auf die Frage, ob gar keine Boni bezahlt würden, auch nicht an absolute Spitzenärzte, antwortet Lutz: «Es gibt am Kantonsspital kein Bonussystem, einzig eine Erfolgsbeteiligung, die sich am Gesamtergebnis des Spitals bemisst.» Und auch diese sei begrenzt: «Sie beträgt weniger als fünf Prozent des Lohnes.» ­Dieses Lohnsystem habe sich bewährt, sagt Lutz.

«Es ist ein Vorteil, wenn eine Erfolgsbeteiligung weder von der individuellen noch von der Klinikleistung abhängig ist, sondern vom Gesamtergebnis des Unternehmens.»

Debatten wie aktuell in Zürich kennt St.Gallen nicht. Lutz sagt: «Politische Vorgaben für öffentliche Spitäler sind notwendig und auch erwünscht. Dabei sollen aber die Geschäftsleitungen und der Verwaltungsrat an den Lösungen mitarbeiten können, wie das in St.Gallen der Fall war.»

Erhielt das Kantonsspital wegen fehlender Boni schon Absagen renommierter Ärzte? Lutz verneint: «Bisher hat sich unser Lohnsystem bei der Rekrutierung von Chefärzten nie als Handicap erwiesen.» Auf einen Lohnvergleich mit anderen Schweizer Spitälern lässt er sich nicht ein. Die unterschiedlichen Strukturen und Modelle machten «aussagekräftige Vergleiche» schwierig.