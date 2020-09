Umfrage «Begreife ich nicht bei so wenig Leuten»: Was FCSG-Fans zur 90-Minuten-Maskenpflicht im Kybunpark sagen Beim Spiel des FC St.Gallen gegen Sion mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer zum ersten Mal eine Maske tragen. Dies, obwohl nach wie vor nur 1000 Menschen ins Stadion durften. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Eine Umfrage. Daniel Walt 20.09.2020, 18.41 Uhr

1000 Menschen verloren sich beim Heimspiel gegen Sion im St.Galler Kybunpark. Trotzdem herrschte eine strikte Maskenpflicht. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 20. September 2020)

Die Emotionen gehen hoch an einem Tisch vor der «Piazza d'Arena», draussen beim Kybunpark. «Sauerei!», wettert ein St.Gallen-Anhänger in grünweisser Kutte und fügt an: «Das macht man einfach nicht!» Es geht im Gespräch zwischen den drei Espen-Fans allerdings nicht um die Maskenpflicht, die an diesem Sonntag beim Saisonauftakt gegen Sion im Stadion erstmals gilt. Die Diskussionen drehen sich um den Wechsel von Ex-FCSG-Captain Silvan Hefti zu YB, der nach wie vor nicht verdaut scheint.

Sandra Aemisegger (43), Rorschach Bild: dwa

Sandra Aemisegger, FCSG-Fan aus Rorschach, versteht Heftis Transfer zur direkten Konkurrenz auch nicht wirklich. «Ich würde allerdings wohl ebenfalls wechseln, wenn ich in einem anderen Job ein Mehrfaches verdienen könnte», sagt die 43-Jährige. Genauso pragmatisch geht sie damit um, dass sie erstmals bei einem FCSG-Spiel während 90 Minuten eine Maske wird anziehen müssen. Die Verkäuferin sagt:

«Ich muss schon bei der Arbeit immer eine Maske tragen. Von daher kommt es auch nicht mehr drauf an. Und ich kann sie ja kurz ablegen, wenn ich eine rauche oder etwas esse.»

Dass man im Stadion die Wurst und das Getränk neu nur noch am eigenen Platz konsumieren darf, findet Sandra Aemisegger schade. So könne man sich in der Pause nicht mehr mit anderen Fans auf eine Bratwurst oder ein Bier treffen. Allerdings ist die Rorschacherin froh, dass sie überhaupt ans Spiel gegen Sion gehen kann – und dass ab Oktober wieder alle Saisonabonnenten ins Stadion dürfen. «Ich befürchte allerdings, dass die Behörden das irgendwann wieder untersagen, falls die Corona-Fallzahlen in den Wintermonaten stark zunehmen», sagt sie. Nicht nur deswegen, sondern auch sportlich prophezeit sie dem FC St.Gallen nach den Abgängen von drei Leistungsträgern eine harte Saison. «Ich bleibe aber trotzdem zuversichtlich.»

«Wenn die Vorgaben so sind, akzeptiere ich sie»

Der 62-jährige Robert Adolf aus Thal filmt regelmässig bei FCSG-Heimspielen und stellt die entsprechenden Videos auf Youtube. Ein Service, den viele Anhänger schätzen. Und zwar so sehr, dass ihm Leute, die in den letzten Monaten für ein Spiel ausgelost wurden, ihr Ticket immer wieder überlassen haben. Eine Geste, die Robert Adolf sehr freut. Seine grünweisse FCSG-Maske hat der Thaler heute daheim vergessen, deshalb muss er eine gewöhnliche tragen. Zur erstmaligen 90-Minuten-Maskenpflicht im Stadion sagt er:

«Es ist, wie es ist. Wenn die Vorgaben so sind, akzeptiere ich sie. Es wird ja hoffentlich nicht bis an mein Lebensende sein.»

Robert Adolf (62), Thal Bild: dwa

Im Vergleich zu Österreich und Deutschland seien die Schweizer Clubs privilegiert, dass sie ab Oktober wieder Tausende Fans ins Stadion lassen dürften, findet Adolf. Er hofft, dass die Coronazahlen über die Wintermonate nicht explodieren. Der Landesregierung und dem Bundesamt für Gesundheit attestiert er in der Coronakrise bisher eine gute Arbeit – genauso wie den Verantwortlichen des FC St.Gallen: «Ich vertraue dem Dreigestirn Hüppi/Sutter/Zeidler», so Robert Adolf. Den Optimismus habe er mit der Muttermilch eingesogen, er bleibe auch nach den Abgängen von Cedric Itten, Ermedin Demirovic und Silvan Hefti optimistisch.

«In jedem Restaurant und in jedem Club ist es schlimmer»

«Es ist schon nicht das Gleiche»: Das sagt Dennis Reichardt aus Neukirch-Egnach zum Thema Fussballgenuss mit Maskenpflicht. Der 48-Jährige wusste vor seinem Besuch im Kybunpark nicht, dass man die Maske permanent angezogen haben muss – eine Massnahme, die ihm übertrieben scheint:

«Ich begreife das nicht bei so wenig Leuten, die im Stadion sind.»

Dennis Reichardt (48), Neukirch-Egnach Bild: dwa

Wenn man ins weite Rund und die grossen Abstände zwischen den Fans blicke, sei die Situation in jedem Restaurant und jedem Club schlimmer als hier, findet der 48-Jährige. Gegen die Pflicht, Wurst und Bier auf dem eigenen Sitzplatz zu konsumieren, hat Reichardt aber nichts: «Mit gewissen Einschränkungen müssen wir jetzt halt leben.»

Vom Spiel der Ostschweizer zeigt sich Dennis Reichardt zur Pause angetan: «Sie spielen nach vorne, führen 1:0», sagt er. Um die gewichtigen Abgänge in der Sommerpause macht der Thurgauer weniger Aufhebens als andere: «Wechsel gehören zum Fussball. Auch andere Clubs müssen mit solchen Dingen fertigwerden.»

«Ich bin ein Chamäleon»

Nicht als Fan, sondern als stiller Beobachter ist der frühere Profi und heutige SRF-Experte Andy Egli im Kybunpark. Er studiert den FCSG im Hinblick auf seinen TV-Einsatz am kommenden Donnerstag im Europa-League-Qualispiel gegen AEK Athen.

«Natürlich, diese Masken sind unangenehm. Aber ich bin ein Chamäleon und passe mich den Umständen an.»

Andy Egli, SRF-Experte (62) Bild: dwa

In der aktuellen Coronasituation sei eine gewisse Gelassenheit gefragt, so Egli weiter. Die Rahmenbedingungen ab Oktober für Fussballspiele in der Schweiz seien im Vergleich mit anderswo relativ grosszügig – «und das ist auch richtig so. Wir müssen uns wieder einer gewissen Normalität annähern, ohne die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen». Jene Menschen, die ins Stadion dürfen, sollen sich laut Egli an die Massnahmen halten. Je disziplinierter die Menschen sind, desto eher besteht laut dem früheren Nationalverteidiger die Chance, dass das ab Oktober gültige Regime nicht schon bald wieder rückgängig gemacht werden muss.

Sportlich traut der 62-Jährige den Espen auch in dieser Spielzeit wieder einiges zu. «In der vergangenen Saison haben sich die St.Galler nach einem harzigen Start sensationell präsentiert, sobald das Team eingespielt war. Ich sehe keinen Grund, wieso das nicht wieder der Fall sein sollte. Es wäre den St.Gallern auch wirklich zu wünschen», so Egli. Er ist vor allem von der «weitsichtigen Führung» des Ostschweizer Clubs beeindruckt.

Fazliji schaut sie gerne zu – mit oder ohne Maske

Adelina Abdiu (28), Rebstein Bild: dwa

«Fussball mit Maske, das ist schon nicht so meins», sagt Adelina Abdiu aus Rebstein. Mit bloss 1000 Menschen im Stadion empfindet sie das Tragen einer Maske auch nicht als wirklich nötig: «Die Abstände können ja eingehalten werden, und meist kommt man ohnehin mit Bekannten ins Stadion», sagt die 28-Jährige.

Maske hin, Maske her: Adelina Abdiu hat es sich den Gang in den Kybunpark nicht nehmen lassen. Sie wollte ihren Schwager Betim Fazliji unbedingt unterstützen – «ihm schaue ich mit und ohne Maske gerne zu», lacht sie. Im Hinblick auf den Winter und möglicherweise steigende Coronazahlen hält sie fest, es sei halt auch an den Menschen, nicht ins Stadion zu kommen, wenn sie kränkelten.