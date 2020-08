Begehrte Schulpräsidien: Weshalb es bei den Wahlen von Ende September im Kanton St.Gallen einen Run auf diese Ämter gibt Bei den St.Galler Gemeindewahlen vom 27. September buhlen vor allem in den Regionen St.Gallen und Fürstenland mehrere Kandidatinnen und Kandidaten um das Schulpräsidium. Tatsächlich ist das Amt attraktiver und in grösseren Gemeinden auch lukrativer geworden. Marcel Elsener 18.08.2020, 05.00 Uhr

Unterricht im Primarschulhaus Büel in Gossau, wo eine CVP-Kandidatin und ein FDP-Vertreter ins Rennen um das Schulpräsidium steigen. Bild: Benjamin Manser

«Die Aufgabe war spannend und faszinierend», sagte der Gaiserwalder Schulpräsident Jürg Seitter (FDP), als er im Mai seinen frühzeitigen Rücktritt per Ende Juli bekannt gab. Die Aufgabe ist denn auch begehrt: In der aufstrebenden St.Galler Vorortsgemeinde buhlen zwei Männer um die Nachfolge. FDP und CVP portieren Raphael Franke (CVP), Teamleiter Ergänzungsleistungen der Sozialversicherungsanstalt, die SP tritt mit Donat Ledergerber an, langjähriger Schulleiter, SP-Kantonsrat und jüngst ausgebooteter Generalsekretär des Gesundheitsdepartements, der auch von der SVP unterstützt wird.

Gaiserwald ist längst nicht die einzige St.Galler Gemeinde, in der am 27. September eine Kampfwahl ums Schulpräsidium bevorsteht. Im Nachbarort Gossau, der viertgrössten Stadt im Kanton, schickt eine überparteiliche Findungskommission mit der PH-Dozentin Ruth Lehner (CVP) und dem Vizepräsidenten des kantonalen Verbands der Oberstufenlehrkräfte Stefan Rindlisbacher (FDP) zwei ebenbürtige Personen ins Rennen um die Nachfolge des zurücktretenden Stadtrats und Schulpräsidenten Urs Blaser (FDP).

In der Hauptstadtregion kommt es zudem in Wittenbach, wo die politische Gemeinde und die Primarschule ab 2021 eine «kleine Einheitsgemeinde» bilden, sowie in Muolen zu Kampfwahlen ums Schulpräsidium. Im Fürstenland sind mehrere Sitze strittig: So werden in Uzwil, Flawil oder Zuzwil gar amtierende Schulratspräsidenten herausgefordert.

In grösseren Gemeinden ist das Amt attraktiver und lukrativer

Der Run auf die Schulpräsidien lässt den Eindruck entstehen, dass das Amt attraktiver geworden ist. Und lukrativer: In grösseren Gemeinden kann ein Stadt- oder Gemeinderat und Schulpräsident mit einem Spitzenlohn zwischen 150'000 und 200'000 Franken rechnen. Eine Folge der zunehmenden Professionalisierung und Vereinheitlichung der Schulstrukturen im Kanton? Immerhin hat sich die Zahl der Schulträger drastisch reduziert: Gab es im Jahr 2000 noch 150 Schulgemeinden und 90 politische Gemeinden, so sind es heute noch 36 eigenständige Schulgemeinden und 77 Einheitsgemeinden.

Christoph Ackermann Bild: Zita Meienhofer

Tendenziell seien Schulpräsidien begehrter geworden, sagt Christoph Ackermann, seit 2019 Präsident des Verbandes St.Galler Volksschulträger (SGV) und parteiloser Schulratspräsident in Flawil, der selber von einer nicht berufstätigen Lehrerin herausgefordert wird. Die Gründe seien vielfältig und von Ort zu Ort verschieden: Die Einführung von Schulleitungen und verbesserte Abläufe haben mancherorts die politisch-strategischen Schulbehörden gestärkt und den Gestaltungsspielraum erweitert. Zum Teil wurde in Einheitsgemeinden, wo die Schulleitung alle operativen Geschäfte übernimmt, der Schulrat verkleinert.

Beispiele Rüthi und Kirchberg zeigen die Tücken der Reformen

Die Abkehr vom Milizsystem hat ihre Tücken. In Rüthi, seit vier Jahren Einheitsgemeinde, bewerben sich zwar drei Kandidatinnen fürs Gemeindepräsidium, aber niemand für jenen Gemeinderatssitz, der die Bildungskommission führen soll. Dass der Job alles andere als begehrt ist, hat mit den gestiegenen Anforderungen und dem zeitlichen Pensum von 15 und mehr Prozent zu tun, das die Schule erfordert.

Wie schwer sich eine Gemeinde mit einer Reform tun kann, zeigt Kirchberg: In der soziodemografisch anspruchsvollen Toggenburger Gemeinde mit bäuerlichen und (fleisch-)industriellen Dorfteilen drängten Schulpräsident Orlando Simeon (FDP) und der Gemeinderat auf eine Schulorganisation mit dreiköpfiger Geschäftsleitung und die Reduktion des Schulrats von neun auf fünf Mitglieder. Die Schule verkomme zur Firma mit aufgeblasenem Verwaltungsapparat, monierten die Gegner. Die Bürgerschaft wies die Reform 2019 zurück. Trotz der Unzufriedenheit mit Simeon, dem mangelndes Gehör für Anliegen aus der Bevölkerung vorgeworfen wird, fand sich keine Gegenkandidatur – obwohl eine anonyme Gruppierung diese gar per Inserat gesucht hatte.

«Muss auf Gemeinde zugeschnitten sein»

«Die Sache scheint doch nicht so einfach», meint SGV-Präsident Ackermann. Wie umstritten das Präsidium ist, hänge von der politischen Debatte vor Ort und der Akzeptanz eines Schulführungsmodells ab. «Das allgemeingültig beste Modell gibt es nicht, es muss auf die Gemeinde zugeschnitten sein.» Schmerikon beispielsweise hat einen Schuldirektor, aber keinen Schulpräsidenten mehr (lediglich einen Gemeinderat mit Ressort Schule). Da und dort geht es etwas länger, aber grundsätzlich wird die operative Leitung überall verstärkt – ob diese nun Schuldirektion, Rektorat oder Geschäftsleitung heisst oder in kleinen Gemeinden «nur» eine Schulleitung ist.

Aus Sicht des Kantons sind alle Modelle tauglich, sofern sie professionelle Strukturen gewährleisten, unabhängig von der Grösse oder Lage einer Gemeinde, wie Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule, erklärt. Was für Buchs, das 2009 als erste St.Galler Gemeinde einen Rektor einführte (in der Person von Kummer) oder Wittenbach (Rektorat seit diesem Monat) passe, müsse noch lange nicht für Altstätten gelten, das nach wie vor viele kleine eigenständige Schulgemeinden kennt – darunter mit Lienz die kleinste im Kanton.

Alexander Kummer Bild: Ralph Ribi

Weil den Gemeinden weder eine Rechenschafts- noch eine Bewilligungspflicht auferlegt sei, halte sich der Kanton mit Empfehlungen zurück. Der Umbruch der Schule und die Tendenz zu Einheitsgemeinden hätten die Rolle des strategisch tätigen Schulpräsidenten in den Fokus gerückt, bestätigt Thomas Rüegg. Aufgrund der starken Bewegung von unten nach oben – mit den Schulleitungen als Wegbereiter der Schulentwicklung – habe der Schulrat nicht mehr den umfangreichen Aufgabenbereich wie früher. Andererseits verlange die Schule mit ihrer grossen Resonanz in der Bürgerschaft und als grösster Budgetposten sowie meist wichtigster Arbeitgeber in einer Gemeinde eine starke politische Vertretung, weiss der frühere FDP-Kantonsrat, Stadtrat und Schulratspräsident von Rapperswil-Jona, der 18 Jahre lang den SGV präsidierte (bis 2019).

Schulressort in Gemeinde zentral für Gesellschaftspolitik

Die Gemeinde sei als verantwortliche Instanz für eine Rundumbetreuung von der Frühförderung bis zum Pflegeheim zu begreifen und ein Gezerre zwischen Gemeinde- und Schulbehörden nie zielführend. «Aufgeschlossene Gemeinden haben erkannt, dass die generationenübergreifenden schulischen und ausserschulischen Angebote ein Standortvorteil sind», sagt Rüegg. Der Schulvertreter habe eine «wichtige Transmissionsfunktion» in der Gesellschaftspolitik, wie sich etwa in der Stadt St.Gallen zeige, man denke nur an den jüngsten Entscheid, das Kinderfest zu verschieben. Anders als der Gemeindepräsident befasse sich ein Schulpräsident selten mit reinen Sachthemen, sondern habe es an der Wirkungsstätte von Kindern, Lehrpersonal und Eltern mit dem «maximalen emotionalen Faktor» zu tun, meint Guido Etterlin, Rorschacher Stadtrat und Schulpräsident sowie SP-Kantonsrat.

Die gestiegenen Ansprüche der Eltern dürfen sich nicht in Schulratsmandaten bemerkbar machen, sind sich alle Bildungsverantwortlichen einig. Wenn Schulräte wie erwünscht nicht mehr ins Operative eingreifen, seien sie in einem «milizverträglicheren» System vermehrt strategisch gefragt; für die Anliegen der Eltern gibt es in Rorschach einen Elternbeirat. Die Zeiten sind vorbei, als «Milizler» wie Fahrlehrer oder Verkaufsleiter auf sporadischen Besuchen die Qualität einer Schule prüften und mitunter nichts anderes waren als ein verkappter Elternverein.

Politische Vertretung auf dem Prüfstand

Dass die Schulleitungen zur treibenden Kraft der Schulentwicklung geworden sind, zeigt sich laut Rüegg auch auf Bundesebene: In der Coronakrise habe man Thomas Minder, den Thurgauer Präsidenten des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz, oft in den Medien vernommen. Zwar ist es im Kanton St.Gallen mit seiner hochgehaltenen Gemeindeautonomie nicht vorstellbar, dass die Schulbehörden wie in Solothurn abgeschafft werden. Doch zeigt sich in einigen Gemeinden mit umstrittenen Schulpräsidien in diesem Herbst deutlich, dass die politische Vertretung auf dem Prüfstand steht.

Exemplarisch dafür die Aussage von Raphael Franke, einem der beiden Kandidaten in Gaiserwald: Er wolle analysieren, ob das Schulratssystem noch zeitgemäss sei, sagte er. Ein mögliches Resultat davon könne sogar sein, dass es das Amt des Schulratspräsidenten nicht mehr brauche. Ennet Ricken sind einige Gemeinden bereits soweit – und in Uznach ist der Rektor direkt dem Gemeindepräsidenten unterstellt.

Ein Reformprozess wie in Kirchberg muss nicht umstritten sein, auch dafür finden sich diverse Beispiele. So scheint in St.Margrethen, das 2021 zur Einheitsgemeinde wird, das Amt von Schulpräsident Roger Trösch (FDP) unbestritten. Und wenn Gemeinde- und Schulpräsident so eng zusammenarbeiten wie in Wattwil (Alois Gunzenreiner und Norbert Stieger), läuft der Schulbetrieb besser als in zerstrittenen Einheitsgemeinden. Anders gesagt: Jedes Modell kann (gute) Schule machen, sofern die politischen und operativen Verantwortlichkeiten stimmen.