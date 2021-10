Toggenburg Beat Breu steigt wieder ins Zirkusgeschäft ein: «Wir sind nicht der Zirkus Knie, der spielt in einer anderen Liga» Der Ex-Radprofi Beat Breu macht seinen Traum vom eigenen Zirkus wahr und gastiert vom 15. November bis zum 2. Januar mit seinem Toggenburger Weihnachtszirkus in Ebnat-Kappel. Rita Bolt Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.10.2021, 15.20 Uhr

Beat Breu im Bistrowagen seines Zirkus, der als Treffpunkt dienen soll. Bild: Andrea Stalder (19. Oktober 2021)

Beat Breu hat den Traum von einem eigenen Zirkus nicht aufgegeben. «Ich war schon als Bub lieber bei den Zirkusleuten als in der Schule», sagt er im Bistrowagen seines neuen Zirkus, der im Moment noch in Arnegg steht. Nach einem 21-monatigen Unterbruch kehrt Beat Breu in die Manege zurück und verwirklicht mit dem Toggenburger Weihnachtszirkus seinen Traum. «Bisher war es eher ein Albtraum», sagt der gebürtige St.Galler mit einer Prise Galgenhumor und spricht das Aus seines Zirkus im August 2019 an. Schon damals hat er angekündigt, dass er zurückkommen wird.