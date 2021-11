30 Prozent mehr Baugesuche im Kanton Thurgau

«Im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnet der Kanton Thurgau ein Plus an Baugesuchen von 30 Prozent», sagte Präsident Mathias Tschanen an der Herbstversammlung des Thurgauischen Baumeister-Verbands. Die Coronakrise habe einiges dazu beigetragen, dass die Bedeutung des Wohnens und die Platzbedürfnisse gestiegen seien.

11.11.2021, 16.40 Uhr