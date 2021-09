Gefängnis in Altstätten kostet 17 Millionen Franken mehr

Bauvorlage Gefängnisbau in Altstätten verzögert sich um drei Jahre, Entgiftung des Bodens kostet 17 Millionen Franken Der Boden für die Gefängniserweiterung ist verseucht. Wegen der Sanierung braucht es einen Nachtragskredit - und es könnten weitere Kosten hinzukommen. Marcel Elsener 23.09.2021, 17.03 Uhr

Das Hädler-Areal in Altstätten: Im Februar 2020 wurde nach Beginn der Bauarbeiten die grössere Verseuchung des Bodens festgestellt. Bild: Max Tinner

2020 hätte Baustart sein sollen, jetzt wird es 2023. Und der Bau wird mindestens 17 Millionen Franken teurer. Das sind die schwerwiegenden Folgen der Bodensanierung, die für den Erweiterungsbau des Regionalgefängnisses Altstätten nötig geworden ist. Zwar war eine gewisse Belastung des Bodens bekannt gewesen, doch zeigten Untersuchungen, dass die Kontaminierung durch Löschschaum weitaus gravierender ist. Das Areal «Hädler», auf dem der Erweiterungsbau entstehen soll, hatte Zivilschutz und Feuerwehr in der Vergangenheit als Übungsgelände gedient.

Das Baudepartement liess in der Folge ein Sanierungskonzept für die Altlasten erarbeiten, das nun vorliegt. Demnach lassen sich auch die Kosten und der Baubeginn planen, wie die Regierung in ihren Antworten zu gleich drei Interpellationen aus den Fraktionen von SP und Die Mitte schreibt.

Bodensanierung dauert ein halbes Jahr

Die Bauteile des ehemaligen Übungsgeländes, der Boden und das Wasser aus den Drainageleitungen (Melioration) sind mit per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) belastet. Diese umwelt- und gesundheitsschädigenden, schwer abbaubaren Substanzen wurden oft in Schaumlöschmitteln verwendet und sind erst seit kurzem heute verboten. Die Kantonsbehörden gehen folglich davon aus, dass die bei den Feuerlöschübungen eingesetzten Löschschäume die Belastung verursacht haben, wie die Staatskanzlei mitteilt. Dabei könnten die Schadstoffe auch in einen Bach (Rietaach) gelangt sein, hingegen sei das Grundwasser derzeit nicht betroffen.

Der Baugrund muss saniert werden, die erste Etappe der Altlastensanierung dauert rund sechs Monate. Dabei werde der Boden schichtweise abgetragen, heisst es in der Mitteilung. Gesamthaft müssten 17'000 Kubikmeter Erde ausgehoben werden - schadstoffbelastetes Aushubmaterial, das nicht in der Schweiz deponiert werden kann. Als Entsorgungsweg bleibe zurzeit einzig eine Verbrennung im Ausland.

Neben dem Baugrund sind laut den Untersuchungsergebnissen weitere Arealflächen mit den schädlichen Substanzen belastet. Mit der Sanierung dieser Flächen werde zugewartet, weil es «zurzeit an Erfahrung fehlt, wie mit PFAS belastetem Material bestmöglich umgegangen werden kann», schreibt die Staatskanzlei. Möglicherweise könne die Entsorgung künftig effizienter, umweltschonender und günstiger erfolgen. Die Untersuchungen von Sanierungsmassnahmen dürften einige Jahre in Anspruch nehmen. In dieser Phase werde das Baudepartement das Drainage- und Grundwasser überwachen. Weil sich die PFAS-Belastung in die Tiefe verlagere und in hoch belasteten Gebieten bis zu zehn Metern im Untergrund nachgewiesen wurden, sind weitere Schäden nicht ausgeschlossen.

Kantonsrat muss Nachtragskredit sprechen

Die nun anstehende Altlastensanierung kostet 17 Millionen Franken. Diese Kosten fallen zusätzlich zum bestehenden Baukredit von 60,2 Millionen Franken an, dem das Volk 2018 zustimmte. Im Herbst 2021 wird die Regierung dem Kantonsrat deshalb einen entsprechenden Nachtragskredit zuleiten, den der Rat voraussichtlich in der Februarsession 2022 zu beraten hat, wie es weiter heisst.

Bislang ist nicht abschliessend geklärt, wer die Belastung verursacht hat. Deshalb sieht die Regierung vor, die erste Etappe der Altlastensanierung durch den Kanton vorzufinanzieren. Somit könne die dringliche Erweiterung des Regionalgefängnisses ohne weitere Verzögerungen umgesetzt werden.

Muss tatsächlich der Kanton die Kosten der Sanierung tragen? Diese Frage dürfte den Kantonsrat interessieren, doch ist eine Antwort derzeit nicht möglich. In einer Interpellationsantwort ist lediglich von der «Unklarheit über die Verursacher der Bodenbelastung und damit verbunden über die Kostenübernahme einer notwendigen Altlastensanierung» die Rede. Entsprechende Abklärungen seien im Gang. Grundsätzlich gilt bei Altlastensanierungen gemäss Bundesgesetz zum Umweltschutz das Verursacherprinzip. Wer in welchem Ausmass zur Kontaminierung beigetragen hat und folglich in der Pflicht zur Kostenbeteiligung an der Sanierung steht, sei noch «völlig offen» und juristisch keine einfache Frage, sagt Hans-Rudolf Arta, Generalsekretär des Sicherheits- und Justizdepartements, auf Anfrage. Mutmasslich gehe es um Löschübungen von Feuerwehren, wogegen Militär und Zivilschutz, die ebenfalls auf dem Areal übten, «nach heutigem Kenntnisstand als Verursacher ausgeschlossen werden können».

Baubeginn im Jahr 2023, Eröffnung 2028 geplant

Heisst der Kantonsrat den Nachtragskredit gut, startet die Altlastensanierung im Sommer 2022 und dauert bis Ende Jahr. Anfang 2023 wird dann jene Strasse (Luchsstrasse) verlegt, die erst die Voraussetzungen zum Bau des neuen Gefängnisses schafft – Baubeginn für den Erweiterungsbau wäre dann Mitte 2023. Fünf Jahre später, 2028, soll die Erweiterung und Sanierung des gesamten Regionalgefängnisses abgeschlossen werden. Betroffen ist auch der geplante Bau des Bundesasylzentrums im Gebiet «Hädler», dessen Baubeginn verzögert sich ebenfalls um rund zwei Jahre.

Der Zeitdruck ist gross, weil das erweiterte Regionalgefängnis Altstätten bekanntlich die kleineren Gefängnisse Flums, Gossau und Bazenheid mit ihren teils unzumutbaren Verhältnissen ersetzen soll. Von der Verzögerung des Sicherheits- und Verwaltungszentrums St.Gallen sei Altstätten nicht betroffen, weil für die Gefängnisstrategie beide Standort notwendig seien, antwortet die Regierung auf eine Interpellation der SP. Nachdem ein gemeinsamer Gefängnisneubaus mit Glarus im Grenzgebiet der beiden Kantone geprüft und verworfen worden sei, fokussiere die Regierung auf die beiden Standorte Altstätten und St.Gallen, wo für die beiden Gefängnisse im Karlstor und im Amtshaus eine zeitgemässe Nachfolgelösung (oder eine umfassende Sanierung) notwendig sei.