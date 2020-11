Baumstrategie Stadt St.Gallen lässt im Winter rund 50 Bäume fällen – und will sie im Frühling ersetzen Stadtgrün fällt diesen Winter rund 50 bruchgefährdete Bäume, die eine Gefahr für Verkehr und Passanten darstellen. An denselben Standorten sollen im Frühling neue Bäume gepflanzt werden. 30.11.2020, 09.22 Uhr

Ein Baum wird gefällt. Bild: Donato Caspari

(20. November 2019)

(pd/dar) In diesem Winter müssen in der Stadt St.Gallen rund 50 Bäume auf öffentlichem Grund gefällt werden. Dies teilt Stadtgrün St.Gallen per Communiqué mit. Die Bäume seien bruchgefährdet sind und würden eine potenzielle Gefahr für Passantinnen und Passanten oder den Verkehr darstellen, wie Mitarbeiter von Stadtgrün bei Kontrollen festgestellt hätten. Die Stadt schreibt: «Erfreulicherweise müssen deutlich weniger Bäume gefällt werden als im vergangenen Jahr.» Die Hälfte der betroffenen Bäume sind Eschen. Das Eschentriebsterben, verursacht durch einen Pilz, hat sie derart geschwächt, dass sie nun aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen.