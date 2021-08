St.Gallen: Leichtathletikanlage Neudorf wird fit gemacht

Baukredit Die Leichtathletikanlage im St.Galler Neudorf wettkampftauglich machen: Nach der Sanierung können wieder Schweizer Meisterschaften durchgeführt werden Das St.Galler Stadtparlament befindet voraussichtlich an seiner Sitzung vom 24. August über einen 5,8-Millionen-Kredit für die Sanierung und Erweiterung der Leichtathletikanlage im Neudorf. Daniel Wirth 02.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tartanbahn umrundet den Rasen, der heute nicht für Fussball- oder American-Football-Spiele taugt. Das solle sich ändern. Ralph Ribi

Die Anlage aus dem Jahr 1977 sei in einem desolaten Zustand, sagt Manuel Märklin. Der Präsident des LC Brühl Leichtathletik betont, die Vorlage, die Ende Monat dem Stadtparlament vorgelegt wird, sei für den LC Brühl von enormer Wichtigkeit. Die 150 Aktiven und Junioren erhielten mit der Sanierung wieder eine wettkampftaugliche Leichtathletikanlage und deutlich bessere Trainingsbedingungen. Als er vor eineinhalb Jahren Präsident des Vereins wurde, dem er im Jahr der Eröffnung der Anlage beigetreten war, habe er sich deren Sanierung als oberstes Ziel gesetzt. Im Jahr 2027 feiert der LC Brühl Leichtathletik sein 100-jähriges Bestehen.

Neudorf kann mit Athletik-Zentrum bei weitem nicht mithalten

Manuel Märklin, Präsident des LC Brühl Leichtathletik. PD

Mit dem Athletik-Zentrum verfüge die Stadt St.Gallen im nationalen Vergleich über eine hervorragende Infrastruktur. Der Beweis: In regelmässigen Abständen fänden in der grossen Halle Schweizer Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik statt, sagt Märklin. Über eine ähnliche Halle verfüge in der Schweiz einzig noch Magglingen. Die Aussenanlage im Neudorf könne das längst nicht mehr mithalten.

Anders als in den populären Sportarten Fussball und Handball flössen in der Leichtathletik kaum Sponsorengelder. Eine wichtige Einnahmequelle für den LC Brühl sei die Organisation von Wettkämpfen. Weil im Neudorf die 400-Meter-Bahn um zwei auf acht Bahnen ausgebaut und die Anlage grundlegend erneuert wird, können gemäss Märklin künftig wieder Schweizer Meisterschaften durchgeführt werden in der Stadt St.Gallen, wie das zwischen den Jahren 1978 und 1992 regelmässig der Fall gewesen sei.

Andreas Horlacher ist Leiter der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit der Stadt St.Gallen. PD

Bei der Ausarbeitung der Vorlage setzte die Stadt auf Partizipation, wie Andreas Horlacher, Leiter der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit, sagt: «Wir wollten die Bedürfnisse der Leichtathleten abholen.» Das habe man bei der geplanten Sanierung des Hallenbads Blumenwies mit den Schwimmern genauso gemacht, sagt er. Die Stadt wolle nicht an den Bedürfnissen der Sportvereine vorbeiplanen und -bauen. Die Anlage im Neudorf wird hauptsächlich von Leichtathletinnen und Leichtathleten des LC Brühl und des Nationalen Leistungszentrums Ostschweiz genutzt, aber nicht nur. Der Turnverein Ost und die Schulen der Stadt nutzen die Anlage ebenso. Und in Zukunft soll die Anlage auch dem Rasensport in der Stadt zur Verfügung stehen, wie Horlacher sagt.

Rasensport meint nicht nur Fussball

Zum Rasensport zählt Horlacher nicht nur den Fussball. Auch American Football gehört für ihn dazu. Die «St.Gallen Bears» trainieren und spielen in der Meisterschaft hauptsächlich im Gründenmoos, wie ihr Präsident Christian Holenstein sagt. Der American-Football-Club zählt derzeit rund 130 Mitglieder und spielt mit drei Mannschaften in der Meisterschaft. Ihre Saison findet gemäss Holenstein hauptsächlich im Frühling statt, dann, wenn im Gründenmoos der CSIO im Springreiten vorbereitet und ausgetragen wird.

Christian Holenstein, Präsident des American-Football-Clubs «St.Gallen Bears». PD

In diesem Frühling trugen die «Bären» ihre Meisterschaftsspiele in Speicher aus. Holenstein sagt es, ohne zu klagen. Die Nachricht, dass der von ihm präsidierte American-Football-Club nach der Sanierung und Erweiterung der Anlage allenfalls im Neudorf trainieren und spielen darf, wie es in der Vorlage heisst, sei höchst erfreulich. Möglicherweise erhielten die «Bears» im Osten der Stadt so etwas wie eine neue Heimat, hofft der «Bears»-Präsident.

Rasensportfelder sind stark nachgefragt

Der Rasen, der heute im Neudorf von der 400-Meter-Bahn umrandet wird, dient gegenwärtig hauptsächlich dem Schulsport. Für American-Football- und Fussballspiele ist er gemäss Horlacher nicht geeignet, weil der Unterbau das Wasser nicht gut genug abfliessen lässt, was den Rasen feucht und weich macht und über die Jahre auch löchrig.

Ein weiteres Rasensportfeld in der Stadt tut not; die Plätze sind unter der Woche am Abend und am Wochenende Mangelware. Das erneuerte Feld im Neudorf ist künftig auch für Fussballspiele bis zur 2. Liga interregional tauglich. Das erleichtert gemäss Horlacher die Planung und Einteilung der Rasensportfelder.

So sieht der Zeitplan aus

Wie geht es jetzt konkret weiter? Im nächsten Sommer finden die Special Olympics National Summer Games für Menschen mit Beeinträchtigung in St.Gallen statt. Eine Austragungsstätte ist auch die Anlage im Neudorf in ihrem heutigen Zustand. Sagt das Stadtparlament am 24. August Ja zur Vorlage, wird nach den National Summer Games mit den Arbeiten begonnen. Im Sommer 2023 soll die sanierte und erweiterte Anlage wieder ihrer Bestimmung übergeben werden. Die Sanierung der Tribüne und des Betriebsgebäudes hat der Stadtrat zurückgestellt. 2026 soll mit den Arbeiten begonnen werden. Manuel Märklin sagt, das sei für den LC Brühl Leichtathletik verkraftbar. Die Sanierung der Anlage habe Priorität.

An der gleichen Sitzung kommt auch das Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) ins Stadtparlament. Die Sanierung der Leichtathletikanlage im Neudorf korrespondiert mit dem Gesak, wie es in der Vorlage heisst.