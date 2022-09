Energie So stark steigt der Strompreis in Müllheim Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Gaskrise haben die Strompreise in ungeahnte Höhen steigen lassen. Das spüren auch die Konsumenten in Müllheim. Wir zeigen, wie hoch die Stromrechnung in der Gemeinde ausfällt. 07.09.2022, 09.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So viel kostet Strom im kommenden Jahr in Müllheim Stefan Kaiser (zuger Zeitung) / Zuger Zeitung

(chm)

Sie leben in Müllheim in einer 5-Zimmer-Wohnung mit elektrischem Herd und Tumbler? Dann wird sich Ihre Stromrechnung für das kommende Jahr um 185,2 Prozent erhöhen. Mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch Ihres Haushaltstyps von rund 4500 Kilowattstunden (kWh) müssen Sie somit im kommenden Jahr rund 1'474 Franken mehr bezahlen für den Strom als noch 2022. Ihr Anbieter (Politische Gemeinde Müllheim) hebt den Preis von 17,68 auf 50,43 Rappen/kWh.

Doch wie wirken sich die Erhöhungen auf Ihr Jahresbudget aus? In der folgenden Tabelle haben wir die Stromkosten eines gesamten Jahres für mehrere Haushaltstypen berechnet:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In diesen Preisen enthalten sind nicht nur die Kosten für die Energie selbst, sondern auch die übrigen Komponenten des Strompreises. Nebst der Energie setzt sich dieser auch aus dem Netznutzungstarif (Preis für den Stromtransport vom Kraftwerk bis ins Haus), den Abgaben an das Gemeinwesen (kommunale und kantonale Abgaben und Gebühren, wie beispielsweise Konzessionsabgaben) und einem Netzzuschlag zur Förderung erneuerbaren Energien zusammen.

Drastische Preissteigerung in Müllheim im schweizweiten Vergleich

Beinahe alle der über 600 Netzbetreiber in der Schweiz heben für 2023 ihre Preise an, wie aus gesammelten Zahlen der Elektrizitätskommission hervorgeht. Die Erhöhungen fallen aber unterschiedlich hoch aus. So gehört der Preisanstieg Ihres Anbieters (Politische Gemeinde Müllheim) im schweizweiten Vergleich zu den grösssten. Unter allen Gemeinden in der Schweiz hat Müllheim mit +185,2 Prozent beim Stromtarif am sechstmeisten zugelegt. Im Mittel steigen die Preise in der Schweiz um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Hier finden Sie die Preisveränderungen der Anbieter auf einen Blick:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Was den Preis pro Kilowattstunde betrifft, rangiert Ihre Gemeinde mit dem Netzbetreiber Politische Gemeinde Müllheim (2'269 Franken Jahreskosten) im schweizweiten Vergleich (vom teuersten zum günstigsten der fast 2250 Gemeindepreise) auf Platz 14. Der mittlere Preis in der Schweiz liegt bei rund 27 Rappen/kWh oder rund 1215 Franken pro Jahr.

Hier finden Sie das Preisniveau der Anbieter auf einen Blick:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Hier geht's lang zur schweizweiten Übersicht der Strompreise (Abo+) Und so ist die Situation in der Ostschweiz (Abo+)

Die Preisangaben in diesem Artikel basieren auf den Stromtarifdaten der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom). Die Netzbetreiber müssen ihre Tarife der Elcom melden, welche sie veröffentlicht. Verglichen wird das sogenannte Standardprodukt der jeweiligen Anbieter für vordefinierte Haushaltstypen (Definition: siehe Link oben). Melden müssen Anbieter ihre Preise, wenn sie mindestens 25 Prozent einer Gemeinde abdecken.

Dieser Artikel ist mit Hilfe eines Algorithmus erstellt worden. Datenauswertung, Textvorlagen und Grafiken: Tim Naef und Stefan Trachsel