Konkurrenzkampf Barbershops in der Stadt St.Gallen: Gerüchte über Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und fehlende Ausbildung In der Stadt St.Gallen eröffnen immer mehr Barbershops und Coiffeursalons. Ausserdem schwirren viele Gerüchte herum, von Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung ist die Rede. Die Behauptungen sind auch dem Arbeitsinspektorat bekannt. Alain Rutishauser 14.03.2022, 05.00 Uhr

Die etablierten Lokale klagen über Dumpingpreise und illegale Machenschaften. Symbolbild: Getty Images

Ein Friseur hier, ein Barbershop da. Wer in St.Gallen einen neuen Haarschnitt braucht oder sich den Bart pflegen lassen will, hat die Qual der Wahl. Fast monatlich eröffnet in der Stadt St.Gallen ein neuer Barbershop oder Friseursalon. Etablierte Lokale beklagen, dass ihnen die Kundschaft davonlaufe. Die neueren Barbershops würden mit Dumpingpreisen locken.

In Gesprächen mit den Betreibern der alteingesessenen Lokalen werden teilweise schwerwiegende Gerüchte und Behauptungen über die Konkurrenz erzählt. Die drei häufigsten Anschuldigungen lauten, dass in vielen neu eröffneten Barbershops Schwarzarbeit betrieben würde, dass keine Steuern gezahlt würden und dass viele Betreiber ehemalige Sozialhilfebezüger ohne entsprechende Ausbildung seien, die vom Sozialamt beim Aufbau eines Barbershops finanziell unterstützt worden seien.

Regelmässige Kontrollen in Barbershops

Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft des Kantons St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Karin Jung, Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit, bestätigt auf Anfrage, dass beim kantonalen Arbeitsinspektorat die Behauptungen der Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung bekannt sind. Man führe deshalb regelmässige Kontrollen in Friseursalons und Barbershops durch.

Die Inspektorinnen und Inspektoren prüfen, ob Lohnabrechnungen und -abgaben vorhanden und korrekt sind, sprich Löhne, AHV oder Mehrwertsteuer. Jung sagt, das Arbeitsinspektorat habe ein waches Auge auf diese Entwicklungen. Sie sagt:

«Das Gerücht betreffend flächendeckender Schwarzarbeit und das Nichtabführen von Steuern und Abgaben hat sich nicht bestätigt.»

Generell werden die sogenannten Arbeitsmarktkontrollen dem Unternehmen im Vorfeld der Prüfung angekündigt, zum Beispiel wenn der Betrieb Unterlagen wie Lohn- oder Arbeitszeitkontrollen vorlegen muss. Daneben gibt es unangemeldete Kontrollen, beispielsweise Schwarzarbeitskontrollen. Auch in anderen Bereichen wie etwa im Kampf gegen Scheinselbstständigkeit erfolgen die Kontrollen unangemeldet.

Was ist Scheinselbstständigkeit? Bei der Scheinselbstständigkeit vermittelt eine Person eine vermeintliche Selbstständigkeit gegen aussen, ist in Wahrheit jedoch in einem Arbeitsverhältnis. In der Regel wollen Arbeitgeber so zusätzliche Abgaben wie Sozialversicherungs- oder Arbeitgeberbeiträge umgehen. Im Falle der Scheinselbstständigkeit machen sich sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer der Schwarzarbeit schuldig. (alr)

Friseursalons im Kanton St.Gallen nicht bewilligungspflichtig

Jung erklärt, dass Mitarbeitende der Arbeitsmarktkontrolle konkreten Hinweisen von Dritten nachgehen. Darüber hinaus würden sie sich auf ihre eigenen Beobachtungen und Erfahrungswerte stützen:

«Wenn sich in einem Shop etwa regelmässig dieselben Personen aufhalten und es sich dabei nicht offensichtlich um Kunden handelt, ist dies ein möglicher Anhaltspunkt für eine Kontrolle.»

Wo keine zwingenden Gründe dagegen sprechen, würden die Kontrollen aber angemeldet vorgenommen, sagt Jung. So werde der Betriebsablauf nicht mehr als nötig beeinträchtigt.

Angesprochen auf das Gerücht, dass Betreiber von Barbershops und Friseursalons oftmals keine entsprechende Ausbildung haben, sagt Karin Jung:

«Der Betrieb von Coiffeur- und Barbiersalons ist im Kanton St.Gallen nicht bewilligungspflichtig.»

Generell würden die Betreiber der kontrollierten Lokale aber über eine entsprechende Arbeitsbewilligung verfügen.

Keine finanzielle Unterstützung vom Sozialamt

Heinz Indermaur, Leiter Dienststelle Soziale Dienste der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Beim Sozialamt ist die Thematik ebenfalls bekannt und taucht immer wieder in Fallbesprechungen auf, wie Dienststellenleiter Heinz Indermaur bestätigt. Die Behauptung, dass manche Betreiber bei der Eröffnung eines Barbershops oder Coiffeursalons vom Sozialamt finanziell unterstützt würden, verneint er allerdings. Die Sozialberaterinnen und -berater seien diesbezüglich zurückhaltend. Letztendlich werde eine wirtschaftlich nachhaltige und langfristige Selbstständigkeit der Klientinnen und Klienten angestrebt.

Manchmal bestehe die Möglichkeit, vorübergehend bei einem Kollegen zu arbeiten oder bei diesem einen Friseurstuhl zu mieten. «Teilweise finden von der Sozialhilfe unterstützte Personen eine Anstellung in einem der neuen Barbershops», sagt Indermaur. Dies seien aber meist unbezahlte Praktika, Anstellungen mit geringem Arbeitspensum oder «Arbeit auf Abruf», also keine langfristigen Lösungen. Nur in einzelnen Fällen könne daraus längerfristig eine selbstständige Erwerbstätigkeit resultieren.