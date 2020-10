Bange Frage vor dem Klassiker FC St. Gallen gegen Basel: Wird das Publikum wegen steigender Coronazahlen in den Stadien wieder auf 1000 Personen beschränkt? Am Montag hielt sich der Kanton St. Gallen wie andere Kantone noch zurück, die Publikumszahlen bei Grossveranstaltungen nach dem Berner Vorpreschen wieder auf 1000 zu beschränken. Informationen gibt es am Dienstagmittag an der Medienkonferenz der St. Galler Regierung. Marcel Elsener 19.10.2020, 17.44 Uhr

Fussballpublikum mit Masken: Am 4. Oktober waren beim Spiel zwischen dem FC St. Gallen und Servette erstmals wieder gegen 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

Ostschweizer Fussballfans fiebern Allerheiligen entgegen: An jenem Sonntag, 1. November, empfängt der FC St. Gallen im Kybunpark den FC Basel. Der Klassiker, früher oft gleichbedeutend mit dem legendären «Olmamatch», steht diesen Herbst unter besonderen Vorzeichen. Die grosse Frage: Werden im Stadion in Winkeln wie gegen Servette über 9000 Leute beiwohnen können oder könnten es, wenn überhaupt, wieder wie im Sommer nur 1000 sein? Kommt es aufgrund der steigenden Coronafallzahlen also wieder zum weitgehenden Ausschluss des Publikums?

Antworten hatte am Montag noch niemand oder wollte niemand geben, weder bei den Kantonsbehörden noch beim Fussballklub. Auf Seiten der Regierung und im Gesundheitsdepartement verwies man eisern schweigend nur auf die Medienkonferenz vom Dienstagmittag. Und auf Seiten des Vereins hiess es lediglich:

«Die Frage nach einer Anpassung der Zuschauerzahl ist derzeit reine Spekulation – und wir beteiligen uns nicht an Spekulationen und kommentieren diese auch nicht.»

Viel Lob fürs Schutzkonzept und keine Infektionen

Dass die St. Galler Regierung den umstrittenen Steilpass aus Bern (sofortige Beschränkung auf 1000 Sitzplätze) aufnehmen wird, ist aufgrund der bisherigen Zurückhaltung und der Reaktion aus anderen Kantonen nicht zu erwarten. Erst vor Wochenfrist hatte Gesundheitsdirektor Alain Berset das Sicherheitskonzept des FC St. Gallen gelobt – laut Vereinsverantwortlichen eine von vielen «sehr guten Rückmeldungen».

Man setze alles daran, sagt Mediensprecher David Gadze, das Konzept weiter zu bessern und die Gesundheit aller Beteiligten im Publikum und Stadionpersonal zu gewährleisten. Weder beim Heimspiel mit 9244 Zuschauern gegen Servette noch beim Natispiel mit 5000 Zuschauern gegen Kroatien ist es – soweit bekannt – zu Infektionen gekommen, die gemäss Contact-Tracing-Daten Quarantänemassnahmen erforderlich machten.

Im St. Galler Gesundheitsamt gilt offenbar die Überzeugung, dass eine Ansteckung im Stadion unter den gegebenen Umständen wie Maskenpflicht und Sitzpflicht bei Konsumation von Essen und Getränken fast ausgeschlossen ist. Und Gesundheitschef Bruno Damann kennt als ehemaliger Mannschaftsarzt die Vorschriften, aber auch die Sorgen des Klubs aus nächster Nähe. Allem Anschein nach problemlos waren auch die bisherigen Heimspiele des Hockeyklubs Rapperswil-Jona-Lakers vor rund 2500 Zuschauern. Nicht betroffen von einer allfälligen Beschränkung wäre der FC Wil, der als Maximum bereits selber 1000 Personen festgelegt hat.

Im Thurgau gilt die Sorge eher den Weihnachtsmärkten

Die Frage nach dem Sportpublikum stellt sich im Thurgau etwas entschärfter. Als einziger Verein im Kanton erreicht der HC Thurgau einen Zuschauerschnitt über 1000 Personen – in der vergangenen Saison waren es in der Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden 1635 Personen im Schnitt. Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP) hatte aufgrund des Berner Entscheids angekündigt, dass die Thurgauer Regierung diese Woche die Massnahmen für Grossveranstaltungen überprüfen werde. Man sei allerdings weniger über Sportanlässe als über Weihnachtsmärkte besorgt. Ob ein Verbot denkbar sei, beantwortet Martin gegenüber unserer Zeitung nur ausweichend:

«Bei Weihnachtsmärkten treffen viele Leute ohne Abstand aufeinander, was epidemiologisch herausfordernder ist als eine in einem Stadion gut organisierte Grossveranstaltung. Wir schauen das an.»

Dass die Thurgauer Regierung ihre Beschlüsse anders als der Bund und andere Kantone erst am Freitag in Kraft setzen wollte, begründet Martin folgendermassen: «Wir planten, eine elektronische Kontaktdatenerfassung einzuführen. Diese Umstellung braucht Zeit. Wir verlangen neu auch eine Meldepflicht von privaten Veranstaltungen; dafür müssen wir Umstellungen bei der IT programmieren. Wahrscheinlich treten diese Regelungen nun aber so nicht in Kraft, nachdem der Bund weitergehend entschieden hat.»

Im Vorarlberger Bundesliga-Fussball sind nur 500 Personen zugelassen

Striktere Massnahmen müssen die Sportklubs im angrenzenden Ausland erdulden: Die drei Vorarlberger Bundesliga-Fussballklubs, allen voran der SC Altach in der Ersten Bundesliga, dürfen aufgrund der steigenden Corona-Infektionen weiterhin nur vor höchstens 500 Zuschauern spielen. Dabei gab es Anfang Oktober noch positive Signale, dass die Begrenzungen fallen würden. Entsprechend gross ist der Ärger bei den Klubs, wie beispielsweise der Geschäftsführer des SC Altach, Christoph Längle, nach der Absage der Politik an eine Aufhebung der Begrenzung feststellte: «Diese Entscheidung ist für uns als Profiverein ein herber Schlag, weil unsere wirtschaftliche Existenz gefährdet wird. Mir ist klar, dass die Fallzahlen steigen. Es schmerzt aber besonders, dass die über Wochen ausgearbeiteten hochwertigen Präventions- und Hygienekonzepte, die vorhandene Stadioninfrastruktur in Altach und die Unterscheidung zwischen Profi- und Amateursport keine Berücksichtigung finden.»