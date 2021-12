Neue S7: Erstmals fährt S-Bahn durch die drei Länder am Bodensee

bahnverkehr Erster Schritt zur internationalen «S-Bahn Bodensee»: Ab Sonntag fahren erstmals Direktzüge von Romanshorn nach Lindau Das Bahnnetz am östlichen Bodensee erhält mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember eine neue internationale Verbindung: Erstmals können Bahnreisende ohne Umsteigen von Romanshorn nach Bregenz und Lindau fahren. Vorerst ein Freizeitangebot im Zweistundentakt am Wochenende, soll die neue S-Bahn ab Dezember 2023 auch an den Wochentagen verkehren. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 08.12.2021, 20.12 Uhr

Symbolischer Zug-Schulterschluss über die Grenze: Auf der S7 zwischen Romanshorn und Lindau kommen allerdings ausschliesslich Thurbo-Kompositionen zum Einsatz. Bild: PD

Selten genug wird die «Euregio Bodensee» handfest erlebbar. Meistens ist der viel beschworene grenzüberschreitende Sozial- und Wirtschaftsraum rund um den See Gegenstand netter Absichtserklärungen und virtueller Planungen. Umso mehr freut ein realer Durchbruch: Ab Sonntag fährt Thurbo erstmals in Kooperation mit der ÖBB über die Grenze nach Vorarlberg und Bayern. In 52 Minuten ohne Umsteigen von Romanshorn nach Lindau!

Das Ausrufezeichen ist berechtigt, denn die neue S-Bahn-Linie ist tatsächlich ein internationaler Durchbruch und Meilenstein für den grenzüberschreitenden ÖV am östlichen Bodensee. Auch wenn sie vorläufig als Ausflugslinie funktioniert: Sie verkehrt an den Wochenenden, also Samstag und Sonntag, im Zweistundentakt von Romanshorn-Arbon-Rorschach-St.Margrethen-Bregenz-Lindau (Reutin) und umgekehrt.

Direkte Verbindung der drei Länder

Dass dieses Ereignis nicht laut gefeiert wird, liegt am Winter und an der verschärften Coronalage: Die für Samstag geplante Eröffnungsfahrt für Prominenz und Medien wurde wegen des Lockdown in Österreich abgesagt. Doch ist die Freude bei den Bahnen und Regierungen dies- und jenseits der Grenze gross. Die neue S-Bahn-Linie von Thurbo und ÖBB sei ein «wichtiger Schritt zu einer S-Bahn Bodensee», meint die Vorarlberger Landesregierung. Drei Jahre lang hätten Vorarlberg, Bayern und die Ostschweizer Kantone «intensiv an der Verbesserung des grenzüberschreitenden Öffentlichen Verkehrs im Bodenseeraum gearbeitet». Aus dieser erfolgreichen Kooperation resultiere nun «das neue Angebot, das Vorarlberg, Bayern, Thurgau und St.Gallen miteinander verbindet – und das ohne Umsteigen».

Auch die St.Galler Regierung freut sich über den Anschluss, zumal sie derzeit mit Fredy Fässler das Präsidium der Internationalen Bodenseekonferenz stellt, die das Projekt forcierte. «Wir sind stolz, dass nun endlich eine Drei-Länder-S-Bahn anrollt», sagt Volkswirtschaftschef Beat Tinner. «Vorerst verkehrt sie zwar nur am Wochenende, aber wir arbeiten dran, dass ab Dezember 2023 das Angebot von Montag bis Sonntag gefahren werden kann.» Der Kanton St.Gallen sei überzeugt, ergänzt Tinner, dass «mit raschen und umsteigefreien Verbindungen über die Grenze Fahrgäste für den ÖV gewonnen werden können». Deshalb fordere er über die Bodenseekonferenz «auch ein grenzüberschreitendes Marketing, einfaches Ticketing und elektronische Fahrplanabfragen».

Anschlüsse nach Dornbirn, in den Bregenzerwald und ins Allgäu

Als einer der langjährigen Geburtshelfer der «ersten S-Bahn, die durch drei Länder fährt» schwärmt Werner Fritschi, Leiter Märkte bei Thurbo, von den neuen Ausflugsmöglichkeiten am See. Ob mit einem Ostwind-Kombiticket (21.80 Fr. mit Halbtax) oder mit dem – für Rundfahrten inklusive der Fähre noch idealeren – Bodenseeticket (22 Fr. mit Halbtax) schaffe die Linie günstige Anschlüsse – in Bregenz nach Dornbirn-Feldkirch oder in den Bregenzerwald, in Lindau-Reutin ins Allgäu nach Oberstaufen-Immenstadt-Kempten.

Vorläufig endet die Linie im neuen Lindauer Fernverkehrsbahnhof, für die Durchfahrt zur Lindauer Insel müssen noch Barrieren abgebaut werden. «Sobald wir die Insel erreichen, starten wir das ganze Programm inklusive Wochentagsbetrieb», erklärt Fritschi. Bis dahin, also Ende 2023, sei die neue S-Bahn-Linie «noch nicht das Gelbe vom Ei, aber aus Sicht der Bahnen und der Kantone ein wichtiger Start» – und Beleg für den «Durchbruch des grenzüberschreitendes Denkens und guten Zusammenspiels am östlichen Bodensee». Dies drückt sich auch in der Kommunikation aus: Erstmals bündelt eine Website die wichtigsten ÖV-Informationen aus den drei Bodenseeländern – www.s-bahn-bodensee.com sollte ebenfalls ab Sonntag funktionieren, auch für Ticketing.

Durchgehende S-Bahn Wil-St.Gallen-Bregenz als nächstes Ziel

Der nächste Schritt für die «S-Bahn Bodensee» betrifft laut Fritschi den St.Galler «Hauptkorridor» – bis ins Jahr 2028 soll eine durchgehende S-Bahn von Wil über St.Gallen bis Bregenz realisiert werden. So schön die Vorstellung einer S-Bahn rund um den See ist, entspräche sie lediglich dem touristischen Ausflugsverkehr und nicht den wichtigsten Verkehrslinien. «Wir müssen von den Städten aus denken und in Korridoren wie eben Fürstenland-St.Gallen-Bregenz oder St.Gallen-Konstanz», erklärt Fritschi.

Die 2004 gegründete Initiative Bodensee-S-Bahn (IBS) begrüsst die S7 als «Einstieg in eine richtige Bodensee S-Bahn»; die umsteigefreie Verbindung Romanshorn-Lindau sei ein «Meilenstein in Richtung einer durch alle drei Bodenseeanrainerstaaten verkehrenden S-Bahn», meint IBS-Co-Präsident Ralf Derwing. Und dies «ausgerechnet an der Stelle, die nominell die grössten Herausforderungen bietet, da die Verbindung durch drei Staaten und über viele eingleisige Streckenabschnitte läuft». Es zeige, «dass Verbesserungen im Bahnverkehr jederzeit möglich sind, wenn die politisch Verantwortlichen gemeinsam an einem Strang ziehen».

Die IBS wünscht sich folgende Massnahmen, die schnell umsetzbar seien: «Der alle zwei Stunden verkehrende Eurocity Zürich-München weist noch Taktlücken auf: Diese sollten möglichst durch ein zusätzliches EC-Paar geschlossen werden – oder zumindest durch zusätzliche Züge der neuen S7.» Zweitens sei ein reguläres S7-Angebot auch von Montag bis Freitag und «mittelfristig im Halbstundentakt» anzustreben. Die neue Linie biete Hoffnung, dass die drei Länder die seit dem Bahnbau in den 1880er-Jahren immer noch bestehenden eingleisigen Abschnitte auf durchgehende Doppelspur ausbauten. «Mit einer leistungsfähigen, also zweispurigen Infrastruktur können im Bereich des südlichen Bodenseeufers völlig neue und notwendige Verbindungen erstellt werden, zum Beispiel die Weiterführung der S7 über Romanshorn bis Konstanz oder bis Weinfelden.»

