2G, steigende Preise und Kommissionen: Bäckereien unter Druck

Bäckerei Steigende Einkaufskosten, schlechte Ernten, Kommissionen und weniger Kundschaft wegen 2G: Bäckereien stehen unter Druck Bäckereien in der ganzen Schweiz haben derzeit mit massiv höheren Einkaufskosten zu kämpfen. Die Folge sind Preiserhöhungen für die Kundinnen und Kunden. Doch wie eine Recherche bei den Thurgauer Betrieben zeigt: die Schuld an Preiserhöhungen trägt nicht nur eine schlechte Getreideernte, sondern auch Banken und Kreditkartenbetreiber. Aylin Erol und Christa Kamm-Sager Jetzt kommentieren 21.01.2022, 18.30 Uhr

Büürli und Gipfeli könnten in den Bäckereien bald teurer werden – wenn sie das nicht schon sind. Bild: Alex Spichale

Für 1.50 Franken wird man in Zukunft wahrscheinlich kein ofenfrisches Gipfeli mehr vom Beck bekommen, denn Bäckereien haben zunehmend zu kämpfen. Nicht genug, dass viel Laufkundschaft durch die Pandemie weggefallen ist und öfters Personal wegen Krankheit ausfällt. Der nasse Sommer bescherte auch schlechte Getreideernten. Manche Bäckereien haben deshalb schon eine Preiserhöhung auf ihr Sortiment vorgenommen. Andere jonglieren noch mit den Zahlen. Ein Blick hinter die Kulissen einiger Thurgauer Bäckereien zeigt, dass hinter diesen Entwicklungen noch weitaus mehr steckt.

Teurer, knapper Urdinkel

Ein Kostenproblem liegt auf der Hand. Der nasse Sommer hat uns eine schlechte Ernte beschert. Insbesondere beim Urdinkel wird dies früher oder später zu Lieferengpässen führen – und lässt dessen Preis steigen. «Wir gehen davon aus, dass wir nicht bis zum Ende des Jahres ausreichend Urdinkel geliefert bekommen können. Dann werden wir auf ausländischen Dinkel ausweichen müssen», sagt Maja Schmitt. Sie ist Teil der Geschäftsleitung des Rössli Beck, der für seine «Thurgauer Öpfelgeister» bekannt ist und im Thurgau fünf Standorte hat.

Das Mehl für das Urdinkelbrot ist derzeit schwieriger zu beschaffen – und teurer. Bild: Susann Basler

Dieselbe Prognose stellt auch Roger Mohn, Geschäftsführer der Bäckerei Mohn mit acht Standorten im Thurgau und dem Hauptsitz in Sulgen aus:

«Wir führen die Bäckerei nun seit 21 Jahren und es ist jetzt das erste Mal, dass ein Rohstoff endlich sein kann.»

Er rechne ebenfalls nicht damit, dass der Urdinkel für das ganze Jahr reichen wird. Und das, obwohl seine Bäckerei in Zusammenarbeit mit dem Landwirt Willi Götsch in Uerenbohl sogar selber Dinkel der Sorte Ostro anbaut. Mit der Verknappung geht auch immer ein steigender Preis einher. Mohns Geschäft hat deshalb eine Preiserhöhung von 2.3 Prozent einführen müssen.

Höhere Kosten an allen Ecken und Enden

«Wir hätten realistischerweise um fünf bis zehnt Prozent aufschlagen müssen», sagt Mohn. Diese Berechnung kommt nicht von ungefähr und es ist auch nicht lediglich der Urdinkel dafür verantwortlich. Fragt man bei verschiedenen Bäckereien im Thurgau nach, kommt eine ganze Liste von Rohstoffen, Dienstleistungen und Gütern zusammen, die mittlerweile mehr Kosten verursachen: Milch, Gas, Benzin, Lieferungen, Verpackungen, Papier. Bei der Energie rechnet Roger Mohn mit einem Preisanstieg von 30 Prozent bei Strom und Gas. Es bewähre sich jetzt, dass sie rund 27 Prozent des Strombedarfs durch die eigene Fotovoltaikanlage decken könnten.

Roger Mohn, Geschäftsführer der Bäckerei Mohn mit Hauptsitz in Sulgen Bild: Reto Martin

Sowohl in der Bäckerei und Konditorei Nafzger, als auch in den Filialen des Rössli Beck führen all diese Entwicklungen schliesslich zu einer Erhöhung der Preise um fünf Prozent auf beinahe das gesamte Sortiment. Die Kunden würden bisher Verständnis für die Teuerungen aufbringen, erklärt die Geschäftsleitung des Rössli Beck. «Es handelt sich ja wirklich um eine reine Kostenabdeckung», sagt Schmitt. Es sei eben die Summe aller gestiegenen Kosten, die mittlerweile ins Gewicht falle.

Kommissionen an Banken und Kreditkartenbetreiber

Macht in der Summe einen Unterschied: Die Kommissionen der Banken und Kreditkartenbetreiber. Bild: Christian Beutler

«Was den Kundinnen und Kunden wahrscheinlich nicht bewusst ist, bei uns aber mittlerweile zu Buche schlägt, sind auch die Kommissionen, die bei Kartenzahlungen an die Banken und Kreditkartenbetreiber abgegeben werden müssen», führt Schmitt weiter an. Seit Beginn der Pandemie wurden die Konsumentinnen und Konsumenten angehalten, möglichst nur noch kontaktlos, ohne Bargeld zu bezahlen. «Der Kunde bezahlt deshalb nicht mehr für die Produkte, aber bei uns kommen bei jedem Einkauf einige Rappen weniger an», erklärt Schmitt.

Weniger Catering, weniger Café-Kundschaft

Obendrauf kommen schwierigere Bedingungen für die weiteren Standbeine der Bäckereien. «Wir haben deutlich weniger Besucherinnen und Besucher in den Cafés. Manche haben noch immer Angst sich anzustecken in der Öffentlichkeit. Andere haben kein Zertifikat. Das ist seit Oktober durchaus spürbar», führt Stefan Bachmann, Geschäftsführer der Handwerksbäckerei Strassmann in Weinfelden an. Seine Aussage stützen bei Nachfrage auch die anderen bereits erwähnten Bäckereien.

Hier entsteht ein Zopf in der Mohn AG in Sulgen. Bild: Reto Martin

«Viele Bäckereien bieten auch Caterings bei Anlässen an. Dieser Geschäftszweig ist ebenfalls fast komplett weggebrochen», ergänzt Bachmann. Von eine Krise für die Bäckereibetriebe möchte er aber trotzdem nicht sprechen: «Bäckereien an Bahnhöfen, die viel Laufkundschaft hatten, die trifft es jetzt natürlich, wenn so viele Leute im Homeoffice sind.» Für andere, etwa Dorfbäckereien, die sich schon immer auf den reinen Ladenkauf konzentriert hätten, könne die jetzige aussergewöhnliche Zeit auch eine Chance bedeuten. Denn: «Im Allgemeinen ist die Wertschätzung für gutes Bäckereihandwerk gestiegen.» Diese Entwicklungen könne er an den verschiedenen Standorten beobachten. Trotz dieser Hoffnung sind steigende Preise wohl unumgänglich. So führt auch Bachmann an: «Auch wir berechnen derzeit die Erhöhung per 1. März.»

