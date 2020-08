Nach verendeten Hunden wegen giftiger Bakterien in der Westschweiz: So sieht die Situation am Bodensee aus Giftige Algen wie im Neuenburger See finden sich auch in Ostschweizer Gewässern. Badeverbote sind in grösseren Seen aber selten nötig. Marcel Elsener 04.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Baden nicht ratsam: Der von Blaualgen grün gefärbte Edersee im deutschen Bundesland Hessen, September 2018. Bild: Uwe Zucchi/DPA

Wegen massenweise giftiger Cyanobakterien, gemeinhin bekannt als Blaualgen, ist ein Strandbadabschnitt am Neuenburger See gesperrt worden und raten die Behörden vom Baden im ganzen See ab. Sechs Hunde sind gestorben, weil sie kontaminiertes Wasser getrunken haben. Auch Menschen, vor allem Kleinkindern, können die Bakterien gefährlich werden: Es drohen gesundheitliche Schäden wie Hautschäden, Atemnot, Erbrechen oder Durchfall.

Die Meldung aus Neuenburg und der Verweis auf zunehmende Blaualgenvorkommen auch am Zürich- oder Greifensee lässt in der Bodenseeregion aufhorchen. Tatsächlich wurden solche Algen sogar schon an der Oberfläche des drittgrössten Binnensees Europas beobachtet, doch bestand bislang noch nie Anlass für lokale Badeverbote.

Im laufenden Sommer noch keine Meldungen

Lukas Taxböck Donato Caspari

«Algenblüten gibt es jedes Jahr», sagt Lukas Taxböck, Fachspezialist Gewässerbiologie beim Kanton St.Gallen.

«Betroffen sind vor allem kleinere, flachere und nährstoffreiche Gewässer. Es kann überall passieren, doch in nährstoffarmen Seen wie dem Bodensee oder Walensee muss man selten damit rechnen.»

Nebst Nährstoffen wie Phosphor begünstigen hohe Wassertemperaturen und viel Licht die Ausbreitung der Algen. Gefährlich sind die Blaualgen, die natürlicherweise in allen Gewässern vorkommen, erst in Massen und wenn sie beim Absterben die Toxine in ihren Zellen freisetzen.

Zwar nimmt die Blaualgenentwicklung mit dem Klimawandel tendenziell in allen Schweizer Seen zu. Doch im laufenden Sommer ist weder den St.Galler noch den Thurgauer Behörden ein Fall in der Region bekannt. Und auch das Institut für Seenforschung in Langenargen gibt Entwarnung: «Auf der deutschen Seite sind uns keine Vorkommen von Blaualgen bekannt.» Weder bei den deutschen noch bei den Schweizer Behörden sind Meldungen oder Anfragen aus der Bevölkerung eingegangen.

Gestank am Hüttwilersee, Schlieren vor Rorschach

Sichtungen von Blaualgen auf dem Bodensee gab es zuletzt 2017 in der Bregenzer Bucht, und im September 2014 waren grössere Algenteppiche und Schlieren zudem in der Rorschacher Bucht und vor Langenargen sichtbar. Die starke Blüte beschäftigte damals die St.Galler Gewässerfachleute, doch stellten sich die Proben als harmlos heraus – die Konzentration im grossen See war äusserst gering.

Anders bei kleineren Gewässern wie dem Böhringer See bei Radolfzell, wo im Juli 2019 wie zuvor schon 2014 und 2011 wegen der hohen Algenbelastung ein striktes Badeverbot ausgesprochen werden musste (wenn auch nur für neun Tage). Besonders heftig wütete die Blaualgenblüte ab 2009 mehrere Jahre lang im Hüttwilersee: Die schlabbrige Masse der Scheidenblaualge Lyngbya stank zwar fürchterlich, doch zeigten die Untersuchungen auf Gifte (Toxine) stets Resultate im tiefen, bedenkenlosen Bereich.

Von der «Algenpest» ist der für seine ausgezeichnete Wasserqualität bekannte See bei Frauenfeld seit 2015 verschont geblieben – was sich laut Heinz Ehmann vom Thurgauer Amt für Umwelt ebenso wenig erklären lässt wie die vorherigen explosionsartigen Ausbrüche. Ein zweiter Fall im Thurgau betraf mehrfach den privaten Ziegeleiweiher bei Kreuzlingen.

Hässliche Algen schrecken Badende ab

Momentan kann in der Ostschweiz also Blaualgen-Entwarnung gegeben werden. Und tröstlich zu wissen, dass die Blaualgen, die sich in mehreren Farben zeigen können, im Gegensatz zu anderen Giftstoffen im Wasser sichtbar sind. Lukas Taxböck:

«Wo gammlige Algen zu sehen sind, badet der Mensch in der Regel nicht mehr.»

Algenblüten sind demnach weniger ein gesundheitliches als vielmehr ein Nutzungsproblem. Dies gelte auch für wuchernde Unterwasserpflanzen, deren Häufung am Obersee des Zürichsees jüngst Böötler und Badende störte.

Das plötzliche Auftreten von giftigen Algen können allerdings auch die Experten nicht vorhersagen, weil es von verschiedenen Faktoren abhänge. Nicht ausgeschlossen, dass Blaualgen dem Bodensee in Zukunft vermehrt zusetzen. Harald Hetzenauer vom Forschungsinstitut in Langenargen vermutet, dass etwa die Burgunderblutalge – eine Blaualgenart – von der unzureichenden Durchmischung des Sees profitieren könne. Aufgrund des Klimawandels ist der Bodensee 1,5 Grad wärmer geworden und vermischen sich die oberen und unteren Wasserschichten immer weniger.

Dramatische Wasserfärbungen, die garament auf die Schlacht der Eidgenossen gegen Karl der Kühnes Burgunderheer am Murtensee zurückgehen, beunruhigen die Gewässerfachleute weit weniger als eine invasive Dreikantmuschel: die berüchtigte Quaggamuschel.