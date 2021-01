NEugeborene Babyboom im Coronajahr? Wie sich die Geburtenzahlen an den Ostschweizer Spitälern entwickeln In der Ostschweiz kamen 2020 gegenüber dem Vorjahr insgesamt mehr Babys auf die Welt. Am Kantonsspital St.Gallen erblickten über 2100 Säuglinge das Licht der Welt, am Spital Grabs wurde gar ein alter Geburtenrekord geknackt. Von einem Lockdown-Effekt wollen die Spitäler aber noch nicht sprechen. Rossella Blattmann und Alain Rutishauser 03.01.2021, 16.07 Uhr

In den Ostschweizer Spitälern kommen immer mehr Babys zur Welt. Bild: Keystone / Gaetan Bally

Kein saftiges Steak im Restaurant, kein kühles Bier in der Bar, kein frenetisches Feiern am Festival: Die Möglichkeiten waren im Coronajahr 2020 beschränkt. Da liegt die Vermutung nahe, dass sich die Vergnügungen vermehrt ins eigene Schlafzimmer verlagerten. Die Nachfrage bei Ostschweizer Spitälern nährt diese Spekulation. 2020 kamen im Vergleich zum Vorjahr fast überall mehr Babys auf die Welt.

Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG). Bild: Ralph Ribi

2114 Babys im Kantonsspital St.Gallen geboren

Laut Mediensprecher Philipp Lutz wurde am Kantonsspital St.Gallen die Marke von 2000 Babys bereits Mitte Dezember zum dritten Mal in Folge übertroffen. 2019 waren es 2074 Kinder und 2018 kamen am Kantonsspital St.Gallen (KSSG) sogar 2106 Neugeborene auf die Welt.

Lutz rechnete bereits Ende Dezember mit über 2100 Babys. Er sollte Recht behalten, wie er am Neujahrstag mitteilt:

«Im 2020 wurden total 2114 Babys am KSSG geboren.»

Darüber, ob auch der Lockdown zu diesen hohen Geburtenzahlen beigetragen habe, lasse sich nur spekulieren, so Lutz. Er sagt:

«Sicher ist, dass der Trend zu mehr Geburten am KSSG schon länger anhält.»

Andrea Bachmann, Leiterin Kommunikation und Marketing Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland. Bild: PD

Grabs: Geburtenrekord von 2018 übertroffen

Am Spital Grabs erblickten 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich mehr Babys das Licht der Welt, sagt Andrea Bachmann, Leiterin Kommunikation und Marketing der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland (RWS).

Laut Bachmann verzeichnete die Spitalregion im Pandemiejahr 932 Geburten, davon 914 im Spital Grabs und 18 in Walenstadt (die dortige Geburtenstation wurde Ende Januar 2020 geschlossen). Bachmann sagt:

«Damit liegt die Geburtenzahl in Grabs deutlich über jener des Vorjahres, als dort 807 Kinder geboren wurden. Auch der Geburtenrekord von 2018 mit 891 Geburten in Grabs wurde übertroffen.»

Stefanie Huggle, Chefärztin der Frauenklinik am Spital Linth. Bild: PD

Verbindung zu Corona «rein spekulativ»

Auch am Spital Linth in Uznach erblickten 2020 mehr Neugeborene als im Vorjahr das Licht der Welt. Stefanie Huggle, Chefärztin der Frauenklinik, sagt: «2020 sind 411 Kinder zur Welt gekommen, das sind 25 mehr als im Vorjahr.» 2018 seien in Uznach 365 Babies auf die Welt gekommen. Huggle betont:

«Eine Verbindung von den steigenden Geburtenzahlen zu Corona wäre rein spekulativ, da diese von Jahr zu Jahr schwanken.»

Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. Bild: Andrea Stalder

Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Normalerweise kämen in den beiden Kantonsspitälern Frauenfeld und Münsterlingen zusammen 8 bis 10 Kinder pro Tag zur Welt, sagt Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. In nächster Zeit sei nur ein marginaler Anstieg absehbar. Laut Marc Kohler kamen 2020 in den zwei Thurgauer Spitälern insgesamt 2453 Babys auf die Welt, 2019 waren es 2312.

Auch Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden, sagt, aus der Entwicklung der Geburtenzahlen an den Spitälern Herisau und Heiden lasse sich kein «Lockdown-Effekt» ableiten. 2019 habe es an den beiden Spitäler total 1070 Geburten gegeben. Die Zahl der letztjährigen Geburten werde erst im Geschäftsbericht veröffentlicht, so Kohler.

Frank Liedke, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg, Bild: PD

Leichter Rückgang in Wil

Einzig das Spital Wil verzeichnet 2020 einen leichten Rückgang. «Wir merken, dass wir gerade im letzten Quartal etwas weniger Schwangere und auch weniger Geburten betreuen», sagt Frank Liedke, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg, in der «Wiler Zeitung».

Insgesamt erblickten 2020 in Wil 559 Babys das Licht der Welt. Im Vorjahr waren es noch 615 Geburten, und im Jahr 2018 kamen 585 Kinder zur Welt.

Es stimme, dass während der ersten Coronawelle aufgrund der Erfahrungen von vorausgegangenen Krisenzeiten mehr Geburten prognostiziert wurden, ergänzt Liedke. Doch genau das Gegenteil könnte eintreten: Er verweist auf neue Studien aus Japan und China sowie auf die neuesten Zahlen aus Deutschland.

«Sie zeigen einen gegenläufigen Trend. Es scheint so, dass es eher weniger Neugeborene geben wird.»

Für die Schweiz lägen genauere Zahlen sowie Studien erst im Frühjahr 2021 vor.