Babyboom Trend zu mehr Geburten hält an: Schon 2000 Babys haben dieses Jahr im Kantonsspital St.Gallen das Licht der Welt erblickt Die «Marke» von über 2000 Neugeborenen wurde im Kantonsspital St.Gallen bereits zum dritten Mal in Folge übertroffen. Mehr als 2000 Babys gab es vor 2018 zuletzt nur in den Babyboomer-Jahren.

16.12.2020, 11.24 Uhr

Der Trend zu mehr Geburten hält am Kantonsspital St.Gallen schon seit vielen Jahren an. Bild: Urs Bucher

(pd/lim) In der Geburtshilfe der Frauenklinik des Kantonsspitals St.Gallen kam diese Woche bereits das 2000. Baby im laufenden Jahr zur Welt. Bis Ende Jahr werden am Kantonsspital noch 70 Neugeborene erwartet, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit werde die «Marke» von über 2000 Neugeborenen bereits zum dritten Mal nacheinander übertroffen. Im vergangenen Jahr waren es 2074 Kinder, im Jahr 2018 verzeichnete man sogar 2106 Neugeborene. Was die Geschlechterverteilung betreffe, so liegen in diesem Jahr die Knaben leicht vorne.

Der Trend zu mehr Geburten hält am Kantonsspital St.Gallen schon seit vielen Jahren an. Mehr als 2000 Babys gab es vor 2018 aber zuletzt nur in den Babyboomer-Jahren 1963 (2032 Kinder) und 1964 (2086 Kinder).

Sicherheit für Mutter und Kind gewährleisten

Sechs Gebärappartements, wovon drei mit Gebärwannen, stehen in der Geburtshilfe des Kantonsspitals St.Gallen zur Verfügung. Sie befinden sich auf der gleichen Etage wie der Operationsbereich, was für zusätzliche Sicherheit von Mutter und Kind sorge.

Die Geburtshilfe und Neonatologie der Frauenklinik des Kantonsspitals St.Gallen bilden zusammen mit der Intensivstation des Ostschweizer Kinderspitals das Ostschweizer Perinatalzentrum. «Damit ist sichergestellt, dass Schwangere und Kinder auch dann optimal versorgt werden, wenn nicht alles rund läuft.» Etwa, wenn sich während der Schwangerschaft Risiken abzeichnen, wenn während der Entbindung Komplikationen auftreten oder wenn das Baby danach medizinische Hilfe benötigt.

Bewährt habe sich auch die Zusammenarbeit mit dem am 1. April 2019 eröffneten neuen Geburtshaus in St.Gallen. Die Förderung einer natürlichen und individuellen Geburt gehöre aber auch in der Frauenklinik zu den obersten Zielen.