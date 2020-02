Baby Erna-Maria macht Dornbirn reicher Die Stadt in Vorarlberg zählt nun 50000 Einwohner - so viele wie noch nie in ihrer Geschichte. Katharina Brenner 08.02.2020, 05.00 Uhr

Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann mit den Zuzügern Laurin Schwarzmann, Theresa Brandl und Erna-Maria. Bild: PD

Erna-Maria mustert das gelbe Mikrofon des Nachrichtenportals «vol.at», in das ihr Vater spricht. Seine Tochter sei etwas ganz Besonderes, unabhängig davon, dass sie jetzt die 50000. Einwohnerin von Dornbirn sei. Erna-Maria ist noch zu klein, um das zu verstehen. Sie wackelt mit den Babyärmchen, dann gähnt sie in die Kamera.

Weil ihre Eltern Theresa Brandl und Laurin Schwarzmann am 28. Januar nach Dornbirn gezogen sind, zählt die Stadt nun 50000 Einwohner. So viele wie noch nie in ihrer Geschichte. Deren erste Spuren führen nach St.Gallen, wo «Torrinpuirron» 895 erstmals urkundlich erwähnt wird. Damit ist die Ansiedlung eines Mannes namens Torro gemeint. In Mittelalter und Neuzeit noch unbedeutend, erlebt Dornbirn im 19. Jahrhundert eine Blütezeit durch die Textilindustrie und wird 1901 von Kaiser Franz Joseph I. zur Stadt erhoben.

Heute ist Dornbirn die zehntgrösste Stadt Österreichs und die grösste Vorarlbergs. Hier hat es auch mit Abstand die meisten Arbeitsplätze im Ländle. Allein der Leuchtenhersteller Zumtobel zählt an seinem Stammsitz in Dornbirn über 2000 Beschäftigte. Mit über 20 Prozent hat Dornbirn auch den grössten Ausländeranteil Vorarlbergs und war 2012 die erste Kommune Österreichs mit einem Integrationsleitbild, das auf Sprachförderung sowie Bildungsinitiativen für Jugendliche und Erwachsene setzt.

Einwohner sollen ihre Geschichten erzählen

Ändern wird sich durch die neue Marke von 50000 Einwohnern kaum etwas. Die Stadt erhalte nun mehr Geld im Finanzausgleich, «grosse Sprünge» werden das aber nicht sein, heisst es im Rathaus. Trotzdem wird viel Aufhebens um die Zahl gemacht. Die Stadt scheint diesen Tag lange herbeigesehnt zu haben. Sie feiert sich mit der Kampagne #wirsind50000. Deren Ziel: Einwohnerinnen und Einwohner werden eingeladen, ihre Geschichte zu erzählen. Nicht irgendwo, sondern auf dem «Dornbirn-Bänkle», angefertigt von einem spanischen Metalldesigner und aus Holz des stadteigenen Waldes. Der Werkhof bringt das Bänkle jeweils an den Lieblingsplatz der Erzählenden.

Eine aufwendige Marketingkampagne, die man eher von einer schrumpfenden Stadt erwarten würde. Dornbirn hingegen ist in den vergangenen Jahren um rund 500 Personen jährlich gewachsen. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann von der ÖVP führt das auf die Qualität der Angebote in der Stadt zurück, die sie als Einheimische «Dorrebirre» nennt. Nach ein paar Gläsern Subirer ginge das «R» womöglich auch Auswärtigen gerollt von der Zunge. Der prächtige Birnbaum im Stadtwappen lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, dass es hier guten Schnaps gibt.