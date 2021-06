Autoposer: Deutschland will mit Schweizer Polizei arbeiten

Autoszene «Pubertäres Imponiergehabe»: Stadt Singen erlässt Autoposer-Verbot – und bittet Schweizer Polizeistationen um Unterstützung Nach dem Autoposer-Treff in Singen und Konstanz vor einer Woche mit teils fast 500 Autos hat die Stadt Singen nun ein Verbot solcher Treffen ausgesprochen. Ausserdem wird künftig auch die Schweizer Polizei vor Ort im Einsatz sein. Alain Rutishauser 16.06.2021, 05.20 Uhr

So soll es in Singen künftig nicht mehr aussehen, die Stadt hat Autotreffen am Wochenende bis Ende Oktober verboten. Symbolbild: Roland Schmid/BLZ

Motoren brummten, Reifen quietschten, Auspuffanlagen knallten. Nachdem sich am Samstagabend, dem 6. Juni, die Autoszene aus Deutschland und der Schweiz in Singen und Konstanz traf und Unruhe stiftete, blieb es am vergangenen Wochenende ruhig.

Die Stadt Singen hatte als Reaktion auf das Treffen am 6. Juli eine Allgemeinverfügung erlassen: Autoposer-Treffen im Stadtgebiet sind demnach von Freitag, 20 Uhr, bis Montag um 2 Uhr nachts verboten, und das bis am 31. Oktober. Sowohl am Freitag- wie auch am Samstagabend waren spürbar weniger entsprechende Autos in der Stadt unterwegs, wie der «Südkurier» schreibt. Rund 30 Einsatzkräfte der Polizei Konstanz seien vor Ort patrouilliert, bestätigt Polizeisprecher Marcel Ferraro.

Unterstützung aus der Schweiz



Marcel Ferraro sagt ausserdem, dass Konstanz bald Unterstützung aus der Schweiz erhalten werde, immerhin sei ein Grossteil der Autos beim Treff vor einer Woche mit Schweizer Kennzeichen herumgekurvt: «Die Schweizer Polizei wird künftig bei gezielten Einsätzen im Präsidiumsbereich dabei sein.» Laut Ferraro würden die Schweizer Kollegen mit den eigenen Streifenwagen vor Ort unterwegs sein.

Durch diese Zusammenarbeit habe man nun mehr Möglichkeiten, gegen Straftäter vorzugehen: «Mir ist es wichtig, dass man diesbezüglich auch differenziert. Die Autoszene ist sehr vielschichtig, da gibt es die Raser, die Poser und diejenigen mit getunten Autos», erklärt Ferraro. Was man nicht dulde, seien Straftaten und Ordnungsstörungen. «Am gefährlichsten sind die Raser, das sind die schwarzen Schafe der Szene.» Anderes szenetypisches Verhalten, Bremsen und Gasgeben, mit Tempo durch den Kreisel, sei zwar störend, meist aber ungefährlich und verstosse auch oft gegen keine Gesetze. Ferraro:

«Ich nenne das pubertäres Imponiergehabe.»

Beliebt in der Szene: Viele der Autoposer hatten in Singen eine Shisha dabei. Symbolbild: Roland Schmid/BLZ

Schweizer Polizei hält sich aus «polizeitaktischen» Gründen bedeckt

Auf Anfrage der «Thurgauer Zeitung» bestätigen die Kantonspolizeien Thurgau, Schaffhausen, St.Gallen sowie Zürich, von der deutschen Polizei kontaktiert worden zu sein. Allerdings werden keine Details genannt: «Die Informationshoheit dieses Einsatzes liegt beim Polizeipräsidium Konstanz. Aus polizeitaktischen Gründen machen wir keine weiteren Angaben dazu», sagt Patrick Caprez, Kommunikationsbeauftragter der Schaffhauser Polizei. Er fügt aber an:

«Dieser internationale Polizeieinsatz wurde vom Regierungsrat des Kantons Schaffhausen bewilligt.»

Stefan Kistler von der Kantonspolizei Zürich verrät Folgendes: «Gestützt auf der Vereinbarung zwischen den beiden Ländern, unterstützt die Kantonspolizei Zürich die deutschen Behörden mit gezielten Kontrollen.» Aber auch Kistler sagt, aus taktischen Gründen dürfe er nicht sagen, wie ein solcher Einsatz aussehen würde. Die Kantonspolizei Zürich werde die deutschen Kollegen allerdings auf deutschem Gebiet unterstützen.

St.Gallen und Thurgau planen keine Einsätze in Deutschland

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Kantonspolizei Thurgau hat lediglich bestätigt, dass keine polizeilichen Einsätze in Deutschland geplant sind. Auch bei der Kantonspolizei St.Gallen sind Einsätze in Konstanz derzeit kein Thema. «Eine effektive Zusammenarbeit gestaltet sich als schwierig», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Einerseits sei Konstanz das Hoheitsgebiet der deutschen Kollegen, andererseits seien die Gesetze in Deutschland und der Schweiz leicht verschieden. «Entweder verstösst der Autoposer hier in der Schweiz gegen das Strassenverkehrsgesetz, oder er tut es in Deutschland.»

Krüsi sagt allerdings, dass man, auch ausserhalb der Autoposer-Thematik, in regelmässigem Kontakt mit den angrenzenden Bundesländern sei.

«Man kennt sich, tauscht Erfahrungen aus und gibt Hinweise, beispielsweise, wenn man von einem geplanten Treffen der Autoszene weiss.»