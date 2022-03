Nationalstrassenausbau: Ostschweizer Regierungen unzufrieden

Autobahnen Bitte alles bauen, möglichst bald: Ostschweizer Regierungen stellen Maximalforderung zu den Nationalstrassen Die Ostschweiz fühlt sich beim Ausbau der Nationalstrassen zu wenig berücksichtigt. Die Kantonsregierungen fordern, dass der Bund weitere Ausbauprojekte zur Realisierung vorsieht, darunter auch die Bodensee-Thurtalstrasse und den Autobahnzubringer Appenzellerland. Adrian Vögele 10.03.2022, 14.52 Uhr

Die dritte Röhre für den Rosenbergtunnel in der Stadt St.Gallen gehört zu den grössten Vorhaben im aktuellen Nationalstrassen-Ausbauprogramm. Bild: Tobias Garcia

Jede Region will möglichst viel: So geht es meistens zu und her, wenn der Bund seine Pläne zum Ausbau der Nationalstrassen vorlegt. Mit dem neusten Entwurf für das Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step) sind gerade die Ostschweizer Kantone nicht zufrieden, wie sie ein einer Mittelung schreiben. Die Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK) – die nebst St.Gallen, dem Thurgau und beiden Appenzell auch Graubünden, Glarus und Schaffhausen umfasst – findet es ungenügend, dass der Bund bis 2040 nur drei Ausbauvorhaben in der Region vorsieht: Dies sind die dritte Rosenbergröhre samt Zubringer Güterbahnhof in der Stadt St.Gallen, die zweite Röhre des Fäsenstaubtunnels in Schaffhausen sowie die Umfahrung Netstal im Kanton Glarus.