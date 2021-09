Auszeichnung Der Apfel fällt nicht weit vom Bau: HRS Real Estate AG erhält den Wirtschaftspreis «Thurgauer Apfel» Auch mit der 23. Verleihung des «Thurgauer Apfel» wird eine unternehmerische Erfolgsgeschichte ausgezeichnet. Der als General- und Totalunternehmer sowie Entwickler tätige Bauriese HRS beschäftigt heute über 400 Mitarbeiter an 15 Standorten schweizweit. Christian Kamm 09.09.2021, 18.15 Uhr

Martin und Rebecca Kull (Mitte) bei der Preisübergabe. Links Christian Neuweiler, IHK-Präsident, rechts Thomas Koller, CEO der TKB. Ralph Ribi

Fällt im Thurgau der Name HRS, dann muss im selben Atemzug auch jener des städtebaulichen Entwicklungsgebiets Saurer-Werk Zwei in Arbon fallen. Denn dort geschieht seit Jahren unter der Regie von HRS für Thurgauer Verhältnisse Monumentales. Seit die HRS das riesige Areal gekauft hat, wandelt sich das ehemalige Industriegebiet von der Grösse der St.Galler Altstadt in ein buntes Nebeneinander aus Wohnungen, Gewerbe, Verkaufsläden und öffentlichen Einrichtungen wie etwa der Post. Bis 2023 werden nicht weniger als 350 Millionen Franken verbaut worden und 395 Wohnungen entstanden sein. Dazu werden 16'500 Quadratmeter Gewerbe- und Verkaufsflächen geschaffen. Und das ist erst ein Zwischenstand.

Spektakulärer Gebäudekomplex für eine Milliarde

Kein Wunder also, dass der wichtigste Preis der hiesigen Wirtschaft, der «Thurgauer Apfel» 2021, gleichsam an Ort und Stelle dieses Hotspots städtebaulicher Entwicklung – im Presswerk auf dem Saurer-Areal – verliehen worden ist. Und die Laudation hielt, ebenfalls eine logische Wahl, der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi.

Die 1962 in Kreuzlingen gegründete HRS ist den Thurgauer Kinderschuhen schon lange entwachsen. Als Nummer zwei unter den General- und Totalunternehmer in der Schweiz, mit 15 Niederlassungen und über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mischt das Unternehmen in der schweizerischen Premier League mit. Entsprechend klingend die Referenzen, um nur einige zu nennen: Vorneweg der Circle beim Flughafen Kloten, ein spektakulärer, 1 Milliarde Franken teurer Gebäudekomplex aus Hotel, Gewerbe, Spital und Büro. Oder der Kybunpark in St.Gallen, die Tissot Arena in Biel, Freizeitanlagen und Einkaufszentren.

Mutiger, ganzheitlicher, leidenschaftlicher

Dominik Diezi, Laudator und Arboner Stadtpräsident.









Geleitet wird das Thurgauer Vorzeigeunternehmen vom Ehepaar Martin und Rebecca Kull, die zugleich Inhaber sind. Laudator Dominik Diezi bezeichnete die HRS als grosse Erfolgsgeschichte. Und hat auch einige Erfolgsfaktoren ausgemacht: Ein bisschen mutiger als die Konkurrenz, ganzheitlicher denkend und leidenschaftlicher:

«Man teilt bei der HRS zusammen eine Leidenschaft. Das merkt man.»

Dazu komme ein junges und weibliches Team. Dass ein Drittel der Belegschaft Frauen seien und dies in einer männerdominierten Branche, «ist bemerkenswert». An der Spitze stehe ein Ehepaar, welches die Firma gemeinsam voranbringe. Die HRS sei zudem ein Unternehmen mit Sitz im Thurgau, das die hier gepflegten Werte verkörpere: Zuverlässigkeit etwa, Pünktlichkeit oder Bescheidenheit.

Reto Hörler, Geschäftsleiter der Region Ost, nannte diesen Umstand anlässlich der Vorstellung des Unternehmens die «Handschlagmentalität» – wenn ein Wort eben ein Wort sei. Man sei in der Ostschweiz gross geworden und habe diese Mentalität auch in die anderen Regionen hinaus getragen.

Auf Partner auf allen Ebenen angewiesen

Rebecca Kull nahm in ihren Dankesworten das Frauenthema auf:

«Ich kämpfe um jede Frau, die bei uns arbeitet.»

So habe in den vergangenen zwölf Jahren der Frauenanteil erhöht werden können. «Wir können Frauen unterstützen, und das freut uns.»

Der Preis zeige, «dass man uns wahrnimmt und sieht, was wir machen», freute sich Martin Kull. Die HRS brauche aber Partner auf allen Ebenen «und Mitarbeiter, die mit uns diesen Weg gehen». Ohne die TKB beispielsweise hätte man damals das Saurer-Areal nicht kaufen können, erinnerte Kull.

Der «Thurgauer Apfel» wird von der Industrie- und Handelskammer Thurgau, dem kantonalen Gewerbeverband, der Thurgauer Kantonalbank und dem Volkswirtschaftsdepartement getragen und ist mit 10'000 Franken dotiert. «Wir werden uns etwas einfallen lassen und machen mit unseren Mitarbeitenden etwas Schönes», sagte Rebecca Kull.