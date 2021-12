St.Galler Sammler zeigt im Museum Schätze aus dem Erzgebirge

Ausstellung Nussknacker, Schutzengel und Bergmänner: St.Galler Psychiater zeigt im Historischen- und Völkerkundemuseum seine Schätze aus dem Erzgebirge Das Historische- und Völkerkundemuseum hat seine neue Ausstellung über das «Weihnachtsland Erzgebirge» eröffnet. Die meisten Stücke stammen von privaten Sammlern, wie vom 85-jährigen St.Galler Psychiater Hans Peter Schönwetter. Melissa Müller Jetzt kommentieren 01.12.2021, 18.00 Uhr

Der pensionierte St.Galler Psychiater Hans Peter Schönwetter mit seinem ersten Nussknacker aus dem Jahr 1964. Bild: Andri Vöhringer

Schnauzbärtig steht er in der Vitrine: Der Nussknacker, mit dem 1964 alles begann. Der St.Galler Psychiater Hans Peter Schönwetter studierte damals in Berlin. Ein Freund aus dem Erzgebirge schenkte ihm den Nussknacker: Einen grimmigen Kerl in Uniform. «Da hat es mir den Ärmel reingezogen», sagt Schönwetter. Fasziniert von den kunstvoll gedrechselten Holzfiguren aus der damaligen DDR, begann er zu sammeln: Engel, Bergmänner, Musikdosen und Weihnachtspyramiden. Einige davon sind in der neuen Ausstellung «Weihnachtsland Erzgebirge – Schätze aus Ostschweizer Sammlungen» im Historischen- und Völkerkundemuseum St.Gallen (HVM) zu sehen.

Alle Schätze aus der Ausstellung «Weihnachtsland Erzgebirge» stammen von privaten Sammlerinnen und Sammlern. Bild: Andri Vöhringer

Hans Peter Schönwetter stöberte einzelne Stücke auf dem Flohmarkt auf, andere fand er bei Händlern in Basel, Bern und Luzern. Etwa eine rare Pyramide aus dem Jahr 1920 voller Schafe, Kamele und Engel. Solche Stücke stellt Schönwetter in seinem Haus im Riethüsli an jedem Adventssonntag auf. «Daran hatten meine Söhne Lukas und Martin früher grosse Freude.»

Ein Schutzengel im Sprechzimmer des Psychiaters

Schönwetter behandelte in seiner Praxis an der Neugasse Patientinnen und Patienten mit Depressionen, Angstneurosen und Burn-out. Im Sprechzimmer stellte er einen grossen Schutzengel aus dem Erzgebirge auf. «Es war ein schöner, aber auch belastender Beruf.» Umso wichtiger war ihm ein guter Ausgleich, den er bei seiner Familie fand. Auch blühte er bei der Beschäftigung mit seinen lieblichen Holzfiguren und seiner Modelleisenbahn auf. «Dabei konnte ich mich entspannen», sagt der Mediziner, der am 3. Dezember seinen 85. Geburtstag feiert.

«Ich sagte mir immer: Suche dir Erholung in der Abwechslung deiner Tätigkeiten.»

Stets hielt Schönwetter den Kontakt mit Freunden im Erzgebirge und mauserte sich zum Kenner. Er hielt in der ganzen Schweiz Vorträge über Dresden, Sachsen und die Geschichte des Bergbaus.

Der Nussknacker, ein Exportschlager Das Erzgebirge südwestlich von Dresden ist mehr sanfte Hügellandschaft als Gebirge. Die höchsten «Berge» sind etwa so hoch wie der Gäbris. Früher sprach man vom böhmischen Wald. Im Süden grenzt das Gebiet an Tschechien. Neben den Erzen, die im Bergbau gewonnen wurden, war Holz ein wichtiger Rohstoff. Bereits im 18. Jahrhundert blühte die Heimindustrie mit Holzspielzeug auf. Die Volkskunst rund um Weihnachten entstand in der Biedermeierzeit. Seit 2019 ist die «Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří» Unesco-Welterbe. Nussknacker und Weihnachtspyramiden werden in die ganze Welt exportiert. (mem)

Zu den Glanzstücken seiner Sammlung gehört ein mechanischer Lichterbogen, der die harte Arbeit der Bergmänner im Stollen bis ins Detail darstellt. Bis zu 14 Stunden am Tag schufteten die Arbeiter im Bergwerk, um Silber, Erz und Kobalt zu gewinnen.

Ein Engel zur Geburt eines Mädchens

Das älteste Stück der Ausstellung im HVM gehört der Sammlerin Erika Glatt, die im Erzgebirge aufgewachsen ist: Ein Engel, der ihrer Mutter 1904 zur Geburt geschenkt wurde. Zur Geburt schenkte man den Buben einen Bergmann und den Mädchen einen Engel. Diese wurden dann ins Fenster gestellt und so wusste man, wie viele Kinder die Familie hat.

Erika Glatt erinnert sich an Bergmänner, die in der Dunkelheit in den feuchten Höhlen arbeiteten. Viele wurden invalid und starben früh. «Die Bergmänner hatten eine grosse Sehnsucht nach Licht. Sie brauchten einen Schutzengel», sagt die 80-Jährige.

Sammlerin Erika Glatt mit dem Engel ihrer Mutter. Bild: Andri Vöhringer

Erika Glatt bekam zu ihrer Geburt 1941 keinen Engel: Sie wurde im Krieg geboren. Ihr Vater, ein Förster, kam 1947 im KZ Buchenwald ums Leben, das von den Russen bis 1951 als Gefängnis weiterbetrieben wurde. Erika Glatt und ihre Mutter durften in ihrem eigenen Haus nur die Küche und ein Schlafzimmer bewohnen – «der Staat hat die anderen Zimmer einfach weitervermietet». Auch die Holzfiguren waren nicht einfach zu bekommen. «Die Bevölkerung hatte kaum etwas davon. Das meiste wurde exportiert.»

1960, mit 19 Jahren, floh Erika Glatt in den Westen und zog mit ihrem Mann in die Schweiz, wo sie im Kanton Zürich ein Geschäft für Elektroinstallationen führten. Sie schickte ihren Verwandten in der DDR oft Pakete mit Kaffee, Schokolade und anderen Dingen, die dort Mangelware waren. Sie dankten es ihr mit Figuren aus dem Erzgebirge – und legten damit den Grundstein für ihre Sammlung, die heute mehrere Hundert Figuren zählt.

«Manchmal frage ich mich, was aus all den Sachen werden soll, wenn ich nicht mehr da bin», sagt Hans Peter Schönwetter. «Die Sammlung ist eng verknüpft mit meiner Biografie.» Das fragt sich auch Erika Glatt, die keine Nachkommen hat. «Am liebsten würde ich an einen anderen Sammler verkaufen.» Zunächst aber freut auch sie sich, dass ihre Nussknacker und Schutzengel im Museum bewundert werden.

Bis 30. Januar. Hans Peter Schönwetter führt am 19. Dezember, 18 Uhr, durch die Ausstellung.

