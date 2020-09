Ausserrhoder Regierungsrat Dölf Biasotto nach abgesagter Tunnel-Abstimmung in Teufen: «Wir haben den Tunnel nicht bekämpft, sondern die bessere Lösung vorangetrieben» Nachdem die Gemeinde Teufen die Abstimmung über den Tunnelprojektierungskredit abgesagt hat, ist der Unmut gross. Auch Regierungsrat Dölf Biasotto sah sich am Pranger. Nun versucht der Vorsteher des Bau- und Volkswirtschaftsdepartements, die Wogen wieder zu glätten. Astrid Zysset 21.09.2020, 05.00 Uhr

Bislang fahren die Züge der Appenzeller Bahnen auf einem separaten Trassee. Mit der Doppelspur würden sie sich in den Strassenverkehr eingliedern. Bild: David Scarano

Der Unmut in Teufen ist gross, seit das kantonale Departement Bau und Volkswirtschaft die Gemeinde anhiess, die Abstimmung über den Tunnelprojektierungskredit nicht durchzuführen. Sehr gross sogar. Regierungsrat und Departementsvorsteher Dölf Biasotto sowie Kantonsingenieur Urban Keller haben sich bereit erklärt, zu allen offenen Fragen Stellung zu beziehen. Im Gespräch in Biasottos Büro machen sie denn auch deutlich, dass sie den Verdruss in Teufen nachvollziehen können. In Teilen zumindest.

Dölf Biasotto, Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Denn der Departementsvorsteher gibt an: «Eine Abstimmung über eine einspurige Tunnellösung hätte den Bürgerinnen und Bürgern nur vorgegaukelt, dass sie eine echte Alternative zur Doppelspur vorgelegt bekommen. Doch dem war nicht so.» Biasotto formuliert seine Beweggründe auch folgendermassen:

«Wenn ich als Stimmbürger erst nach der Abstimmung hätte feststellen müssen, dass der Entscheid gar nicht umgesetzt werden kann, hätte ich mich doch über den Tisch gezogen gefühlt.»

Rückblick: Mitte August lud die Gemeinde Teufen zusammen mit dem Departement Bau und Volkswirtschaft wie auch den Appenzeller Bahnen (AB) zur Pressekonferenz. Deren Inhalt: Die auf den 27. September angekündigte Abstimmung über einen Tunnelprojektierungskredit wird abgesagt. Begründung: das Angebotskonzept 2035 des Bundes und die daraus abgeleiteten Fahrplanberechnungen der AB. Um die Anschlüsse an den Fernverkehr sicherzustellen, komme nur die Doppelspur in Frage.

Regionale Interessen wahren

Biasotto erläutert, dass die Absage ihn als «Urdemokrat» getroffen habe. Aber das Vorgehen entspreche dem demokratischen Grundsatz, das Stimmvolk nicht über etwas abstimmen zu lassen, was gar nicht realisierbar sei.

Im Allgemeinen gilt: Die Ostschweizer Kantone definieren und bestellen gemeinsam mit dem Bund die Leistungen im öffentlichen Regionalverkehr. Die regionalen Interessen seien dabei bestmöglich zu erfüllen. Die Organisation und Planung des Angebots obliegt dann den AB. Der Bund als Hauptgeldgeber besteht in der Regel auf der wirtschaftlichsten Lösung. Dritten wird jedoch zugestanden, Alternativvorschläge einzubringen – wenn die Mehrkosten übernommen werden.

In Teufen galt der einspurige Tunnel als solche Alternative. Gemäss Biasotto jedoch jetzt nicht mehr als echte, da sie den regionalen Interessen aufgrund der verpassten Anschlüsse in St. Gallen zuwiderlaufen würde.

Einspurvarianten stehen nicht mehr zur Diskussion

Sind denn alle einspurigen Alternativen zur Doppelspur nun vom Tisch? «So wie es heute aussieht: Ja», stellt Biasotto klar. Und ein zweispuriger Tunnel? «Dazu müsste erst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden.» Und, fügt der Departementsvorsteher noch an:

«Man kann doch im Stofel nicht ganze Häuserzeilen abreissen …»

Urban Keller, Kantonsingenieur Appenzell Ausserrhoden Bild: PD

Kantonsingenieur Urban Keller verweist auf die gesteigerten Mobilitätsbedürfnisse. Bei jeder Fahrplanverdichtung erhöhe sich das Risiko, dass die einzelnen Anschlüsse nicht mehr gewährleistet werden können. Eine zweigleisige Streckenführung ab dem Bahnhof Teufen sei zwingend, um die Flexibilität sicherzustellen und die Chancen auf Verbindungen mit geringen Wartezeiten zu maximieren.

In Teufen stand der Bau eines Tunnels nicht zum ersten Mal zur Diskussion. Die Erstellung eines solchen wurde bereits in den 90er-Jahren geprüft. Bestandteil der öffentlichen Diskussion in der Mittelländer Gemeinde ist derzeit auch die Frage, ob und wie das Fahrplankonzept 2035 berücksichtigt werden kann, wenn der Tunnel damals tatsächlich gebaut worden wäre. Eine Frage, die Keller als «zu hypothetisch» nicht beantworten möchte. All die regionalen Infrastrukturentscheide der letzten 30 Jahre wären dann eventuell auch anders ausgefallen, denn die Fahrplanbetrachtungen sind immer matchentscheidend.

Was ebenfalls in den Köpfen vieler Teufner herumgeistert, ist der Vorwurf, dass das Departement für Bau und Volkswirtschaft den Bau eines Tunnels schon immer zu verhindern versuchte. Das lässt Biasotto allerdings nicht gelten. Er ruft das Jahr 2006 in Erinnerung, als das Vorprojekt zum Langtunnel gemeinsam mit der Gemeinde und den AB erarbeitet wurde.

«Wir haben seitdem nicht den Tunnel bekämpft. Wir haben nur die bessere Lösung vorangetrieben.»

Wie gut ist die Doppelspurlösung?

Ist denn die Doppelspur die beste Lösung für Teufen? «Sie hat sich zumindest bewährt», so Biasotto. «Die Nutzung der Strassen von Bahn und Individualverkehr funktioniert auf der ganzen Welt. Warum nicht auch hier?» Der Departementsvorsteher verweist auch auf das Dorfleben und das Gewerbe, das von zusätzlicher Kundschaft profitiert, wenn die Bahn mitten durchs Dorf fährt.

Das Verkehrsaufkommen werde vielfach falsch dargestellt: 5500 Autos und 120 Züge fahren täglich durch Teufen. Die Zugsdurchfahrten seien somit nur ein kleiner Teil am Gesamtverkehr. Die vorgebrachte Gefahr von Staubildungen im Dorf erachtet Biasotto als übertrieben. Er ist zudem überzeugt, dass mit dem Bau des Kreisels die Stausituation an der Bahnhofkreuzung abnehmen werde.

Das Fahrplankonzept 2035 der AB lag Ende Juni vor. Die AB haben eine Überprüfung in Auftrag gegeben. Kanton wie auch Bahn gehen aber davon aus, dass diese Zweitberechnung nicht zu anderen Resultaten führen wird. Wie sicher ist es also, dass die Doppelspur realisiert wird? «Wenn sich niemand findet, der die Mehrkosten eines doppelspurigen Tunnels wie auch die Kosten für eine Änderung des bereits gebauten, neuen Bahnhofs bezahlen will, würde ich sagen: ziemlich sicher», so Keller.

Das Plangenehmigungsverfahren muss zwar noch durchlaufen werden, aber kantonale Bewilligungen sind im eisenbahnrechtlichen Verfahren nicht nötig. Das sei nicht «undemokratisch», stellt Biasotto klar, sondern basiert auf der Bundesverfassung, wonach der Bund allein zuständig ist für die Eisenbahngesetzgebung.

Das dürfte die Gegenseite nicht gerne hören. Gegen die Doppelspur kämpft in Teufen an vorderster Front die IG Tüüfner Engpass. Mit einer Initiative wurde unlängst eine Abstimmung über die Doppelspur verlangt. Der Gemeinderat erklärte sie für ungültig, der Regierungsrat trat auf einen entsprechenden Rekurs, den die IG daraufhin einlegte, gar nicht erst ein. Zu spät sei dieser eingereicht worden. Nun will die IG den Entscheid ans Obergericht weiterziehen. Aber auch das vermag den Siegeszug der Doppelspur wohl kaum mehr zu stoppen.

Das Gericht prüft nur, ob die Frist tatsächlich versäumt wurde. Eine Doppelspur-Abstimmung wäre gemäss Biasotto ohnehin nicht bindend gewesen, da die Frage, welche Bahninfrastruktur erstellt wird, nicht in der Entscheidungshoheit der Gemeinde Teufen liegt.

Heilungsprozess konnte nicht abgeschlossen werden

Im Gespräch mit Biasotto und Keller kommt ein Thema immer wieder auf: Der Umgangston, den einige Tunnelbefürworter angeschlagen hätten. Biasotto sagt:

«Was sich der Direktor der Appenzeller Bahnen oder die Vertreter des Gemeinderates anhören mussten – das ist fernab einer anständigen Gesprächskultur.»

Auch Biasotto selbst sah sich am Pranger. Als Regierungsrat sei er sich dies jedoch gewohnt. Trotzdem ist sein innigster Wunsch ein sachlicher und freundlicherer Umgangston. Er selbst versuche ebenfalls, Verständnis zu schaffen. Mit vielen Leserbriefschreibern habe er Kontakt aufgenommen, um seine Sicht der Dinge zu schildern. Auch habe er Rückmeldungen bekommen, die ihm zeigten, dass die Führung der Bahn durchs Dorf Unterstützung fand. «Die meisten befürworten den Entscheid, die beste Lösung für die Mobilitätsbedürfnisse der Region anzustreben. Und viele sind einfach nur froh, dass es jetzt vorwärtsgeht.»

Auf die Frage, wann in Teufen wieder Ruhe einkehren wird, dazu wussten weder Biasotto noch Keller eine Antwort. Der Kantonsingenieur spricht von einem Heilungsprozess, der mit einer weiteren Tunnelabstimmung (nach derjenigen 2015 und 2017) hätte abgeschlossen werden können. Da dies aber nun nicht möglich ist, werden sich die Wogen hoffentlich wieder glätten, so Keller, wenn die Bevölkerung anerkennt, «dass der regionale Aspekt höher zu gewichten ist als der lokale – auch im Interesse Teufens».

Das Projekt Doppelspur in Kürze Nebst dem Umbau des Bahnhofs und der Neugestaltung der Bahnhofskreuzung ist die Doppelspur das dritte Teilprojekt der Ortsdurchfahrt Teufen. Die Doppelspur sieht vor, dass die Appenzeller Bahnen sich auf der 900 Meter langen Strecke zwischen Stofel und dem Bahnhof in den Strassenverkehr eingliedern. Während der Umbau des Bahnhofs bereits vonstattenging und am 25. September Eröffnung feiert, ist der Kreisel noch durch Einsprachen blockiert. Die Doppelspur selbst befindet sich in der Planungsphase. Voraussichtlich Anfang 2021 soll das Projekt beim Bund zur Genehmigung eingereicht werden. Die Gesamtkosten für die Ortsdurchfahrt belaufen sich auf 65 Millionen Franken. (asz)