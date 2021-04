Ausserrhoden Die Kulturlandsgemeinde am 9. Mai findet statt – noch ist aber unklar, wie viel Publikum zugelassen ist Die Kulturlandsgemeinde in Appenzell Ausserrhoden dauert normalerweise zwei Tage und widmet sich einem gesellschaftlichen, politischen oder kulturellen Thema. In diesem Jahr wird der Anlass zum Thema «Bleibt alles anders?» coronabedingt in einem reduzierten Rahmen durchgeführt. Claudio Weder 18.04.2021, 17.00 Uhr

Die Kulturlandsgemeinde 2021 findet im und vor dem Zeughaus Teufen statt.

Bild: Michel Canonica

Die gute Nachricht vorweg: Die diesjährige Ausgabe der Kulturlandsgemeinde findet statt. Und zwar am 9. Mai im und vor dem Zeughaus Teufen sowie online. Durchgeführt wird der Anlass in einem reduzierten Rahmen mit den Möglichkeiten, die Corona zulässt.

Jolanda Gsponer, Leiterin der Geschäftsstelle Kulturlandsgemeinde, ist froh, dass der Anlass durchgeführt werden kann. Ein Wermutstropfen bleibt aber: «Es ist noch unklar, wie viel Publikum zugelassen sein wird.» Gsponer versichert jedoch, dass es auf jeden Fall einen Onlinestream der wichtigsten Programmpunkte geben wird.

Bereits zum 16. Mal geht die Kulturlandsgemeinde in Appenzell Ausserrhoden über die Bühne. Das Festival dauert normalerweise zwei Tage und widmet sich einem gesellschaftlichen, politischen oder kulturellen Thema. Im vergangenen Jahr hätte sich die Kulturlandsgemeinde mit dem Thema «Bleibt alles anders?» auseinandergesetzt. Doch der Anlass musste coronabedingt abgesagt werden.

Flaschenpost nach Rehetobel

«Nun, ein Jahr später, ist das Thema aktueller denn je», sagt Gsponer. Aus diesem Grund wurde es für die diesjährige Ausgabe beibehalten. Im Zentrum stehen Wandelprozesse. Es geht um Veränderungen und Umbrüche auf gesellschaftlicher, politischer, ökonomischer, kultureller und persönlicher Ebene – und zwar unabhängig von der Pandemie.

Die Kulturlandsgemeinde 2021 wolle aber keine reisserischen Prognosen formulieren, dazu sei es in dieser unsicheren Zeit zu früh, sagt Gsponer. Vorerst gehe es darum, gemeinsam mit den Mitwirkenden und dem Publikum vielfältige Fragen zu stellen. Auch via Website kann man Fragen einreichen. Am Ende des Anlasses werden dann die sechs elementarsten ausgewählt und gesammelt in eine Flaschenpost gepackt – in der Hoffnung, dass sie ihren Weg an die Kulturlandsgemeinde 2022 finden. Diese Flaschenpost wird die Sendschrift, das Manifest der Kulturlandsgemeinde, ersetzen.

Das Thema Wandel passt aber auch insofern zur diesjährigen Ausgabe, als sich die Kulturlandsgemeinde selbst im Wandel befindet. Künftig beschäftigt sie sich jeweils über zwei Jahre mit einem Themenfeld: im ersten Jahr als eigentliches Festival im Zeughaus Teufen, im darauffolgenden Jahr in Form eines «Echos» aus einer anderen Ausserrhoder Gemeinde. Dabei soll das Thema des Festivals fortsetzt und vertieft werden. Dieser biennale Rhythmus hätte eigentlich mit der Ausgabe 2020 anfangen sollen – jetzt startet er am 9. Mai im Zeughaus Teufen, am 7. und 8. Mai 2022 folgt das «Echo» in Rehetobel.

Permakultur, Steinbrüche und eine interaktive Video-Show

Das Programm für die diesjährige Ausgabe steht. Allerdings können sich die Orte und Zeiten laufend ändern, weil sich das Programm «der Entwicklung der Pandemie anpasst», sagt Gsponer. Der aktuelle Stand der Planung ist auf der Website der Kulturlandsgemeinde einsehbar.

Dorothee Elmiger Bild: Gaëtan Bally / Keystone

Eröffnet wird der Anlass um 11 Uhr von Dorothee Elmiger. Die in Appenzell aufgewachsene Schriftstellerin, die mit ihrem Roman «Aus der Zuckerfabrik» 2020 für den Schweizer wie auch den Deutschen Buchpreis nominiert war, widmet sich in ihrer Sonntagsrede den «drängendsten Fragen unserer Zeit».

Thomas Stüssi, Künstler aus Teufen Bild: Kevin Roth

Für Darbietungen eingeladen sind auch die Kulturkosmonauten sowie der Künstler Thomas Stüssi und der Religionswissenschaftler Rolf Bossart. Die letzteren beiden werden in einer Lecture-Performance Beschreibungs- und Erklärungsversuche zum anhaltenden Hype von Verschwörungserzählungen zur Diskussion stellen.

Parallel zu diesen Darbietungen ist vorgesehen, dass das Publikum zwischen 12.30 und 18 Uhr mehrere Werkstätten besuchen kann. Judith Stokvis und Kurt Forster werden beim Zeughaus einen kleinen Garten anlegen, am Beispiel dessen sie die Philosophie der Permakultur, deren Prinzipien und ethischen Grundsätze vermitteln werden.

Christian Hörler

Bild: Michel Canonica

Auch der Innerrhoder Bildhauer Christian Hörler ist präsent. Er befasst sich für sein aktuelles Projekt mit stillgelegten Steinbrüchen im Appenzellerland. An der Kulturlandsgemeinde gibt er Einblicke in seinen Arbeitsprozess.

Zudem werden in einer interaktiven Video-Show die Neffen des in Teneriffa lebenden Freddy Gaffa gemeinsam mit dem Publikum und unter Anleitung eines Moderators Bildmaterial in ein Fanzine transformieren. Dieses wird im Anschluss an den digitalen Workshop analog produziert und veröffentlicht.